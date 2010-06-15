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Футбол и банки

15.06.2010 10:21 2 1 034 просмотра
"Центробанк страны разрешил банкам самостоятельно определять режим работы в дни, когда национальная сборная будет участвовать в матчах чемпионата мира по футболу в ЮАР. Судя по всему, кредитные организации, выбирая между работой и футболом, отдадут предпочтение игре. Во всяком случае, по данным Национальной федерации банков (Febraban), на время телетрансляций они будут закрываться." Страна - это Бразилия. Взял вот здесь: http://gazeta.ru/financial/2010/06/11/3383811.shtml

Я думаю, что у нас в стране не стоит закрывать банки на время телетрансляций. У нас лучше повесить в банках экраны побольше и транслировать футбол круглосуточно. smile:)

Комментарии 2

tx87  (tx87)
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в некоторых спортивных магазинах уже ставят плазмы с трансляциями футбола и спорта вообще.мож для Москвы это не ново,а для Нижнего вполне)
Юлия Сухарева  (Juлия)
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В Великобритании по случаю чемпионата отменяют уроки в школах, а в моем университете перенесли день открытых дверей на другую дату.

Россия тем и хороша, что всё: и магазины, и аптеки, и банки, и общепит - работает куда дольше и регулярней, чем, например, заведения в Европе.
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