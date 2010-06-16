О влиянии погоды на активность клиентов

Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста: а случалось ли вам когда-либо спрятаться от проливного дождя в тихом уютном офисе какого-нибудь банка и в результате открыть там счет? Ну, или не сразу открыть, а полистать от скуки брошюры на стойке, заинтересоваться какой-то из них и открыть счет в этом же банке, но потом? Или все таки в непогоду люди стремятся поскорее попасть в свою теплую домашнюю норку, оставив сотрудников банков скучать в одиночестве?