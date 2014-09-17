Астропрогноз на 17 сентября

Энергетически тяжелый день, но сегодня нельзя быть пассивным. Окружающие будут настроены весьма агрессивно и будут очень обидчивы, постарайтесь не провоцировать их на ссору. Если чувствуете в себе избыток энергии, отправляйтесь в спортивный зал или займитесь уборкой дома. Меньше говорите и больше делайте. Бизнес: вернитесь к решению тех задач, которые не получалось решить раньше. Неудачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)