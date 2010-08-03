Особенности национальных трагедий

Последние пару дней живу в каком-то раздвоенном мире, такое ощущение, что у нас две страны в одной. Одна страна горит, тушит, спасает, собирает и отправляет помощь, передает сводки и всё такое. А в другой стране тишина, благодать и покой и ничего как бы вообще не горит. Ну правда есть жалобы на несколько неприятный запах гари по дороге из квартиры с кондиционером к машине с кондиционером и на ней в кондиционированный офис, а так все прекрасно. Это как будто с одной стороны на город наступают враги и жители оказывают отчаянное сопротивление. А с другой стороны, где наступления нет, жители проводят пикник афиши или еще какое-нибудь беззаботное мероприятие - вот так все выглядит по моим ощущениям. Извините, конечно, что опять написал об этом - здесь вроде такое непринято и у всех всё всегда хорошо, судя по ленте постов.