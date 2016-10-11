Меркурий в Весах

Меркурий перешел в Знак Зодиака Весы и пробудет здесь до 25 октября. На время этого транзита мы стремимся к душевному общению, ищем с кем можно приятно провести время, или тех, кто может оказаться полезным. В контактах между людьми на первый план выдвигаются дружелюбие, такт, вежливость. Мы стараемся понять других людей, быть более мягкими, уступчивыми и терпеливыми. Такая позиция Меркурия настраивает нас любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех заинтересованных сторон, и вести переговоры так, что все остались довольны. Мы стараемся облекать свои мысли в дипломатическую форму, чтобы не задевать самолюбие других. Деликатность и хорошие манеры позволяют добиваться людей желаемого. В этот период времени окружающие в критических ситуациях усиленно ищут компромисс. В эти дни возрастает количество встреч как деловых, так и личных, люди посещают разные общественные и культурные места, где можно встретить знакомых, поделиться с ними новостями, завести новые связи. Негативное влияние этого периода дает нам нерешительность, стремление уйти от выводов, необъективность, пристрастность, склонность к интригам, возможны высокомерие, лицемерие, интриганство, нелицеприятные высказывания о ком-то в его присутствии или за спиной. Используйте планетарные влияния себе на пользу! Всем удачи!))