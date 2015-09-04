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Тинькофф снова платит за рекламу

04.09.2015 09:32 2 1 559 просмотров
Дела видимо снова пошли в гору банк Тинькофф Кредитные Системы снова предлагает рекламодателям хорошую комиссию за новые вклады и кредитные карты. smile:ura:

Комментарии 2

Эдуард Банков  (CrashBack)
#
ТКС поднял ставки за USD вклад. С учетом экономической ситуации в стране, считаю эти вклады довольно хорошим средством сохранения капитала, а может быть и заработка.
Сделал таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IJUEhFWtBNndtt7X1HC9SL1kWcDgjuhEsdWjKoE­RJs/edit#gid=0
С учетом Подарка для рублевого вклада 15% годовых, для USD вклада 8%
Эдуард Банков  (CrashBack)
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Очень сильно ошибся в расчетах: с учетом бонуса от рекламодателя процентная ставка для рублевого вклада 18% годовых, для USD вклада 12%
На сегодня это лучшее предложение по вкладам
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