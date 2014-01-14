Мой астропрогноз дня на среду 15 января

Энергетически насыщенный день, много сил. Все ваши, как положительные, так и отрицательные качества могут усилиться во много раз. Следите за собой и за своим поведением. Отличный день для того, чтобы поставить себе новую цель в жизни. Проживите этот день так, как вы хотели бы, чтобы складывалась ваша жизнь в дальнейшем. Воздержитесь от начала поездок и командировок. Бизнес: если давно откладывали какое-то дело, то сегодня самое время взяться за него! Всем удачного дня!