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Предвыборно-предновогоднее

21.11.2011 14:36 5 1 296 просмотров
А вы обратили внимание, что в этом году предновогодняя суета с украшением всего вокруг началась заметно раньше обычно? Наряженные елки и всякие праздничные лампочки-фонарики на улицах и в витринах начали появляться уже неделю назад. Не помню я такого, чтоб в нашей стране отсчет до новогодних каникул начинался за полтора месяца… Не смог объяснить это никак иначе, чем острой необходимостью разбудить народ к 4 декабрю, включить иллюминацию, чтобы не проспали выборы smile:) Мы решили, помимо украшений Банка стандартным набором шаров, гирлянд и дождика, расставить по офису корзины с мандаринами. Уж не знаю, есть ли научная взаимосвязь между цитрусовыми и активированием у сотрудников желания исполнить свой гражданский долг и голосовать, но в том, что много витамина С всем будет только на пользу – убежден.

Комментарии 5

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Я заметил, что снег теперь выпадает позже, чем обычно. Поэтому на фоне по-европейски осенней Москвы символы НГ смотрятся особенно странно.
kioratsu  (kioratsu)
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Давнее наблюдение: дата начала подготовки к новогодним праздникам коррелирует с макроэкономическими ожиданиями! После кризиса'98 атмосфера ожидания Нового года начала ощущаться в уличных декорациях и рекламе в середине ноября, а в 2007 г. подготовка напротив прошла по-деловому сжато, во второй половине декабря. Сейчас, видимо, ждут "второй волны". Что бы по этому поводу сказал Роберт Прехтер?-)
Костя  (Kosty)
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Заметил, но связал это с тем, что продавцы решили подогреть ажиотаж, по раньше, что бы стрясти с нас денюшки по раньше ) К аналогичным случаям искусственного подогрева ажиотажа, я отношу праздники "День святого Валентина" и "Хэлоин" ))
Sergey Koryak  (Skoryak)
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Конечно, теория волнового анализа который использует Роберт, заслуживает внимания и изучения, но каким боком это может повлиять на предновогодние настроение, ну если только, что во всем есть своя цикличность. По поводу, что люди ждут второй волны кризиса, вот я бы не спешил с такими рассуждениями, на мой взгляд, проблема заключается не в экономических, а психологических проблемах. А вот уж точно, предновогодние настроение зависит от внутреннего настроения, внутреннего позитива, если в тебе позитив, то не что и не кто, не может повлиять на это. Больше позитива!!! - и тогда, точно мир начнет меняться во круг тебя-)
mrrr  (mrrr)
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Сергей,экономический кризис люди не ждут,он уже закономерно развивается у нас, и на всех континентах,
а вот то что,предновогодние настроение зависит от внутреннего настроения человека,-с этим не поспоришь.
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