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Суббота

12.12.2011 18:57 3 2 517 просмотров
Я всегда старался максимально дистанцироваться от политики. Мне никогда не хотелось быть ни чиновником, ни депутатом, ни любым другим госслужащим. Меня вполне устраивает, что сегодняшняя политическая система подразумевает возможность создания и развития частного бизнеса.
Давно не смотрю новостей, кроме деловых, не участвую в дискуссиях «а ты за белых или за красных». Потому что я и не за тех, и не за других. Я за предпринимательство и частную собственность. Но меня, как думаю и многих вас, не могли оставить равнодушным события прошедших выходных. Абстрагируясь от политических лозунгов и идей, которые скандировались с трибун на митингах в субботу, я увидел то, что никогда не замечал в нашей стране – мирный протест народа. Десятки тысяч людей в Москве, тысячи в других городах России, сотни русских, поддержавших народное объединение за пределами страны. Пост друзей, подсмотренный в Facebook, о митинге глазами очевидцев, находившихся в субботу в Берлине. Они митинговали на одной из главных улиц Берлина, движение транспорта по которой полиция перекрыла ради митингующих. И вспомнилось откуда-то из детства ощущение похода на демонстрацию, объединения людей вокруг некой общей, важной для дальнейшего развития страны идеи.
Я не берусь оценивать, к чему в дальнейшем все это приведет. Но после субботы с уверенностью можно сказать, что гражданское общество в России теперь есть.

Комментарии 3

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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"Я всегда старался максимально дистанцироваться от политики. Давно не смотрю новостей, кроме деловых.
Я за предпринимательство и частную собственность."

Вот - так! Первая мысль - ну как же топ-менеджер банка может пренебрегать политическими новостями, неужели ему нет нужды в собственной оценке их влияния на страновые, корпоративные риски для его предприятия? Прямо вопиющая профнепригодность! Впрочем, если Артур всего-лишь "технический премьер", призванный решить тактические задачи , то это ещё с трудом можно понять, но зачем же публично расписываться в том, что ты по сути не глава - стратег, а обычный клерк?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Все правильно. Хочется делом заниматься, и чтоб не мешали.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Тут Олег Тиньков всех зазывал в твитере: Айда на баррикады!!!, а зафоллофенный только тксбанк smile:-D
Порадовало smile:)
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