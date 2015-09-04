Тинькофф снова платит за рекламу

Эдуард Банков (CrashBack) 08.09.2015 10:21 # ТКС поднял ставки за USD вклад. С учетом экономической ситуации в стране, считаю эти вклады довольно хорошим средством сохранения капитала, а может быть и заработка. Сделал таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IJUEhFWtBNndtt7X1HC9SL1kWcDgjuhEsdWjKoERJs/edit#gid=0 С учетом Подарка для рублевого вклада 15% годовых, для USD вклада 8% 0
Комментарии 2
Сделал таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IJUEhFWtBNndtt7X1HC9SL1kWcDgjuhEsdWjKoE
С учетом Подарка для рублевого вклада 15% годовых, для USD вклада 8%
На сегодня это лучшее предложение по вкладам