Переход Меркурия в Знак Зодиака Рак

13 июля Меркурий переходит в Знак Зодиака Рак и пробудет там до 01 августа, что же нам ждать от этого положения планеты? Меркурий будет находиться под влиянием управителя этого Знака - Луны и подарит нам романтичность, прилив вдохновения и фантазии, мечтательность. Усиливается наша душевность и интуиция, тяга к психологии и к эзотерике. Вам захочется мечтами уноситься подальше от Земли и насущных проблем, и, как следствие, наше мышление становится менее рациональным и острым. А, значит, в это время нам сложнее будет реализовывать высокотехничные проекты. Окружающие люди в эти будут намного ранимее, и их проще будет обидеть неосторожным словом, и они потом могут подолгу обижаться. Поэтому будьте внимательны при выборе своих слов. У нас появится желание больше времени проводить дома и общаться с близкими людьми. Это отличный период также для решения разнообразных домашних и семейных вопросов, для встреч с родственниками и для путешествий по своей Родине. Всем удачи!)