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Переход

26.08.2010 10:37 4 1 131 просмотр
Ехал вчера поздно ночью, дороги пустые, хорошо. Вдруг вижу, по пешеходному переходу метрах в двадцати впереди перемещается что-то мелкое. Издали подумал что может крыса, но я вообще стараюсь никого не давить, честно остановился. И знаете что оказалось? По пешеходному переходу в 3 часа ночи дорогу переходил голубь. И он был явно абсолютно уверен, что по правилам я обязан остановиться. Вот думаю, кем он был в прошлой жизни. Как бы ни пешеходом, которого сбили на том же переходе...

Комментарии 4

Сергей Попов  (sonnert)
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Перелет.
Иду 19 августа от парка в сторну метро Красный Проспект. Полдень, солнце почти в зените (не путать с "Зенитом", дело в Новосибирске), держу за руку свою дочку. Ещё издали наблюдаем большую группу голубей, занявших большуУю часть тротуара от края и до края. Пока раздумывали, как бы нам обойти эту толпу, дошли до расстояния около метра. И вдруг эта свора резко встала на крыло и пролетела над нашими головами. Мы, в инстикте, чуть сжались и присели... Такой штурм! Кем были эти сволочи в прошлой жизни? Штурмовиками Люфтваффе или простыми хорошими ребятами на машинах, просто у них была свадьба smile:)
Галина Соловьева  (Gala79)
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Живу в районе Митино, райончик у нас зеленью окруженный, ну чтобы в 5 утра (собрались на дачу к друзьям, без пробок)увидеть белку smile:o , переходящую дорогу..мысль такая пронеслась, вроде не пили и особо не улекаемся, но белки ходют.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Просто городской голубь. Наверно общество деградирует. Раз животные становятся умнее. smile:)
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