"Для ощущения счастья почти половине россиян достаточно зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики компании Superjob. До «американской мечты» нашим людям далеко: счастье американца — $75 000 в год."А сколько денег в месяц нужно для счастья вам? Или сразу. И в какое счастье вы собираетесь их конвертировать?