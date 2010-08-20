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И коротко о погоде

20.08.2010 09:09 14 1 259 просмотров

Интересно, через сколько дней люди начнут проклинать холодную и пасмурную погоду
и вздыхать "ну когда же выглянет солнышко?" Делайте ваши ставки smile:)

Комментарии 14

Iriema  (Iriema)
#
Я уже начала. Сразу, как вышла утром на улицу. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну вот... Вопрос про ставки убили сразу. smile:D
Хотя правильно - против топа ставки делать дело неблагодарное... smile:idea:
Елка К  (Elin)
#
Я тоже - уже smile:) Я оделась не очень тепло, но есть ещё раздетее - в майках, летних платьев...

И даже в кабинете холодно!
Требую солнца! и +25 smile:oops:
CreditWay  (CreditWay)
#
В ноябре не раньше.
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
#
На мой вкус - прекрасная погода. Может быть чуть теплее хотелось бы... градусов 20... Но по солнцу уж точно не скучаю.
Pavel Kozak  (PMKozak)
#
еще вчера с утра начал
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Тоже еще вчера начал.
CreditWay  (CreditWay)
#
А чо случилось то ? В Москве холодно штоли ?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Дык енто...
С утра у меня на градуснике +8 всего было... smile:wall:
CreditWay  (CreditWay)
#
А у меня с утра 26 было. smile:oops:

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
немного поправлюсь:
не у меня, а на улице... smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
тепла,тепла нам подавай!А про дым,смог и адский пламень сразу же и забыли...эх,народ!Все Вам не так... smile:D
Finagent  (Finagent)
#
А мне нравится, в сентябре можно еще одну теплую недельку и хватит в этом году солнца smile:shuffle:
С наступлением пасмурной погоды, у меня сильно прибавилась работоспособность.
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