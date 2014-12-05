Астропрогноз на пятницу 05 декабря

На период времени с 10.45 до 14.28 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Обратите внимание на новые ситуации этого дня, возможно, они не случайны. Они могут давать вам указания на ошибки, совершенные вами раньше. А благоприятный аспект между Солнцем и Ураном дарит нам возможность видеть текущую ситуацию с разных сторон, а также способствует активизации нашего творческого начала. Бизнес: проводите переговоры, заключайте новые контракты. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)