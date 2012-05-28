Популярные сообщения

Артур Перепелкин artur_perep Где мы встретим это лето Среди многообразия музыкально-развлекательных мероприятий этого лета, мы выбрали фестиваль «Дикая Мята» для поддержания позитивного настроения клиентов и сотрудников банка. Едем большой компанией и, судя по отзывам клиентов, многие присоединяться к нам (что очень радует!). Вот и нашелся отличный повод встретить лето под аккомпанемент качественной живой музыки. Для всех наших клиентов, которые приедут на фестиваль, придумали много интересных развлекательных мероприятий и подарков. Организовали специальный «зеленый коридор», так что те, кто с 2TBank, не будут стоять в общей очереди, и вообще не будут стоять в очередях, чтобы пройти на фестиваль. Новым клиентам банка до 31 мая дарим бесплатный пригласительный билет на фестиваль. Очень подробно о нашем совестном с организаторами «Дикой Мяты» сотрудничестве и акциях, которые проходят в преддверии фестиваля, читайте на нашем сайте http://bank2t.ru/wild_mint/ Рекламный ли это пост? Конечно рекламный. 4

Артур Перепелкин artur_perep Миллиарды виртуальных слов На днях прочитал любопытное исследование о количестве информации, ежедневно появляющейся во всемирной паутине. Особенно запомнился тот факт, что ежедневно (!!!) пользователи интернета отправляют порядка 300 МИЛЛИАРДОВ электронных сообщений и создают около 2 МИЛЛИОНОВ записей. И это при том, что на население Земли - всего 7 млрд человек, из которых пользователей интернета – меньше 2,5 млрд. Что ж, то время, в которое посчастливилось жить нам с вами, web 2.0 и грядущее 3.0, обязательно должно войти в учебники современной истории как эпоха…ну, предположим, Виртуалессанса И, если вы сейчас читаете этот текст и решили опубликовать к нему комментарий, или обновляете свой статус на facebook, или пишите новый пост в ЖЖ, то у каждого из вас есть шанс войти в историю ярким представителем этой эпохи! 4

Артур Перепелкин artur_perep 20 дней Ровно столько осталось до наступления календарной весны, ура! Готовясь к проводам зимы, хочется сказать ей спасибо за самый яркий и шумный ее календарный день, 1 января. Ночь салютов, фейерверков, праздничных семейных посиделок, подарков под елкой, переходящая в утро общего праздника. И отдельное спасибо составителям календарей за то, что 29 февраля совсем скоро сменится 1 марта День, когда проснемся утром и приятно будет осознать, что зимовка прошла успешно и вот-вот солнышко победит холодный, морозный воздух, на цветочных прилавках появятся первые вестники весны и, невзирая на авитаминоз, мы все начнем больше улыбаться. Просто потому, что запах весны обладает магическим свойством делать людей счастливее. Да, вспоминая про 1 января, я забыл вспомнить про еще один неотъемлемый символ праздника. Яркие, оранжевые цитрусовые под названием мандарины. Относясь с почитанием к этому источнику витамина С, мы угощали всех наших клиентов мандаринами с повышенным содержанием полезных витаминов весь декабрь. Читать далее 6

Артур Перепелкин artur_perep Эффективно значит модно Все чаще замечаю, что среди молодого поколения (людей в возрасте лет 20-45) появился модный тренд, популярность которого очень быстро набирает обороты. Становится модным жить эффективно. Эффективно и с максимальным смыслом тратить время и деньги, выбирать наиболее удобное и качественное, при этом не переплачивая. Это десятилетие смело можно назвать эпохой эффективности. Моветоном стали бренды наизнанку, кич и бессмысленные траты. Из подсмотренного примера – буквально на днях, один из сотрудников банка рассказывал другому, как оптимизировать расходы на поездку в отпуск, начиная от покупки билета, заканчивая выбором ресторанов и их оценкой с точки зрения цена-качество при помощи нескольких специализированных сайтов. За пару часов, потраченных на изучение и бронирование всего необходимого через интернет, стоимость отпуска снизилась процентов на 30 от той суммы, которую он изначально планировал потратить, если бы бронировал отпуск через агента по продаже туров. Читать далее 4

Артур Перепелкин artur_perep Кто такой Банк2Т.ру? С того момента, как на нашем сайте появилось новое название Банк2Т.ру, прошло немногим больше месяца. Но какой ажиотаж вызвало это событие! Было много интересных и ярких догадок о том, почему же все-таки 2Т? Предполагали, что банку стало тесно в одной Т, что это связано с запуском тБизнес и тДирект, были вкусные и согревающие аналогии про дабл T (дабл капучино, дабл виски)... Дабы не прерывать цепочку догадок-разгадок, тайну 2Т я расскажу нашему…5-ти миллионному клиенту, открывшему счет в Банк2Т.ру ! А пока продолжу подсматривать на форумах интересные идеи. Вижу много ярких догадок и подсказок, которые можно было вложить в смысл 2Т. Но, идея 2Т уже была продумана на тТайных совещаниях, записана и спрятана за семью замками До поры, до времени, конечно. Банк2Т.ру – это новый бренд, а не смена названия банка, как предполагают многие. Для пояснения можно провести аналогию: это как если вы пользуетесь мобильной связью Билайн, при этом по контракту получаете услуги от ОАО «Вымпелком». Читать далее 3

Артур Перепелкин artur_perep Суббота Я всегда старался максимально дистанцироваться от политики. Мне никогда не хотелось быть ни чиновником, ни депутатом, ни любым другим госслужащим. Меня вполне устраивает, что сегодняшняя политическая система подразумевает возможность создания и развития частного бизнеса. Давно не смотрю новостей, кроме деловых, не участвую в дискуссиях «а ты за белых или за красных». Потому что я и не за тех, и не за других. Я за предпринимательство и частную собственность. Но меня, как думаю и многих вас, не могли оставить равнодушным события прошедших выходных. Абстрагируясь от политических лозунгов и идей, которые скандировались с трибун на митингах в субботу, я увидел то, что никогда не замечал в нашей стране – мирный протест народа. Десятки тысяч людей в Москве, тысячи в других городах России, сотни русских, поддержавших народное объединение за пределами страны. Пост друзей, подсмотренный в Facebook, о митинге глазами очевидцев, находившихся в субботу в Берлине. Читать далее 7

Артур Перепелкин artur_perep Предвыборно-предновогоднее А вы обратили внимание, что в этом году предновогодняя суета с украшением всего вокруг началась заметно раньше обычно? Наряженные елки и всякие праздничные лампочки-фонарики на улицах и в витринах начали появляться уже неделю назад. Не помню я такого, чтоб в нашей стране отсчет до новогодних каникул начинался за полтора месяца… Не смог объяснить это никак иначе, чем острой необходимостью разбудить народ к 4 декабрю, включить иллюминацию, чтобы не проспали выборы Мы решили, помимо украшений Банка стандартным набором шаров, гирлянд и дождика, расставить по офису корзины с мандаринами. Уж не знаю, есть ли научная взаимосвязь между цитрусовыми и активированием у сотрудников желания исполнить свой гражданский долг и голосовать, но в том, что много витамина С всем будет только на пользу – убежден. 7

Артур Перепелкин artur_perep Люди, где вы? Город сегодня утром показался мне слегка опустевшим. Путь на работу занял меньше обычного, как-то просторней сегодня в лифтах офисного здания. Сдается мне, что многие труженики, да и бездельники, воспользовавшись длинными выходными, отбыли подальше от суетливой Москвы. Кто-то успеет пару-тройку дней понежиться на солнышке, кому-то наверно удастся обогатить свой культурный мир, посещая музеи-выставки-театры, кто-то просто повидается с близкими, живущими в других городах. Я люблю в начале ноября уехать на несколько дней в Европу, там в это время еще можно застать солнечную, шуршащую листьями осень. Это то редкое время, когда в европейских городах наступает небольшое затишье между шумным, длинным туристским сезоном и подготовкой к празднованию рождества. Идеальные условия для неспешного уикенда, посвященного безделью 2

Артур Перепелкин artur_perep Хмурая осень - не повод для пасмурного настроенья Выглядываю в окно – хмурая, серая, зябкая, мало кого восхищающая и вдохновляющая картинка. Но, несмотря на пасмурную погоду, настроение отличное! Все силы с удовольствием отдаются развитию Банк-Т, многое получается даже лучше, чем изначально задумывалось. К тому же, стремительно приближается 21-ый День рожденья Банка. Прекрасный повод сказать спасибо всем, кто из года в год развивается вместе с нами, хвалит нашу работу и высказывает конструктивные замечания, предлагает новые и свежие идеи, делает нас лучше А что радует вас, когда за окном пасмурная осень, какие поводы-события поднимают настроенье? 3

Артур Перепелкин artur_perep Банк-т - «Банк будущего» , комментарии В данном посте хочу прокомментировать некоторые высказывания которые я прочитал в статьях посвященных нашей деятельности(отдельное спасибо пишущим ), которые на мой взгляд нуждаются в моих комментариях, для получения читателями и писателями, более полной информации Вопрос про «банк будущего» и когда же он появится ? «Банк будущего» это карта эволюционных изменений в банковском сервисе и банковских продуктах , рассчитанная на 10 -15 лет. В его реализации намечено 5 шагов ( на данный момент ) , первый из них - модель Wifibank . Данная модель станет основой. Скорость внедрения дальнейших этапов будет зависеть от темпов развития первого шага и от качества развития партнерских взаимоотношений между клиентами и банком. Читать далее 1

Артур Перепелкин artur_perep С Новым Годом, друзья! Желаю вам, чтобы жизнь была интересной и всё получалось. И чтобы 31-го декабря 2011-го вы бы все здорово удивились, как много удалось сделать и достичь в уходящем году. С праздником вас, вашу семью, друзей и коллег! Ура! 0

Артур Перепелкин artur_perep Про корпоративные подарки Наверно, у каждого есть что вспомнить на эту тему. У меня до сих пор где-то лежит тяжеленная чугунная болванка, украшенная блестками и серпантином, которую прислал к празднику отдел маркетинга одного большого завода. Ну и еще много чего где-то лежит. А что присылали вам из этой же оперы, то есть с большой долей фантазии и выдумки? 0

Артур Перепелкин artur_perep Вы тоже украсили офис? У нас тут уже всё в ёлочках, гирляндах, снежинках и шариках. Хорошее конечно ощущение праздника, но вот работать в такой обстановке намного сложнее. 0

Артур Перепелкин artur_perep Вид из окна Я люблю вид из окна офиса, даже когда он такой. Но интересно, что думают обитатели рэдиссон-украины, которые попросили себе номер с видом на реку. 0

Артур Перепелкин artur_perep "Чтобы россияне стали пить меньше" Это я везде читаю про причины грядущего подорожания алкоголя. Причем не один десяток лет у них вот такая причина универсальная. Результаты, правда, всякий раз оказывались печальными. Питие дешевого суррогата вряд ли улучшает здоровье нации. 1

Артур Перепелкин artur_perep Про подготовку к зиме Очень любят у нас ругать коммунальщиков, для которых зима нагрянула неожиданно, или тружеников сельского хозяйства, которые тоже не подготовились ну и всех остальных. Я так понимаю, что все, кто ругают, сами к зиме готовятся вовремя и пробки из-за аварий по всему городу сейчас вовсе не из-за них. Это всё коммунальщики, дорожники и разные прочие злыдни, правда же? Они же нам резину вовремя не поменяли 0

Артур Перепелкин artur_perep Тема для исследования Как сохранять спокойствие, душевное равновесие и даже хорошее настроение, когда всем от тебя постоянно чего-нибудь надо? Конечно, есть кое-какие собственные наработки, но учиться этому можно всю жизнь. 1

Артур Перепелкин artur_perep А как бы вы поступили на месте мэра Химок? Похоже, главная новость дня (если не года ) про то, что "мэр Химок выгнал журналиста НТВ Глеба Пьяных". Я думаю, любой нормальный человек поступил бы так же, для этого даже не надо быть мэром Химок. Вот вы бы пустили к себе в офис или домой Глеба Пьяных? Вообще стали бы о чем-нибудь разговаривать с этим человеком? Если что, я не смотрел сюжет и вообще давно не смотрю НТВ. В том числе и благодаря Глебу Пьяных. 0

Артур Перепелкин artur_perep А какое комнатное растение быстрее всего разрастается? В наших офисах в общем хватает растений, но я их люблю и хочется добавить еще. А какое из них самое быстрорастущее? Так бы поставил по кабинетам несколько кадок с ним, и через пару месяцев все бы работали с комфортом в джунглях. 0

Артур Перепелкин artur_perep Банку Т 20 лет Отметили вчера в кругу друзей и коллег. Подняли тост за будущих руководителей, которые выпьют за нас через 180 лет на 200-летии банка Т. Надеюсь, они оценят, что мы двигались в правильном направлении. 0

Артур Перепелкин artur_perep Банк Т: итоги творческого конкурса Хочу поблагодарить за все варианты, было много хороших и нелегко было выбрать. За творческий и позитивный подход решили наградить билетами на Зорро Сергея Baldplan http://www.banki.ru/blog/perepelkin/619.php#12032 Сергей, оставьте пожалуйста координаты. Мой человек с вами свяжется и расскажет, как получить билеты. 0

Артур Перепелкин artur_perep Банк Т как повод для творчества ) Помните, мы с вами развлекались в начале июня, сочиняя разные вариации с буквой Т? Я эту ссылку бережно сохранил: http://www.banki.ru/blog/perepelkin/125.php Сейчас над имиджем банка "Т" работают специалисты, но и мы все можем попробовать себя в творчестве. Только тема теперь не «Т», а «Банк Т». Типа «Банк Т всегда на высоТе!» Лучшим вручим подарки (билеты на мюзикл «Зорро», например) Если есть желание, подключайтесь, импровизируйте. Ковчег создали любители, профессионалы построили Титаник. 0

Артур Перепелкин artur_perep Про главные новости Никогда не мог, а скорее не хотел понять,по какому принципу какая-то новость становится главной. Вот сегодня чуть ли не самая важное сообщение с точки зрения информагентств "В Москве угнали внедорожник, принадлежащий продюсеру Розенбаума". Я думаю, многие из вас сейчас тоже захотели подробностей. А зачем? Вот просто интересно, что в этом такого важного, что все обязаны знать? 0

Артур Перепелкин artur_perep Волнуюсь за Штаты В новостях по ТВ постоянно твердят, как в США всё плохо. Сколько людей разорились, у 150 тысяч отобрали дома за долги ну и т.д. Они так настойчиво и грозно об этом твердят, что прямо уже как-то хочется верить, но почему-то не получается. Там правда всё так ужасно? Вот прям правда-правда? 0

Артур Перепелкин artur_perep Про женщин за рулем Некоторые полагают, что женщины водят хуже. Я спорить не буду, устал уже. Плохим водителем может быть каждый, от пола это не очень зависит, по-моему. Просто очень понравился сюжет на дискавери про добычу алмазов где-то в Канаде. Знаете, кто там водит карьерные самосвалы? Женщины. Ну они их, конечно, не по московским пробкам водят, но тем не менее впечатлило. 0

Артур Перепелкин artur_perep Погодное За окном падают напоминания "лето кончилось". Ну и что? Зима - это же так прекрасно, и не каждая страна может похвастаться, что у них тоже есть снег. А мы можем. Он у нас даже в кризис был. 0

Артур Перепелкин artur_perep Про примеры для подражания Нас в школе учили, что пионер всем ребятам пример. А еще что этот пионер сам должен брать пример с каких-нибудь выдающихся людей и "делать жизнь с них", поэтому мы все хотели быть похожими на Гагарина, на Маресьева, на Карацупу, на Матросова и так далее. Прошли годы, мы выросли. Два вопроса к уважаемой публике: 1. С кого вы берете пример сейчас? (если берете) 2. Кого вы ставите в пример своим детям? (если ставите) 0

Артур Перепелкин artur_perep Про уверенность в завтрашнем дне Как у вас обстоят дела с этим вопросом? Вы с уверенностью смотрите в будущее или есть какие-то факторы, которые мещают вам это делать? Посмотрел какой-то сюжет на тему того, что у потребителя уверенность падает: цены растут, а зарплаты нет, хотя, по-моему, и раньше так было, а было и хуже. Так что там с уверенностью? Понятно, что особых поводов для оптимизма нет. Но при этом уверенность должна быть всегда, иначе сложно чего-то добиться, по-моему. 0