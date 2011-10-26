Хмурая осень - не повод для пасмурного настроенья

Выглядываю в окно – хмурая, серая, зябкая, мало кого восхищающая и вдохновляющая картинка. Но, несмотря на пасмурную погоду, настроение отличное! Все силы с удовольствием отдаются развитию Банк-Т, многое получается даже лучше, чем изначально задумывалось. К тому же, стремительно приближается 21-ый День рожденья Банка. Прекрасный повод сказать спасибо всем, кто из года в год развивается вместе с нами, хвалит нашу работу и высказывает конструктивные замечания, предлагает новые и свежие идеи, делает нас лучшеА что радует вас, когда за окном пасмурная осень, какие поводы-события поднимают настроенье?