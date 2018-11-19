Популярные сообщения

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградный Меркурий Планета Меркурий вступает в ретроградное движение 17 ноября и пробудет в ретро-движении до 07 декабря. Что же нам ждать от ретро-Меркурия? Меркурий сейчас находится в Стрельце, настраивая нас на активные действия, и заряжая ментальной энергией . В это время мы будем склонны склонные молниеносно действовать, не всегда прислушиваясь к голосу разума и способны наломать дров. Будьте внимательны!) В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению. Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, начала новых важных дел. Читать далее 5

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградная Венера Планета Венера вступила в свою ретроградную фазу, то есть эта планета находится в обратном движении. В этом состоянии Венера пробудет до 16 ноября. Что же нам стоит ждать от ретро-Венеры? Венера - планета, которая отвечает за красоту, отношения с противоположным полом, партнерство, эстетику, область чувств. Итак, в этот период НЕ рекомендуется: начинать новые романтические отношения, менять имидж, покупать предметы роскоши, произведения искусства. В бизнесе не стоит: делать серьезные финансовые вложения. Что полезно делать при ретроградной Венере? Производить внутреннюю переоценку ценностей, отношений, восстанавливать прошлые романтические отношения, исправлять ошибки в них, возвращаться к уже начатым проектам по красоте, дизайну, внешности. Всем удачи!) 3

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Скорпионе Транзитная планета Венера перешла в Знак Зодиака Скорпион и пробудет здесь вплоть до 01 декабря. Что же нам ждать от этого транзита? - Этот транзит отмечен высокой эмоциональной напряжённостью. Люди становятся более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств. - Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. Чувства порой затмевают разум. - Отношения в это время накаляются, любое слово и действие воспринимаются гораздо острее, люди хотят полностью контролировать ситуацию и даже по возможности управлять ею – отсюда склонность к драматизации, проявления ревности даже при положительных аспектах. - Игнорируются любые запреты, страсть затмевает абсолютно всё, люди ищут новых острых ощущений, и поэтому могут позволить себе то, что обычно находится в зоне запретов. - Негативные аспекты Венеры в это и так непростое время усиливают крайности проявлений. Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Читать далее 3

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Марс в Весах Транзитная планета Марс перешла в Знак Весы и пробудет здесь до 08 декабря. Если что-то необходимо сделать в это время, люди ищут того, кто мог бы это сделать за них. Когда находят, могут услышать, что тот, к кому обращаются, сам ничего не решает, поэтому ему надо согласовать свои действия с тем-то и тем-то. Следовательно, главной задачей этого периода оказывается необходимость установления нужных связей. А чтобы не было разночтений, хорошо бы закрепить договор печатью, чтобы было с кого спросить или на кого перевести стрелки. Бизнес, который закладывается в этот период, напрямую зависит от кадровой расстановки и от взаимоотношений в рабочей группе. Ни строгие методы управления, ни крупные финансовые вложения не спасут положение, если не будет согласованного коллектива работников. Главное, что требуется от них, это умение работать в команде. Марс в Весах хочет ясности и определенности, поэтому в это время люди стараются прояснить свой статус в тех или иных отношениях. Читать далее 3

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Марс в Деве Транзитный Марс вошел в Знак Зодиака Дева и пробудет в этом Знаке до 22 октября. Что же нам ждать от этого транзита планеты Марс? - Это самое благоприятное время для работодателей. Люди становятся более трудолюбивыми, прилежными, внимательными к деталям. Вся их энергия направлена на работу. - Марс в Деве спешит навести во всём порядок, расставить всё по местам, посчитать, провести ревизию и запротоколировать. - В этот период наиболее актуальными и острыми становятся вопросы, касающиеся трудоустройства, повышения квалификации, переквалификации, повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции. - Пропагандируется здоровый образ жизни, появляются новые диеты и системы похудения. Во всё это люди активно включаются. - Негативные аспекты указывают на конфликты и другие неприятности в рабочей среде, ситуации аврала, необходимости сверхурочных работ. - Есть опасность физического и умственного перенапряжения, профессиональных заболеваний. 3

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Марс в Раке Марс вошел в Знак Рака и пробудет в этом Знаке до 20 июля. Что же нам ждать от этого транзита Марса? Марс, проходя по Знаку Рака делает акцент в первую очередь на делах дома. Люди в это время занимаются собственной семьёй, домашними проблемами и всю энергию отдают им. Кто-то затевает строительство или ремонт, кто-то обустраивает садовый участок, кто-то затевает генеральную уборку или перестановку в доме, кто-то отдаёт долг семейным узам, помогает родителям. Работодателям в это время чаще приходится сталкиваться с тем, что работники просят отгулы или дополнительный отпуск, мотивируя это необходимостью решить свои домашние проблемы. Марс в Раке действует, исходя из внутренних импульсов, поступками людей в это время больше руководит подсознание, чем разум. Поэтому, прежде чем сделать что-то в этот период, люди предпочитают присмотреться, взвесить все, послушать свой внутренний голос и скорее не сделать, чем сделать. В лучшем случае отправить кого-то другого, сославшись на занятость, а самому наблюдать со стороны или ждать результата в другом месте. Читать далее 2

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Меркурий в Тельце Транзитный Меркурий вошел в Знак Тельца и пробудет в этом Знаке до 20 апреля. Что же нам ждать от этого транзита Меркурия? Всё факты в это время принимаются осторожно, люди склонны скорее не поверить, чем принять что-либо на веру. Если их будут уверять в том, что говорят чистую правду, они всё равно будут настороже и до конца не поверят. Поэтому очень трудно в этот период проталкивать новые идеи и внедрять новшества. Люди в это время предпочитают работать по старинке. Если их в приказном порядке заставляют изменить привычный ритм работы, добавить в процесс новые элементы или подменить работника с отличным от их привычного круга обязанностей, они начинают нервничать, путаться. При этом их нельзя подгонять и раздражаться, от этого они вообще перестают соображать. Если дело застопорилось, их надо просто оставить в покое, чтобы они могли наедине самостоятельно разобраться во всём. Работники в это время становятся более медлительными, но и более внимательными и терпеливыми, благодаря чему делают меньше ошибок. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградная Венера 04 марта Венера вступает в свою ретроградную фазу, то есть эта планета будет находиться в обратном движении. В этом состоянии Венера пробудет до 15 апреля. Что же нам стоит ждать от ретро-Венеры? Венера - планета, которая отвечает за красоту, отношения с противоположным полом, партнерство, эстетику, область чувств. Итак, в этот период НЕ рекомендуется: вступать в брак, начинать новые романтические отношения, менять имидж, начинать цикл косметических процедур, покупать дорогие украшения, предметы роскоши, мебель, произведения искусства, менять дизайн интерьера. В бизнесе не стоит: покупать недвижимость, регистрировать фирмы, проводить шоу-мероприятия. Что полезно делать при ретроградной Венере? Производить внутреннюю переоценку ценностей, отношений, восстанавливать прошлые романтические отношения, исправлять ошибки в них, возвращаться к уже начатым проектам по красоте, дизайну, внешности. Всем удачи!) 4

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Овне Венера вошла в Знак Овна и пробудет здесь до 04 апреля. Во время прохождения Венеры по знаку Овна чувства обостряются, люди становятся внешне более эмоциональными, чувствительными, острее реагируют на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается их внешнего вида. То, что в другое время просто не замечается или игнорируется, сейчас может вызвать бурную реакцию неприятия. Появляется нетерпимость к фамильярности, которая воспринимается как неуважение. Вообще в это время люди не тратят время на ухаживания и прелюдии, связь обычно буквально сразу переходит в «военные действия на поле любви». Отношения обычно яркие, запоминающееся, но, увы, быстро-проходящие, буквально сгорающие. Люди в это время сильно нуждаются в признании их мужских или женских достоинств. Даже дежурный комплимент они готовы принять за скрытое признание в любви. Избыточная чувствительность и страстность обычно не очень хорошо сказываются на работе и деловых отношениях. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Марс в Овне Транзитный Марс перешел в Знак Овна и останется здесь до 11 марта. Что же нам ждать от этого транзита Марса? В это время люди становятся более энергичными, решительными и деятельными. В них пробуждается дух борьбы и соперничества, поэтому их легко можно вдохновить на ратные дела. На первый план выходят истинные мужские ценности. По большому счёту людьми в это время правят инстинкты – такие, как инстинкт выживания и продолжение рода. Для того чтобы выжить, надо завоевать своё место под солнцем и доказать своё право на него, добыть себе пропитание, выйти победителем из любой схватки с противником, который подстерегает буквально за каждым кустом, и защитить завоёванное. В это время по настоящему ценится то, что завоёвано, что досталось путём борьбы. Подвиг – ключевое слово этого периода. Он может быть трудовым или военным, но люди в это время в любое дело вкладывают все свои физические и душевные силы, ратуют за справедливость, понятие о которой у каждого своё. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградный Меркурий 19 декабря планета коммуникации Меркурий переходит в ретроградное движение и пробудет в этом состоянии до 08 января 2017 года. Меркурий сейчас находится в Козероге, Меркурий в этом Знаке будет настраивать нас на деловой лад, мы будем учиться зарабатывать и разумно тратить, решать накопившиеся финансовые вопросы. В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению. Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей. Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме. Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта, задержки рейсов. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, создания нового бизнеса, регистрации брака, начала новых важных дел. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Козероге Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок и осмотрительность. Бурных проявлений любви и страстных признаний в эти дни вряд ли можно дождаться – чувства, желания и инстинкты находятся под строгим контролем разума. Это время закрепления отношений, это же касается и делового сотрудничества. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе, особенно связанного с венерианской спецификой. Негативные аспекты обычно дают охлаждение в отношениях. Всегда найдётся причина быть недовольным супругом, деловым партнёром. Поссорившись в это время, очень трудно примириться, так как люди становятся несговорчивыми, каждый гнёт свою линию, считает себя правым или обиженным и боится, что если он уступит партнёру без боя, он потеряет свои позиции и упадёт в глазах оппонента. Главные способы защиты в это время – это отстранённость, замкнутость, холодность, неприступность или, наоборот, резкость, циничные высказывания. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Меркурий в Стрельце Меркурий вошел в Знак Зодиака Стрелец и проходит здесь до 03 декабря. Что же интересного нам принесет этот транзит? Людей в это время отличает свобода общения. Зажатость, стеснительность, неуверенность куда-то уходят, а появляются безудержность и непосредственность. Люди не очень утруждают себя условностями, они говорят то, что приходит им в голову, чем могут поставить других в неловкое положение, хотя сами они этой неловкости не испытывают. Поймав тему, люди могут говорить без конца, не замечая времени. Каждый из собеседников стремится высказаться, нередко говорит то, что другие уже знают, но это не смущает говорящего, он всё равно договорит до конца, остановить его практически невозможно. Но это особенно не огорчает слушателей, которые нередко слушают его, просто ожидая своей очереди высказаться. В это время очень легко даются обещания, строятся грандиозные планы, много говорят, шумят, хотя могут довольно быстро благополучно забыть о предмете разговора. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Марс в Водолее Транзитный Марс вошел в Знак Зодиака Водолей и пробудет здесь до 19 декабря. Что же нам ожидать от этого транзита? В это время происходит переключение энергий. В Водолее она направлена на реализацию целей коллективных. Но так как Марс всегда остаётся Марсом, то в Водолее он предпочитает работать или бороться во главе какого-либо движения или быть, по крайней мере, одним из их лидеров. В это время людей вдохновляют и объединяют идеи независимости, свободы самоопределения, защиты прав человека и другие более или менее абстрактные идеи. Людей в это время пьянит и манит дух свободы, поэтому они способны даже на безрассудные поступки. В это время активизируется деятельность разного рода неформальных групп. С другой стороны, правильно преподнесённые в это время реформы будут приняты народом и обретут своих сторонников и пропагандистов. Вообще людей в это время привлекают новые идеи, они устремлены в будущее, которое кажется им несравненно лучше и светлее настоящего. Читать далее 2

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Меркурий в Весах Меркурий перешел в Знак Зодиака Весы и пробудет здесь до 25 октября. На время этого транзита мы стремимся к душевному общению, ищем с кем можно приятно провести время, или тех, кто может оказаться полезным. В контактах между людьми на первый план выдвигаются дружелюбие, такт, вежливость. Мы стараемся понять других людей, быть более мягкими, уступчивыми и терпеливыми. Такая позиция Меркурия настраивает нас любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех заинтересованных сторон, и вести переговоры так, что все остались довольны. Мы стараемся облекать свои мысли в дипломатическую форму, чтобы не задевать самолюбие других. Деликатность и хорошие манеры позволяют добиваться людей желаемого. В этот период времени окружающие в критических ситуациях усиленно ищут компромисс. В эти дни возрастает количество встреч как деловых, так и личных, люди посещают разные общественные и культурные места, где можно встретить знакомых, поделиться с ними новостями, завести новые связи. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Коридор Затмений Сентябрь этого года - довольно сложное и напряженное время. 01 сентября произошло Солнечное затмение, а 16 сентября нас ожидает Лунное затмение, а время между этими днями - коридор затмений. Считается, что Лунное затмение оказывает большее влияние на человеческую психику, а Солнечное – на физическое состояние. Символическое состояние отдельного человека в это время можно оценить, как «подвешенное». Каждый из нас может получить от Судьбы то, что заслуживает. В период коридора затмений рекомендуется воздержаться от серьезных поступков и решений: заключения важных договоров, крупных финансовых операций. Прежде чем, что- либо предпринимать в этот период, постарайтесь все тщательно взвесить и обдумать, насколько именно сейчас вам это надо. Если вы решили с кем-то расстаться в этот период, то отношения потом возобновить будет сложно. Обращайте внимание на знаки судьбы и знамения. Рекомендовано здоровое питание, так как повышен риск отравлений. Сейчас отличное время для того, чтобы бросить курить и избавиться от вредных привычек. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на 19 июля Вторник 19 июля Активный и энергетически насыщенный день, сил будет очень много. Сегодня нельзя быть пассивным. Постарайтесь направить свою энергию в позитивное русло - на решение важных текущих задач. Если чувствуете в себе избыток агрессии или у вас плохое настроение, займитесь физической работой или отправляйтесь в спортивный зал. Бизнес: занимайтесь планированием. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!) 3

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Меркурий во Льве Меркурий перешел в Знак Зодиака Лев и пробудет здесь до 30 июля.В это время активизируется общение. Люди с большим интересом воспринимают информацию, с ещё большим передают её другим. Важные или захватывающие новости дают возможность оказаться в центре внимания, что для людей в эти дни немаловажно. Споры, которые могут возникать в эти дни по разным внешним причинам, имеют в своей основе желание настоять на своём, показать свой уровень знаний и эрудиции, каким-либо способом выделиться из толпы. В эти дни в полной мере проявляется стремление людей высказать свою точку зрения, поэтому они охотней откликаются на публикации в газетах и других источниках массовой информации, тон их посланий обычно покровительственно-назидательный, человек, часто сам того не замечая, ставит себя в пример остальным. Больше появляется хвалебных статей и публикаций, которые призваны поразить воображение читателей. Поездки в это время в большей степени связаны с отдыхом или развлечениями. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Раке Планета Венера вошла в Знак Рака и будет находиться здесь вплоть до 12 июля. Венера, проходящая по знаку Рака, приносит потребность в любви и понимании, желание иметь семью. Люди становятся более сентиментальными и романтичными. Они или делятся своими чувствами с близкими людьми или, наоборот, замыкаются в себе, чтобы наедине помечтать о любви. Они становятся очень чувствительными, их глубоко задевает, если кто-то, с кем они поделились остались равнодушными к их чувствам или если любимый человек не оказывает того внимания, которое от него ждут. В это время люди предпочитают жить мечтами и то, чего им не хватает в отношениях, просто придумывают. Но при этом они становятся очень чувствительными к любым изменениям настроения партнёра, стараются вызвать его на откровенность. Желание любить и быть любимым затмевает всё, даже разум. У семейных людей в эти дни появляются особые чувства к семье и родителям, им хочется сделать что-то приятное любимым людям. Читать далее 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на 29 июня Среда 29 июня. На период времени с 10 часов 46 минут и до 13 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Интересный день, прислушайтесь к своей интуиции и обратите внимание на знаки судьбы. Великолепный аспект между Ураном и Луной может преподнести неожиданный поворот в делах, которые до этого тормозились, усилит нашу креативность, и поможет генерировать новые идеи. Возможно появление новых проектов и предложений, а также обновление в деловой и в личной жизни. Бизнес: займитесь составлением бизнес-плана. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на 21 июня Вторник 21 июня Энергетически напряженный день, окружающие люди могут быть настроены очень агрессивно, поэтому не стоит их провоцировать понапрасну. Сил очень много, постарайтесь направить их в позитивное русло. Найдите время для того, чтобы заняться спортом или прогуляться в активном ритме. Будьте осторожны на дорогах и за рулем. Бизнес: крупные финансовые сделки отложите. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Близнецах Венера перешла в Знак Зодиака Близнецы и пробудет в этом Знаке вплоть до 18 июня. Что нам ждать от этого транзита? В это время все легче знакомятся и общаются. Более глубокий интерес к человеку может возникнуть в процессе разговора, именно благодаря общению часто проявляется интерес другого рода. В приятном собеседнике можно увидеть вдруг очаровательную женщину или привлекательного мужчину, с которым хотелось бы познакомиться поближе. Венера в Близнецах настраивает на лёгкую волну, подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам. В это время люди более склонны к лёгкому, ни к чему не обязывающему флирту, нежели к серьёзным отношениям, хотя все атрибуты ухаживания могут присутствовать. В этот период обычно устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками, можно получить от них поддержку. Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость часто приводят к материальным убыткам – можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградный Меркурий Меркурий вступает в ретроградное движение 28 апреля и пробудет до 22 мая. Меркурий сейчас находится в Тельце, Меркурий в этом Знаке будет настраивать нас на деловой лад, мы будем учиться зарабатывать и разумно тратить, решать накопившиеся финансовые вопросы. В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению. Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей. Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме. Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта, задержки рейсов. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, создания нового бизнеса, регистрации брака, начала новых важных дел. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградный Марс Марс вступил в ретроградное движение и вернется в директное движение 30 июня 2016 года. Во время ретро движения Марса мы получаем возможность освободиться от стереотипов, привычных реакций и пересмотреть принципы своей активности. В период ретроградного Марса в нашей жизни могут напомнить о себе люди из прошлого: соперники, конкуренты. Это время даёт нам возможность еще раз попробовать достичь целей, которые раньше оказались недоступными. В это время не стоит начинать новых проектов, рассчитанных на перспективу. Дела в это время замедляются, реализация новых идей приводит к сложностям в исполнении и срыву планов. В это время лучше двигаться по инерции, не нарушать закон, избегать конфликтов. Это неудачное время для покупки техники и для начала рискованных путешествий. Полезно: доделывать все старые дела, возвращаться к занятиям спортом (кто его забросил), искать новые формы для уже начатых дел. Используйте планетарные влияния себе во благо!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на среду 13 апреля Энергетически неспокойный день, возможно сильное колебание настроения. Постарайтесь не расстраиваться по пустякам и проверять новую, поступающую к вам информацию. Сложный аспект между Венерой и Луной будет способствовать лени, склонности к расточительству и излишней эмоциональности, которая может мешать делам. Не злоупотребляйте алкоголем и будьте осторожны с дозировкой лекарств. Бизнес: воздержитесь от важных финансовых сделок и подписания документов. Всем хорошего дня!) 1

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Овне Транзитная Венера перешла в Знак Овна и пробудет здесь до 01 мая. Во время прохождения Венеры по знаку Овна чувства обостряются, люди становятся внешне более эмоциональными, чувствительными, острее реагируют на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается их внешнего вида. То, что в другое время просто не замечается или игнорируется, сейчас может вызвать бурную реакцию неприятия. Появляется нетерпимость к фамильярности, которая воспринимается как неуважение. Отношения, возникающие в этот период, обычно яркие, запоминающееся, но, увы, быстро проходящие, буквально сгорающие. Люди в это время сильно нуждаются в признании их мужских или женских достоинств. Даже дежурный комплимент они готовы принять за скрытое признание в любви. Деньги в это время тратятся импульсивно и часто не на то, что необходимо, а на то, что понравилось в данный момент. Негативные аспекты могут проявляться в виде чрезмерной эмоциональной чувствительности, агрессивных проявлений, приступов ревности, навязчивого ухаживания. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Коридор Затмений Март этого года - довольно сложное и напряженное время. 09 марта произошло Солнечное затмение, а 23 Марта нас ожидает Лунное затмение, а время между этими днями - коридор затмений. Считается, что лунное затмение оказывает большее влияние на человеческую психику, а солнечное – на физическое состояние. Символическое состояние отдельного человека в это время можно оценить, как «подвешенное». Все события, которые случаются в это время невозможно будет изменить, период «фатальности». Каждый из нас может получить от Судьбы то, что заслуживает. В это время рекомендуется воздержаться от серьезных поступков и решений: заключения важных договоров, крупных финансовых операций, увольнений. Прежде чем, что- либо предпринимать в этот период, постарайтесь все тщательно взвесить и обдумать, насколько именно сейчас вам это надо. Обращайте внимание на знаки судьбы и знамения. Рекомендовано здоровое питание, так как повышен риск отравлений. Сейчас отличное время для того, чтобы бросить курить и избавиться от вредных привычек. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Венера в Водолее Планета Венера недавно перешла в Знак Водолея и пробудет здесь до 13 марта. Что же нам ожидать от этого периода времени? Во время прохождения Венеры через знак Водолея люди становятся более дружелюбными,отзывчивыми, дипломатичными, легко идут на контакт, заводят знакомства. Интерес может возникнуть в процессе интеллектуального общения с неординарным человеком, нередко наделённым какими-либо необычными способностями или имеющим необычную профессию. Нередко на этом транзите возникает «любовь с первого взгляда» или могут «открыться глаза» и человек, который был всё время рядом и не рассматривался иначе как друг, вызовет иные, не дружеские, а более глубокие чувства. Чувства в это время обычно интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Ради новых ощущений люди готовы на любые авантюры. Очень хорошее время для творческих людей. Негативные аспекты дают крайнюю эмоциональную неустойчивость. Из-за резкой смены настроения страдает сам человек и его окружение. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Меркурий в Водолее Меркурий недавно перешел в Знак Водолея и пробудет в этом Знаке до 04 марта, что же нам ждать от этого транзита? В это время проявляется максимальная свобода в сфере общения. Даже стеснительные люди хотя бы немного раскрепощаются, становятся более непосредственными. Пропадает панических страх некоторых людей перед начальством. В эти дни люди начинают живо интересоваться новинками во всех областях жизни и деятельности, современными технологиями, эзотерикой. Они с удовольствием общаются носителями этих знаний, пытаются сами приобщиться к ним. В это время мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются парадоксальные идеи, могут неожиданно поменяться планы. Люди этому особо не сопротивляются, так как подсознательно все хотят и ждут перемен, в эти дни буквально чувствуется, что вот-вот произойдёт что-то необычное, будоражащее ум. У многих в эти дни наступают прозрения или озарения. Особенно хорошо генерируются идеи, когда люди находятся в группе, в эти дни хорошо «работает» коллективное мышление. Читать далее 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на 09 февраля Вторник 09 февраля На период времени до 11 часов 32 минут по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Хороший и светлый день. Живите в привычном ритме, прислушивайтесь к своим желаниям и следуйте им. Наведите порядок дома и на рабочем месте, выбросите ненужные вещи. Обращайте внимание на новые идеи и события этого дня, запоминайте их. Бизнес: занимайтесь планированием. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Аспекты этой недели На этой неделе складывается ряд благоприятных аспектов между Юпитером, Меркурием и Марсом. Эти аспекты повышают нашу проницательность, помогают мыслить четко и конкретно, усиливают умение обобщать факты. Это хорошее время, для тех, кто занят исследовательской работой, расследованиями, написанием профессиональных статей, докладов, работой с документами. Всем удачи!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Ретроградный Меркурий Меркурий вступил в ретроградное движение 05 января и пробудет до 25 января. Таким образом, в период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению. Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей. Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме. Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта, задержки рейсов. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, начала новых важных дел. Что же стоит делать в этот период? Анализируйте старые дела, продумывайте, но не начинайте новые проекты. Наведите порядок в делах и документах. Встречайтесь со старыми друзьями и знакомыми.Всем удачи!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Меркурий в Козероге Транзитный Меркурий перешел в Знак Козерога и пробудет здесь до 02 января. Этот транзит Меркурия возвратит нас в более приземлённое русло – от общих идей к их практическому решению, к вопросам работы и долгосрочным задачам. Это период подходит для определения планов и стратегии для достижения целей, оно может поставить перед необходимостью задуматься о возможностях карьерного роста. В общении с людьми понадобится больше конкретных фактов и четкости. Преимущество получат те, кто излагают информацию или выдвигают предложения кратко и по сути. Пренебрежение обязанностями и рабочим распорядком может вызвать серьёзные осложнения на работе. Это время благоприятствует повышению квалификации. Используйте планетарные влияния себе во благо и всем удачи!)) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на вторник 08 декабря Хороший и светлый день. Постарайтесь никуда не спешить и сконцентрироваться на одном важном деле, с том, чтобы довести его до конца. Благоприятный аспект между Луной и Плутоном придаст нам хороший энергетический заряд и активность. А отличный аспект между Нептуном и Луной подарит романтичный настрой и гармонию чувств. Бизнес: выплачивайте долги, погашайте кредиты. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на вторник 01 декабря Интересный день, сегодня усиливаются творческие силы и интуиция. Обращайте внимание на знаки судьбы. Проведите этот день активно и деятельно. Найдите время для занятий любимым делом. А к привычным, повседневным делам подойдите творчески: попробуйте их сделать в новом для вас ключе. Проявите свои лучшие качества характера - будьте честны и справедливы. Бизнес: проводите презентации и рекламные мероприятия. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на вторник 24 ноября Отличный день. Прислушайтесь к своей интуиции и сможете получить ответы на важные вопросы. А аспект между Плутоном и Луной придаст нам энергичности и умения владеть собой, а также поможет сконцентрироваться и направить усилия в нужном направлении. А аспект между Луной и Нептуном подарит нам романтичное настроение и усилит интуицию. Бизнес: занимайтесь составлением финансовой отчетности. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на вторник 10 ноября Вторник 10 ноября. Отличный день, запланируйте на сегодня больше дел и активно принимайтесь реализовывать их. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и обратите внимание на подсказки интуиции. В этот день к вам в голову могут прийти новые оригинальные идеи, запоминайте их. А благоприятный аспект между Меркурием и Плутоном благоприятствует обмену идеями и располагает к доверительным беседам. Бизнес: займитесь благотворительностью. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!) 0

Астролог Ольга Аристова olgafk2014 Астропрогноз на понедельник 02 ноября На период времени до 18.48 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Интересный, но неоднозначный день. Настроение будет очень неустойчивым и сильно колебаться - от эйфории до грусти. Сегодня отличный день для обучения и самосовершенствования. Аварийный фон повышен - будьте осторожны на дорогах и за рулем. И постарайтесь не выяснять отношений, окружающие люди могут вести себя слишком резко и не сдержанно. Бизнес: занимайтесь повышением квалификации. Всем хорошего дня!) 0