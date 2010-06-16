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О влиянии погоды на активность клиентов

16.06.2010 18:33 7 1 094 просмотра
Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста: а случалось ли вам когда-либо спрятаться от проливного дождя в тихом уютном офисе какого-нибудь банка и в результате открыть там счет? Ну, или не сразу открыть, а полистать от скуки брошюры на стойке, заинтересоваться какой-то из них и открыть счет в этом же банке, но потом? Или все таки в непогоду люди стремятся поскорее попасть в свою теплую домашнюю норку, оставив сотрудников банков скучать в одиночестве? smile:)

Комментарии 7

Екатерина Суворова  (28_888)
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Именно так не приходилось. smile:idea: Но Артур, я бы вот еще на какую тему порассуждала: приходилось ли вам пользоваться интернет-банком потому, что за окном лил дождь и идти в отделение точно не хотелось? А еще точнее, приходила ли вам в голову идея его подключить, когда однажды вы «прекрасно» провели время под дождем, торопясь внести платеж в отделении. smile:)
@mike  (@mike)
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А мысль интересная, если её попытаться развить. При открытии счёта делать актуальные подарки - в дождь зонтик, в жару - пару баночек минералки или карманный вентилятор, на яркое солнце выпускать, только снабдив тёмными очками и т.д. Но именно с привязкой к ситуации - что прямо сейчас клиенту нужно. Типа зашел с разрядившимся телефоном - получил зарядку на солнечной батарейке. Зашел с нераспечатанной бутылкой вина - получил штопор.

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Не приходилось, даже мысли такой не было. Ибо в большинстве банков тебя на входе встретит охранник грозного вида и в теории предложит переждать дождь в другом месте. Хотя сама идея правильная. К примеру, организовать в отделениях банка в проходных местах небольшие кофейни, куда мог бы зайти человек с улицы кофе попить. А во время кофе аккуратно предложить ему банковские услуги. Все гениальное просто.
Наталья Романова  (NNatalia)
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Никогда даже в голову не приходило - зайти в банк, чтобы там передохнуть или спрятаться от дождя. Во-первых, далеко не во всех офисах есть кресла, в основном лишь стойки. Во-вторых, в моем понимании банк - это место, куда люди не приходят, чтобы расслабиться, скорее для того, чтобы как можно скорее сделать все дела и уйти. Да и горячий кофе тебе не предложат, если ты пришел просто так...
tx87  (tx87)
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во время недавного урагана в нижегородской области в одном банке была отключена электроэнергия...сидел на диване,смотрел как бегают сотрудницы и ждал света,чтобы сдать деньги)
Apolonius  (Apolonius)
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Случалось переждать дождь в ресторанчике, звучит музыка, что-то красивое заказал и смотрел как на банк через дорогу льет дождь, в этот момент думал о хрупкости банковского бизнеса...
Артем Аруин  (Artem_a)
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Несмотря на то, что я жуткий логик, прямо вот так и представил себе картинку:
Утро, Офис Максвелл Банка, кабинет Артура Перепелкина. Артур (с утра полный энергии и черного кофе)строго + по дружески smile:nunu: смотрит на деловито-готового-на все руководителя отдела маркетинга smile:shuffle:, и мудро молвит: А почему у нас перед банком по сю пору нет "летней площадки" с навесом, столиками, креслицами, сладкой газировкой и официанткой Любочкой? А? Упарился(промок/замерз/устал) человечек - а тут ему уже, по погоде смотря, все готово: эскимо, грог, плед и программа льготного кредитования.
О как! Новый маркетинг в банках. Можно руководство писать.
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