Переход
26.08.2010 10:37
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Ехал вчера поздно ночью, дороги пустые, хорошо. Вдруг вижу, по пешеходному переходу метрах в двадцати впереди перемещается что-то мелкое. Издали подумал что может крыса, но я вообще стараюсь никого не давить, честно остановился. И знаете что оказалось? По пешеходному переходу в 3 часа ночи дорогу переходил голубь. И он был явно абсолютно уверен, что по правилам я обязан остановиться. Вот думаю, кем он был в прошлой жизни. Как бы ни пешеходом, которого сбили на том же переходе...
Комментарии 4
Иду 19 августа от парка в сторну метро Красный Проспект. Полдень, солнце почти в зените (не путать с "Зенитом", дело в Новосибирске), держу за руку свою дочку. Ещё издали наблюдаем большую группу голубей, занявших большуУю часть тротуара от края и до края. Пока раздумывали, как бы нам обойти эту толпу, дошли до расстояния около метра. И вдруг эта свора резко встала на крыло и пролетела над нашими головами. Мы, в инстикте, чуть сжались и присели... Такой штурм! Кем были эти сволочи в прошлой жизни? Штурмовиками Люфтваффе или простыми хорошими ребятами на машинах, просто у них была свадьба