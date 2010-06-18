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Про жестокий футбол

18.06.2010 08:58 3 1 179 просмотров
Пошли перекусить в ресторан. А там конечно на всех стенах плазмы, футбол показывают. Правда конечно без звука. Да и ближайшая висит не настолько близко, чтобы можно было сразу же разобрать, чьи команды играют. Но мне в общем не до футбола, потому что мы горячо обсуждаем с партнером насущные тенденции роста и все остальное. Ну и едим. Но тут я все таки замечаю, что на поле происходит что-то не очень футбольное...
Вернее такая драка, которую и в хоккее нечасто увидишь. Вот, думаю, повезло наблюдать редкое явление природы. Все же такая мощная драка, да еще и на чемпионате мира. Натурально друг друга кулаками по лицам бьют.

Все же пытаюсь понять, что за команды, и сколько игроков удалят. Тем более, что за такое по-моему можно уже дисквалифицировать навсегда. Но тут вроде все как-то само собой успокаивается. Никаких красных карточек не показывают, что совсем непонятно, и вот уже мяч снова в игре. Ага, мяч. Только странный какой-то мяч. Ну в общем я понял, что это регби. smile:D

Комментарии 3

Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Артур, приветстсвую! А в отпуск не собираетесь? А то это уже признак - футбол перепутать с регби:)
Я тоже вчера "регби" наблюдала - отечественное. Жигули чуть не сбили пьяного пешехода, который реально ничего не соображая, шагнул на дорогу. Так водитель выскочил, догнал бедолагу и так ему врезал, что парень упал с тротуара опять на проезжую часть. Я от подобного аж дар речи потеряла. Родина! С приездом меня из дальних стран smile:( С возвращением...
Татьяна  (VTA)
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точно... признак усталости.. сначала цены на заправке за курсы валют принимаете, теперь футбол с регби... надо себя беречь... smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Это еще, может быть, из серии «что пьет корова» smile:)

Какого цвета сахар?
Какого цвета снег?
Что пьет корова?

Если вопросы задаются именно в таком порядке, то на последний следует ответ МОЛОКО, и это ассоциативный подвох. Чем может быть спорт, где бегают мужчины и что-то гоняют по полю, когда у нас футбольная тема идет из всех утюгов? Конечно же, футбол. smile:)

А вообще, согласна с Леной - отпуск такие подвохи существенно сократит smile;)
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