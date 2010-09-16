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Сколько денег в месяц нужно для счастья вам?

16.09.2010 11:34 13 1 420 просмотров
"Для ощущения счастья почти половине россиян достаточно зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики компании Superjob. До «американской мечты» нашим людям далеко: счастье американца — $75 000 в год."
http://gazeta.ru/financial/2010/09/15/3419725.shtml

А сколько денег в месяц нужно для счастья вам? Или сразу. И в какое счастье вы собираетесь их конвертировать? smile:)

Комментарии 13

дятел  (WoodMan)
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Что-то вы все про деньги....
Лоймила  (Лоймила)
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Мне вполне хватает 130 тысяч в месяц на двоих.
Когда был такой доход покупалась авто, техника, поездки в хор. страны.
Я наверное из тех редких людей, хто при большем не хочет большого.
Наппр. не терплю шмоточные магазины. Без разницы что это универмаг Фамилия или бутик на Тверской. При любом уровне дохода не буду тратить деньги на одежду. Лучше на бедных близких потрачу
дятел  (WoodMan)
#
я бедный близкий smile:D
Андрей C  (AndyC)
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Действительно интересный вопрос.
Пока я молод и у меня нет семейных обязательств – 100т, вполне приемлемая сумма, которой можно было бы обходиться, при условии того, что нет необходимости в покупке жилья и личного транспорта.
Сумму можно распределить следующим образом:
Около 20-35 т.р. - сразу отдать на оплату коммунальных расходов, телефона, интернета, бензина. В эту же сумму включается покупка продуктов и обеды в столовой(в случае с ЦМТ, смело можно добавлять еще тысяч 5-7т, т.к. средняя цена обеда там составляет около 300р =).
Около 20-30 тысяч – уходит на выходные это кино, вкусная еда в ресторациях среднего класса, возможно, другие мероприятие.
Оставшиеся средства – откладываются на будущие и текущие расходы. Это страховка автомобиля, его обновление, покупка одежды, бытовые расходы, отпуск и т.д.
Другими словами, в Москве можно вполне безбедно жить и радоваться на 50 т. р. в месяц, но гораздо приятней ощущать небольшую подушку для собственного уютного будущего.
Конечно с размером доходов растут и запросы, от которых сложно отказаться, ведь к хорошему быстро привыкаешь smile;)
Максим  (Sebastian)
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Главное постоянно находиться в зоне комфорта. Деньги это просто эквивалент комфорта.
И.Н. Кукин  (cook_in)
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Вопрос просто замечательный, если он задается с целью определить материальные потребности своих подчиненных и в результате повысить им зарплату smile:) . Ну а 100 000 р. - это просто красивая круглая цифра и психологический барьер для людей со среднероссийским уровнем доходов.
Хороший достаток можно и должно конвертировать в себя, своих близких (имея деньги так легко делать приятное), тратить на путешествия, собственное развитие, образование детей, строительство жилья и т.д.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
и в результате повысить им зарплату

...а кому-то понизить... smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
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Звучит как тест. Кому-то 100 т.р. мало, а кому и 30 т.р. вполне достаточно. Все зависит от амбиций.
дятел  (WoodMan)
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Во- во , а потом окажется ,что Артур пишет дисер по теме деньги для оnlainщиков
Наталья Романова  (NNatalia)
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Поздравляя меня с днем рождения, коллега пожелал счастья, которое, по его мнению, может выражаться в чем угодно. Например, в том, чтобы размер зарплаты позволял не думать об ипотеке. Он оказался прав...
Сергей  (С73)
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живя в москве и видя разнообразные ПОРШКАЕННЫ и БМВХ6 а также объявления о продаже 600-800 метровых пентхаусов и котеджей трудно ограничивать себя рамками 100 000 рэ, в Волгограде, где ваз 21053 вполне себе достойная машино это куда более возможно - а в лужкве 100 000 грин и то не придел - слишком высоко задрана планка честными депутатами ЕР
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