Я всегда старался максимально дистанцироваться от политики. Мне никогда не хотелось быть ни чиновником, ни депутатом, ни любым другим госслужащим. Меня вполне устраивает, что сегодняшняя политическая система подразумевает возможность создания и развития частного бизнеса.
Давно не смотрю новостей, кроме деловых, не участвую в дискуссиях «а ты за белых или за красных». Потому что я и не за тех, и не за других. Я за предпринимательство и частную собственность. Но меня, как думаю и многих вас, не могли оставить равнодушным события прошедших выходных. Абстрагируясь от политических лозунгов и идей, которые скандировались с трибун на митингах в субботу, я увидел то, что никогда не замечал в нашей стране – мирный протест народа. Десятки тысяч людей в Москве, тысячи в других городах России, сотни русских, поддержавших народное объединение за пределами страны. Пост друзей, подсмотренный в Facebook, о митинге глазами очевидцев, находившихся в субботу в Берлине. Они митинговали на одной из главных улиц Берлина, движение транспорта по которой полиция перекрыла ради митингующих. И вспомнилось откуда-то из детства ощущение похода на демонстрацию, объединения людей вокруг некой общей, важной для дальнейшего развития страны идеи.
Я не берусь оценивать, к чему в дальнейшем все это приведет. Но после субботы с уверенностью можно сказать, что гражданское общество в России теперь есть.
Комментарии 3
Я за предпринимательство и частную собственность."
Вот - так! Первая мысль - ну как же топ-менеджер банка может пренебрегать политическими новостями, неужели ему нет нужды в собственной оценке их влияния на страновые, корпоративные риски для его предприятия? Прямо вопиющая профнепригодность! Впрочем, если Артур всего-лишь "технический премьер", призванный решить тактические задачи , то это ещё с трудом можно понять, но зачем же публично расписываться в том, что ты по сути не глава - стратег, а обычный клерк?
Порадовало