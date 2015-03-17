Астропрогноз на Вторник 17 марта

На период времени после 21.19 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Проведите день спокойно и расслабленно, постарайтесь никуда не спешить и не форсировать события. Прислушайтесь к своей интуиции, займитесь творчеством. А из-за напряженного аспекта между Ураном и Плутоном усилится склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям. В этот период необходимо контролировать себя, чтобы желание отстоять свою точку зрения не приняло агрессивные формы. Бизнес: крупные финансовые сделки отложите на другой день. Нейтральный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)