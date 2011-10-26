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Хмурая осень - не повод для пасмурного настроенья

26.10.2011 16:19 10 2 783 просмотра
Выглядываю в окно – хмурая, серая, зябкая, мало кого восхищающая и вдохновляющая картинка. Но, несмотря на пасмурную погоду, настроение отличное! Все силы с удовольствием отдаются развитию Банк-Т, многое получается даже лучше, чем изначально задумывалось. К тому же, стремительно приближается 21-ый День рожденья Банка. Прекрасный повод сказать спасибо всем, кто из года в год развивается вместе с нами, хвалит нашу работу и высказывает конструктивные замечания, предлагает новые и свежие идеи, делает нас лучше smile:)
А что радует вас, когда за окном пасмурная осень, какие поводы-события поднимают настроенье?

Комментарии 10

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Радует то, что погода плохая, все вернулись из отпусков и сидят в интернете - посещаемость сайта растет.

Вы WiFi Bank еще не запустили?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Забавно. Хотя мне промежуточное название WiFi Банк представлялось наредкость удачным.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Пока занимались отладкой IT системы для WiFi Bank, появилась лучшая идея названия продукта для наших клиентов, поэтому переименовали в Банк Т Директ http://www.bank-t.ru/direct
Angelo  (Angelo)
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Я так понимаю Банк Т Директ для жителей всей страны, но как снимать наличность, если врегионах нет ни мастер банка, ни Банка Т? Снятие налички во всех банкоматах без коммисии не хватает smile:(
Angelo  (Angelo)
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Еще беспроцентное пополнение через Qiwi и вы один из лидеров рынка smile:-)
Angelo  (Angelo)
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А еще лучше MoneySendом с карты Visa/Mastercard любого банка smile:-)
К  (shlomo_chavez)
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"Что радует?"

Чай с мёдом, отремонтированный этим летом тёплый подъезд - изредка использующийся для перекуров. Ещё отсутствие спама в металлическом почтовом ящике smile:)
Першинг  (Першинг)
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"Что радует?"
Добрые слова из далека.
Новое пальто и сапожки.
Ожидание снега.Большой заказ от давно не публиковавшегося клиента.
Процент от этого заказа.
Наличие полезного спама в железном почтовом ящике.
Ожидание весны.
Ожидание утра, нового дня с новыми шансами.
И ещё 1000 и одна мелочь жизни!
Лёгкость и свежесть бытия!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Каждую осень поднимает настроение мысль о приближающихся новогодних каникулах. Когда до НГ остаётся 3 месяца - это крайний срок для поиска интересного предложения по уютному, интересному и недорогому отдыху. По заказу подарков "оттуда", пока почта не захлебнулась от заказов... И от этих мелочей осень уже и не такая "осень" которую все изображают мрачной и грустной smile:)
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