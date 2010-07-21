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Оказывается, от нас сплошной вред

21.07.2010 10:12 5 1 280 просмотров
В пробке на светофоре в стекло постучалась активистка какого-то движения. Листовок я не беру, поэтому она прочитала краткую лекцию на тему того, какие мы вредные существа. Берем у природы нефть и руду. Из руды делаем автомобиль, в него заливаем нефть и получаем идеальное средство для отравления воздуха. Еще мы включаем в машине кондиционер, а это еще больший расход бензина, и значит, стоя в пробке с включенным кондиционером, мы еще больше отравляем воздух вокруг. То есть нам внутри хорошо, а снаружи всем плохо, и нам самим будет плохо, когда мы выберемся из машины в точке прибытия. Я теперь даже не знаю, как жить. У вас есть какие-нибудь предложения? smile:)

Комментарии 5

Олег Трегубов  (TreOV)
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Коротко это называется "уровнем потребления". У кого-то он низкий - велосипед, маленькая квартирка без кондиционера и еда типа "картошки с хлебом", у кого наоборот. Я сторонник повышения потребления - это двигает прогресс всего человечества. Проблема в другом - мы живем, в основном, за счет невозобновляемых источников энергии и сырья. В принципе, если решить проблему с "халявной" энергией, то других проблем не будет, в т.ч. и сырьем - его завались на астероидах, спутниках Юпитера и Сатурна и т.д. В данный момент из наиболее реальных "безконечных" источников энергии можно рассматривать только термояд и солнечную энергию. Гидроэенергетика, термальная, приливная, ветро и т.д. имеют ограниченую "емкость" и будут иметь небольшую долю в в общей выработке энергии.
Давайте жить красиво и думать о том, как нам создать "неубиваемую" батарейку, тем более, что технологии для ее создания уже есть, остается всего лишь немного подождать...
@mike  (@mike)
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Почти все нынешние традиционные источники энергии - опосредованно или прямо эксплуатируют энергию Солнца. Солнечные батарейки - это самый тривиальный случай прямого преобразования. Нефть и газ - это растения, которые миллионы лет назад впитывали солнечный свет и за счёт фотосинтеза преобразовывали воду и углекислый газ в органические структуры. Ветер - возникает в силу неравномерного прогрева атмосферы всё тем же Солнцем, результат: потоки воздуха из областей высокого давления в области пониженного. Гидроэнергетика - это попытка вклиниться в круговорот воды в природе, который тоже обеспечивается испарением воды под действием тепла нашего светила. Не привязанные к Солнцу: гидротермальные (используется внутреннее тепло Земли, результат идущих в глубине процессов распада атомов), приливные (приливные колебания уровня моря обусловлены притяжением нашего ближайшего соседа - Луны), ядерный распад и термоядерный синтез. Топливные элементы (например на водороде) и химические источники тока (аккумуляторы, батарейки) подразумевают предварительное создание запаса энергоносителя (водород - электролизом, зарядка аккумулятора пропусканием тока через него, выделение в чистом виде материала электродов с разными электрохимическими потенциалами). Действия по запасению энергии для них требуют применения внешнего источника энергии, которые приведены в первой части (солнечные и не-солнечные).

Если какие виды энергии забыл - заранее прошу у них прощения. smile:)

@.
Scud  (Scud)
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По поводу того, что нефть и газ -- "это растения" -- это установленный факт?
Олег Трегубов  (TreOV)
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По последним данным, газ и нефть образовываются в результате реакции воды с веществами, "содержащими углерод", в глубине коры земли при большом давлении и температуре. Попадают они туда через разломы коры и в местах соприкосновения литосферных плит. В виду того, что на молодой Земле практически весь углерод был в виде углекислого газа, то соответственно нефть и газ, преимущественно все-таки "растительного" происхождения, т.к. только растения "переводят" газообразный углерод в его "твердое" состояние. Хотя есть теории, описывающие возникновение нефти и газа чисто как геологический процесс не биологического происхождения, и что нефть и газ на Земле будут всегда образовываться новые, только вот с какой скоростью - пока неизвестно.
@mike  (@mike)
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Это принятое на текущий момент наукой мнение.
Цитата
Было установлено, что нефть — результат литогенеза. Она представляет собой жидкую (в своей основе) гидрофобную фазу продуктов фоссилизации (захоронения) органического вещества (керогена) в водно-осадочных отложениях

Происхождение нефти.

@.
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