Предвыборно-предновогоднее

А вы обратили внимание, что в этом году предновогодняя суета с украшением всего вокруг началась заметно раньше обычно? Наряженные елки и всякие праздничные лампочки-фонарики на улицах и в витринах начали появляться уже неделю назад. Не помню я такого, чтоб в нашей стране отсчет до новогодних каникул начинался за полтора месяца… Не смог объяснить это никак иначе, чем острой необходимостью разбудить народ к 4 декабрю, включить иллюминацию, чтобы не проспали выборыМы решили, помимо украшений Банка стандартным набором шаров, гирлянд и дождика, расставить по офису корзины с мандаринами. Уж не знаю, есть ли научная взаимосвязь между цитрусовыми и активированием у сотрудников желания исполнить свой гражданский долг и голосовать, но в том, что много витамина С всем будет только на пользу – убежден.