Футбол и банки

"Центробанк страны разрешил банкам самостоятельно определять режим работы в дни, когда национальная сборная будет участвовать в матчах чемпионата мира по футболу в ЮАР. Судя по всему, кредитные организации, выбирая между работой и футболом, отдадут предпочтение игре. Во всяком случае, по данным Национальной федерации банков (Febraban), на время телетрансляций они будут закрываться." Страна - это Бразилия. Взял вот здесь: http://gazeta.ru/financial/2010/06/11/3383811.shtml
Я думаю, что у нас в стране не стоит закрывать банки на время телетрансляций. У нас лучше повесить в банках экраны побольше и транслировать футбол круглосуточно.
Комментарии 2
Россия тем и хороша, что всё: и магазины, и аптеки, и банки, и общепит - работает куда дольше и регулярней, чем, например, заведения в Европе.