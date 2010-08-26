Переход

Ехал вчера поздно ночью, дороги пустые, хорошо. Вдруг вижу, по пешеходному переходу метрах в двадцати впереди перемещается что-то мелкое. Издали подумал что может крыса, но я вообще стараюсь никого не давить, честно остановился. И знаете что оказалось? По пешеходному переходу в 3 часа ночи дорогу переходил голубь. И он был явно абсолютно уверен, что по правилам я обязан остановиться. Вот думаю, кем он был в прошлой жизни. Как бы ни пешеходом, которого сбили на том же переходе...