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А вы за кого болеете и почему?

30.06.2010 09:28 6 1 209 просмотров
Раньше было понятно, что надо за наших. Но наши усложнили задачу, не попав на ЧМ 2010.
Понятно, что у всех есть свои предпочтения - просто интересно, откуда они берутся?
Почему вы болеете за Испанию или Португалию? Нравится игра команды, или игроков, или из-за общей симпатии к той или иной стране?

Вот я вчера долго не мог выбрать, кто мне ближе - Испания или Португалия. И там и там хорошо. И там и там вкусные вина. Выглядят они тоже приблизительно одинаково. И игроки неплохие и там, и там. Выбрал все же Испанцев - из-за хамона, наверно. Но когда они победили, стало жаль португальцев. Мне кажется, очень интересно понять, чем нас привлекает та или иная команда. Ведь у каждого в офисе тоже команда, и она должна вызывать симпатии у фанатов. smile:)

Комментарии 6

CreditWay  (CreditWay)
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Deutschland, Deutschland über alles !
" ...и сумрачный германский гений..." ©
Почему.Да долго можно писать и про Мюнхены и про кухню.
Немец я,на 1/8 smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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а я болею за латиносов всех, которые сефчас первый раз во всех четвертьфиналах. А болею за них, потому что обожаю Латинскую Америку, вот и весь аргумент smile:)
Дмитрий Кучумов  (Conrad Brean)
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а я за красивый футбол, но финал будет испано-португало-язычным...Аргентина, Бразилия, Испания
Екатерина Сидорова  (katerinka1202)
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А я познакомилась с футболом в 2000 году) Признаюсь, как многие девушки начала смотреть футбол из - за симпотишных парней smile:oops: Но потоооооооооом, потом я распознала всю красоту футбола. И тот заряд энергии который дарит он. А болею я за Германию! Думаю, это команда - одна из самах лучших! smile:shuffle:
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Тогда хорошо. У нас в банке работает много симпатичных парней. Вам понравятся, приходите. smile;)
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