А вы за кого болеете и почему?

Раньше было понятно, что надо за наших. Но наши усложнили задачу, не попав на ЧМ 2010.Понятно, что у всех есть свои предпочтения - просто интересно, откуда они берутся?Почему вы болеете за Испанию или Португалию? Нравится игра команды, или игроков, или из-за общей симпатии к той или иной стране?Вот я вчера долго не мог выбрать, кто мне ближе - Испания или Португалия. И там и там хорошо. И там и там вкусные вина. Выглядят они тоже приблизительно одинаково. И игроки неплохие и там, и там. Выбрал все же Испанцев - из-за хамона, наверно. Но когда они победили, стало жаль португальцев. Мне кажется, очень интересно понять, чем нас привлекает та или иная команда. Ведь у каждого в офисе тоже команда, и она должна вызывать симпатии у фанатов.