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Особенности национальных трагедий

03.08.2010 09:58 19 1 479 просмотров
Последние пару дней живу в каком-то раздвоенном мире, такое ощущение, что у нас две страны в одной. Одна страна горит, тушит, спасает, собирает и отправляет помощь, передает сводки и всё такое. А в другой стране тишина, благодать и покой и ничего как бы вообще не горит. Ну правда есть жалобы на несколько неприятный запах гари по дороге из квартиры с кондиционером к машине с кондиционером и на ней в кондиционированный офис, а так все прекрасно. Это как будто с одной стороны на город наступают враги и жители оказывают отчаянное сопротивление. А с другой стороны, где наступления нет, жители проводят пикник афиши или еще какое-нибудь беззаботное мероприятие - вот так все выглядит по моим ощущениям. Извините, конечно, что опять написал об этом - здесь вроде такое непринято и у всех всё всегда хорошо, судя по ленте постов.

Комментарии 19

CreditWay  (CreditWay)
#
Да Артур Геннадьевич,есть такое. smile:( Иногда кажется,что граждане страны "ВнутриМКАДье" ,не очень в курсе что происходит в стране "ЗаМКАДье".
Даже здесь на форуме местная интеллегенция обсуждает высказывания Немцова,клеймят режим Путина.Самого Путина.
Ау.Интеллегенция.Да вы посмотрите на него.Он реально раб на галерах.
Путин побывал в пекле
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
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Цитата
Иногда кажется,что граждане страны "ВнутриМКАДье" ,не очень в курсе что происходит в стране "ЗаМКАДье".

Можно подумать, что когда во "ВнутриМКАДье" происходят ЧП, жители "ЗаМКАДья" сон теряют!!! smile:evil: smile:evil:
CreditWay  (CreditWay)
#
Да не захочешь потеряешь. smile:D Центральные СМИ заставят. smile:D
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Хотел было написать комментарий, но вот зашел - и вижу, что CreditWay меня опередил и почти теми же словами, что хотел написать и я
smile:D
Но всё же напишу:

Да нет, всё как обычно. Просто есть Москва и есть Россия. И они друг от друга всё дальше и дальше...
альберт зайдуллин  (trast)
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ага некоторые в москве даже незнают,что в мире был кризис smile:D
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
Цитата
ага некоторые в москве даже незнают,что в мире был кризис

Не стоит перебарщивать. smile:(
Москва - это не только обертка (элитное жилье, дорогие машины и вечное party). Москва - это ежедневное многомилиллионное ДУШНОЕ метро, это спальные районы (причем не в каждой квартире висит кондиционер), да и просто люди измученные асфальтовыми джунглями и "газовыми камерами" магистралей.
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
Цитата
Извините, конечно, что опять написал об этом - здесь вроде такое непринято и у всех всё всегда хорошо, судя по ленте постов.

А Вы Артур Геннадьевич не извиняйтесь! Это очень приятно, что Вас проблемы страны и людей волнуют.
Добавлю к Вашему предыдущему сообщению
http://www.pravmir.ru/kak-pomoch-pogorelcam/

Я не сильно разбираюсь в особенностях и проблемах формирования банковских счетов для "помощи от народа", но если у Вас в банке такой появится, то обязательно им воспользуюсь.
Думаю буду не одинок smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Не вижу разницы между осуждением равнодушия москвичей и равнодушием москвичей. Если все негодующие успели тиснуть комментарии (и сам пост) в перерывах между тушением пожаров, тогда извините. Но сдается мне, что переживания носят исключительно пассивный характер (сижу и страдаю, а заодно и возмущаюсь тем, кто не страдает).

Я вот думаю, как могли жители пострадавших от пожаров деревень ждать, когда огонь доберется до них. Аномальная жара длится больше месяца, собственно, раз в два года в центральной России аномальная жара, и чем она грозит, все в курсе.
Так же все в курсе, что именно (деревья, сухой мусор, дерн и прочее) служит для пожаров благодатной почвой. В полных сострадания блогах нет-нет да мелькнет мысль о том, что можно было бы обезопасить деревню заградительным кольцом, например, вырубить деревья (те, что особо близко), расчистить землю, что-то там еще - песком посыпать. Но мысль эту рубят на корю неравнодушные жители заМКАДья: "Как смеешь ты своим нечистым рылом вякать о горе людском, вместо того, чтобы реально помогать пострадавшим постами и перепостами". Другой помощи нет.

И последнее.
А как жители Волгограда и Питера отреагировали на пожары? Они организовали сбор средств, создали добровольческие отряды пожарных, объявили траур?
CreditWay  (CreditWay)
#
Епахия организовала.И добровольческие отряды в районах области есть.Мы граничем с Воронежской областью.Как раз на севере,в пограничном районе(небезызвестном Урипинском) 11 лесных пожаров. smile:( Тушат.

Марина (mashen)  (mashen)
#
Здесь тоже - и деньги собирают, и вещи, и тушат. Подмосковье тоже горит. Все как везде.
CreditWay  (CreditWay)
#
ОК.Убедили.Мир. smile:)
Apolonius  (Apolonius)
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Если Вы, Артур, уйдя из алкогольного бизнеса, начали помогать людям и пытаетесь обращать внимание на проблемы, из-за которых не у всех всё хорошо, то Вы делаете шаг вперед
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
только не надо делать тут из темы Москва vs Питер + Россия. Жители Питера или других городов ничем не отличаются от жителей Москвы, глупости не надо говорить. Есть небольшая прослойка людей, которые неравнодушны к чужому горю, эта прослойка есть в Москве, в Питере, других городах. А большинство ждет пока беда коснется их, большинство во ВСЕХ городах, а не только в Москве, так что не надо рисовать именно москвичей монстрами (любимая питерская басня), жители других городов и Питера в том числе столь же равнодушны. "Не мы такие, жизнь такая" (с). Я вообще считаю так: не надо браться за невозможное и пытаться помочь всему миру, а помоги людям вокруг тебя, если им нужна помощь и поддержка, это гораздо эффективнее, а то у нас кто-то будет с хлеба на воду перебиваться, и ни один родственник ему не поможет, даже если имеет возможность, вот что больше удивляет
Марина (mashen)  (mashen)
#
+ 1000.
Люди помогают - вещами, деньгами, в инете есть ссылки с реквизитами подразделений МЧС, кто хочет, тот поможет всегда. Без демонстрации неравнодушия в блоге.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Я, в основном, согласен. Публичного, демонстративного "неравнодушия" сейчас тоже будет достаточно. Кто-то на этом просто заработает нехило, кто-то политические очки будет набирать. Сейчас рванутся, распихивая друг-друга локтями. А к концу года нечаянно и между прочим где-то в двадцать пятых новостях скромно промелькнет (и погаснет) сообщение о том, что никто из пострадавших так нигде никакого жилья и не получил, а за компенсацией всё бегают...

Но у меня есть пара поправок. Не совсем в тему.
Цитата
Жители Питера или других городов ничем не отличаются от жителей Москвы

Отличаются. Если всё же грамотную статистику провести. Окажется, например, что уровень IQ в среднем в Москве выше, чем в любом другом городе. Люди в среднем богаче. Квалификация в среднем выше. Ну, и так далее. Это объективно. О причинах лучше в другой теме.
Цитата
не надо рисовать именно москвичей монстрами

Москвичи - не монстры. Просто большинство монстров живет в Москве. А москвичам приходится с ними уживаться как-то.
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
А может стоит говорить не о равнодушии всех москвичей, которые сейчас в большинстве задыхаются от гари.
Мы вчера со знакомым ехали по МКАДу, так он высказал вполне справедливую мысль, если бы на Рублевке задымилось, то быстро бы все затушили. А так- там не дымит, воздух свеж... По улицам жители рублевки не ходят, а в авто кондеры. Это гегемоны от дыма страдают...
На самом деле проблема мне кажется не в том как кто к пожарам относится. Безусловно скинуться погорельцам на житье- дело благое. Плохо , что у нас система прогнившая настолько, что даже в Центральной части России с природным катаклизмом справиться не может. А когда тайга загорится вовсе не справимся. Или клич пойдет, добровольцев на тушение призывать (за отдельную плату). Так в 90-х годах в Архангельской области я помню люди специально лес поджигали, чтоб хоть какие то деньги получать, хоть за тушение.
Бюджет в министерстве Шойгу больше чем у министерства обороны, а на что потрачен? Посмотрите даже на сайт госзакупки, вместо пожарных машин они дорогие джипы закупали в Нижегородской области. Никто за много лет даже не проводил опашку лесов, чтобы огонь в таких случаях на населенные пункты не перекидывался.
CreditWay  (CreditWay)
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Опашка не всегда помогает.К примеру у нас степи больше.И раньше территории засаживались зерновыми,кукурузой или под сенокос.Сейчас сельское хозяйство полуживое,и сухая трава остается с осени,и горит при малейшей искре.Пятиметровая опашка не помогает.
Еще проблема.За лес отвечает лесное хозяйство.За деревни,села МЧС.Степи фактически без присмотра.Формально районные администрации должны следить,но бюджеты у них сами знаете какие.
Пенсионер  (Пенсионер)
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как всегда виноват кто-то другой,мчс валит на администрации,администрции на мчс,далее на фед.службы,те снова на муниципальные,в итоге простые люди останутся в ауте.Да вообще это есть не правильно когда вся жизнь нормальная сошлась в г.Москве,Питере,поэтому и есть перекос типа"вы там в своих столицах зажрались".
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