Суббота

Я всегда старался максимально дистанцироваться от политики. Мне никогда не хотелось быть ни чиновником, ни депутатом, ни любым другим госслужащим. Меня вполне устраивает, что сегодняшняя политическая система подразумевает возможность создания и развития частного бизнеса.

Давно не смотрю новостей, кроме деловых, не участвую в дискуссиях «а ты за белых или за красных». Потому что я и не за тех, и не за других. Я за предпринимательство и частную собственность. Но меня, как думаю и многих вас, не могли оставить равнодушным события прошедших выходных. Абстрагируясь от политических лозунгов и идей, которые скандировались с трибун на митингах в субботу, я увидел то, что никогда не замечал в нашей стране – мирный протест народа. Десятки тысяч людей в Москве, тысячи в других городах России, сотни русских, поддержавших народное объединение за пределами страны. Пост друзей, подсмотренный в Facebook, о митинге глазами очевидцев, находившихся в субботу в Берлине. Они митинговали на одной из главных улиц Берлина, движение транспорта по которой полиция перекрыла ради митингующих. И вспомнилось откуда-то из детства ощущение похода на демонстрацию, объединения людей вокруг некой общей, важной для дальнейшего развития страны идеи.

Я не берусь оценивать, к чему в дальнейшем все это приведет. Но после субботы с уверенностью можно сказать, что гражданское общество в России теперь есть.