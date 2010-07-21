Оказывается, от нас сплошной вред

В пробке на светофоре в стекло постучалась активистка какого-то движения. Листовок я не беру, поэтому она прочитала краткую лекцию на тему того, какие мы вредные существа. Берем у природы нефть и руду. Из руды делаем автомобиль, в него заливаем нефть и получаем идеальное средство для отравления воздуха. Еще мы включаем в машине кондиционер, а это еще больший расход бензина, и значит, стоя в пробке с включенным кондиционером, мы еще больше отравляем воздух вокруг. То есть нам внутри хорошо, а снаружи всем плохо, и нам самим будет плохо, когда мы выберемся из машины в точке прибытия. Я теперь даже не знаю, как жить. У вас есть какие-нибудь предложения?