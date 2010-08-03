Особенности национальных трагедий
03.08.2010 09:58
19
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Последние пару дней живу в каком-то раздвоенном мире, такое ощущение, что у нас две страны в одной. Одна страна горит, тушит, спасает, собирает и отправляет помощь, передает сводки и всё такое. А в другой стране тишина, благодать и покой и ничего как бы вообще не горит. Ну правда есть жалобы на несколько неприятный запах гари по дороге из квартиры с кондиционером к машине с кондиционером и на ней в кондиционированный офис, а так все прекрасно. Это как будто с одной стороны на город наступают враги и жители оказывают отчаянное сопротивление. А с другой стороны, где наступления нет, жители проводят пикник афиши или еще какое-нибудь беззаботное мероприятие - вот так все выглядит по моим ощущениям. Извините, конечно, что опять написал об этом - здесь вроде такое непринято и у всех всё всегда хорошо, судя по ленте постов.
Комментарии 19
Даже здесь на форуме местная интеллегенция обсуждает высказывания Немцова,клеймят режим Путина.Самого Путина.
Ау.Интеллегенция.Да вы посмотрите на него.Он реально раб на галерах.
Путин побывал в пекле
Можно подумать, что когда во "ВнутриМКАДье" происходят ЧП, жители "ЗаМКАДья" сон теряют!!!
Но всё же напишу:
Да нет, всё как обычно. Просто есть Москва и есть Россия. И они друг от друга всё дальше и дальше...
Не стоит перебарщивать.
Москва - это не только обертка (элитное жилье, дорогие машины и вечное party). Москва - это ежедневное многомилиллионное ДУШНОЕ метро, это спальные районы (причем не в каждой квартире висит кондиционер), да и просто люди измученные асфальтовыми джунглями и "газовыми камерами" магистралей.
А Вы Артур Геннадьевич не извиняйтесь! Это очень приятно, что Вас проблемы страны и людей волнуют.
Добавлю к Вашему предыдущему сообщению
http://www.pravmir.ru/kak-pomoch-pogorelcam/
Я не сильно разбираюсь в особенностях и проблемах формирования банковских счетов для "помощи от народа", но если у Вас в банке такой появится, то обязательно им воспользуюсь.
Думаю буду не одинок
Я вот думаю, как могли жители пострадавших от пожаров деревень ждать, когда огонь доберется до них. Аномальная жара длится больше месяца, собственно, раз в два года в центральной России аномальная жара, и чем она грозит, все в курсе.
Так же все в курсе, что именно (деревья, сухой мусор, дерн и прочее) служит для пожаров благодатной почвой. В полных сострадания блогах нет-нет да мелькнет мысль о том, что можно было бы обезопасить деревню заградительным кольцом, например, вырубить деревья (те, что особо близко), расчистить землю, что-то там еще - песком посыпать. Но мысль эту рубят на корю неравнодушные жители заМКАДья: "Как смеешь ты своим нечистым рылом вякать о горе людском, вместо того, чтобы реально помогать пострадавшим постами и перепостами". Другой помощи нет.
И последнее.
А как жители Волгограда и Питера отреагировали на пожары? Они организовали сбор средств, создали добровольческие отряды пожарных, объявили траур?
Люди помогают - вещами, деньгами, в инете есть ссылки с реквизитами подразделений МЧС, кто хочет, тот поможет всегда. Без демонстрации неравнодушия в блоге.
Но у меня есть пара поправок. Не совсем в тему.
Отличаются. Если всё же грамотную статистику провести. Окажется, например, что уровень IQ в среднем в Москве выше, чем в любом другом городе. Люди в среднем богаче. Квалификация в среднем выше. Ну, и так далее. Это объективно. О причинах лучше в другой теме.
Москвичи - не монстры. Просто большинство монстров живет в Москве. А москвичам приходится с ними уживаться как-то.
Мы вчера со знакомым ехали по МКАДу, так он высказал вполне справедливую мысль, если бы на Рублевке задымилось, то быстро бы все затушили. А так- там не дымит, воздух свеж... По улицам жители рублевки не ходят, а в авто кондеры. Это гегемоны от дыма страдают...
На самом деле проблема мне кажется не в том как кто к пожарам относится. Безусловно скинуться погорельцам на житье- дело благое. Плохо , что у нас система прогнившая настолько, что даже в Центральной части России с природным катаклизмом справиться не может. А когда тайга загорится вовсе не справимся. Или клич пойдет, добровольцев на тушение призывать (за отдельную плату). Так в 90-х годах в Архангельской области я помню люди специально лес поджигали, чтоб хоть какие то деньги получать, хоть за тушение.
Бюджет в министерстве Шойгу больше чем у министерства обороны, а на что потрачен? Посмотрите даже на сайт госзакупки, вместо пожарных машин они дорогие джипы закупали в Нижегородской области. Никто за много лет даже не проводил опашку лесов, чтобы огонь в таких случаях на населенные пункты не перекидывался.
Еще проблема.За лес отвечает лесное хозяйство.За деревни,села МЧС.Степи фактически без присмотра.Формально районные администрации должны следить,но бюджеты у них сами знаете какие.