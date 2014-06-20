Астрологическая характеристика дня- 20 июня 2014 года

Энергетически насыщенный день, поэтому постарайтесь запланировать на этот день больше дел. Окружающие люди будут особенно склонны к конфликтам и ссорам. Если сегодня вы лишились чего-то, то знайте, таким образом освободилось место для вхождения нового в вашу жизнь. Сегодня очень легко попасть под влияние недобрых людей. Меньше говорите и больше делайте. Хорошо наводить порядок дома и на рабочем месте и выбрасывать ненужные вещи. Бизнес: обратитесь к решению тех проблем, которые давно не удавалось решить. Всем хорошего дня!)