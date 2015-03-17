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Астропрогноз на Вторник 17 марта

17.03.2015 01:43 2 778 просмотров
На период времени после 21.19 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Проведите день спокойно и расслабленно, постарайтесь никуда не спешить и не форсировать события. Прислушайтесь к своей интуиции, займитесь творчеством. А из-за напряженного аспекта между Ураном и Плутоном усилится склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям. В этот период необходимо контролировать себя, чтобы желание отстоять свою точку зрения не приняло агрессивные формы. Бизнес: крупные финансовые сделки отложите на другой день. Нейтральный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)

Комментарии 2

Тамара Лещинская  (LTI13)
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А что такое 21.19 smile:o ??? Ольга, Вы иногда следите, за тем что пишите в своих и без того столь редких прогнозах smile:!: smile:(
Астролог Ольга Аристова  (olgafk2014)
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Конечно, слежу!)) И даже не иногда!) А вы учитесь читать, написано черным по белому!)) после 21 часа 19 минут по Москве!))) А мои ежедневные прогнозы выходят исключительно на моем сайте!))
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