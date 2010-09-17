Новости или фильм



По утрам всегда смотрю новости. Когда реклама, переключаю на другой канал. Если попадаю на старый хороший фильм, то смотрю уже фильм, хотя знаю его наизусть. Недолго, конечно, минут десять, потом на работу. Но интересно: почему старые фильмы кажутся интереснее свежих новостей? Уход от реальности или возвращение к старой реальности, более доброй?