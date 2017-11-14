Венера в Скорпионе

Транзитная планета Венера перешла в Знак Зодиака Скорпион и пробудет здесь вплоть до 01 декабря. Что же нам ждать от этого транзита?

- Этот транзит отмечен высокой эмоциональной напряжённостью. Люди становятся более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств.

- Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. Чувства порой затмевают разум.

- Отношения в это время накаляются, любое слово и действие воспринимаются гораздо острее, люди хотят полностью контролировать ситуацию и даже по возможности управлять ею – отсюда склонность к драматизации, проявления ревности даже при положительных аспектах.

- Игнорируются любые запреты, страсть затмевает абсолютно всё, люди ищут новых острых ощущений, и поэтому могут позволить себе то, что обычно находится в зоне запретов.

- Негативные аспекты Венеры в это и так непростое время усиливают крайности проявлений. Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений.

= Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнёре, неудовлетворённость отношениями.

= Деньги в такое время имеют обыкновение «утекать в неизвестном направлении». Будьте внимательны и используйте планетарные влияния себе во благо!)