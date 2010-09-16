"Для ощущения счастья почти половине россиян достаточно зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики компании Superjob. До «американской мечты» нашим людям далеко: счастье американца — $75 000 в год."
http://gazeta.ru/financial/2010/09/15/3419725.shtml
А сколько денег в месяц нужно для счастья вам? Или сразу. И в какое счастье вы собираетесь их конвертировать?
Комментарии 13
Когда был такой доход покупалась авто, техника, поездки в хор. страны.
Я наверное из тех редких людей, хто при большем не хочет большого.
Наппр. не терплю шмоточные магазины. Без разницы что это универмаг Фамилия или бутик на Тверской. При любом уровне дохода не буду тратить деньги на одежду. Лучше на бедных близких потрачу
Пока я молод и у меня нет семейных обязательств – 100т, вполне приемлемая сумма, которой можно было бы обходиться, при условии того, что нет необходимости в покупке жилья и личного транспорта.
Сумму можно распределить следующим образом:
Около 20-35 т.р. - сразу отдать на оплату коммунальных расходов, телефона, интернета, бензина. В эту же сумму включается покупка продуктов и обеды в столовой(в случае с ЦМТ, смело можно добавлять еще тысяч 5-7т, т.к. средняя цена обеда там составляет около 300р =).
Около 20-30 тысяч – уходит на выходные это кино, вкусная еда в ресторациях среднего класса, возможно, другие мероприятие.
Оставшиеся средства – откладываются на будущие и текущие расходы. Это страховка автомобиля, его обновление, покупка одежды, бытовые расходы, отпуск и т.д.
Другими словами, в Москве можно вполне безбедно жить и радоваться на 50 т. р. в месяц, но гораздо приятней ощущать небольшую подушку для собственного уютного будущего.
Конечно с размером доходов растут и запросы, от которых сложно отказаться, ведь к хорошему быстро привыкаешь
Хороший достаток можно и должно конвертировать в себя, своих близких (имея деньги так легко делать приятное), тратить на путешествия, собственное развитие, образование детей, строительство жилья и т.д.
...а кому-то понизить...