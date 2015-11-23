Астропрогноз на вторник 24 ноября

Отличный день. Прислушайтесь к своей интуиции и сможете получить ответы на важные вопросы. А аспект между Плутоном и Луной придаст нам энергичности и умения владеть собой, а также поможет сконцентрироваться и направить усилия в нужном направлении. А аспект между Луной и Нептуном подарит нам романтичное настроение и усилит интуицию. Бизнес: занимайтесь составлением финансовой отчетности. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)