Новости или фильм
17.09.2010 09:43
9
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По утрам всегда смотрю новости. Когда реклама, переключаю на другой канал. Если попадаю на старый хороший фильм, то смотрю уже фильм, хотя знаю его наизусть. Недолго, конечно, минут десять, потом на работу. Но интересно: почему старые фильмы кажутся интереснее свежих новостей? Уход от реальности или возвращение к старой реальности, более доброй?
Комментарии 9
Безмятежнось,спокойствие,в лицах людей радость и уверенность в завтрашнем дне.
Плюс немного о политиках "с Луны"-типа поход в народ или Путинские деревни...
Уже не смешно. Плюс старые Европейские "ценности" ... они нам нужны?
Вот и смотрят люди старые, ДОБРЫЕ советские фильмы.
Не смотреть же с утра современного Михалкова или "Овсянки" Федорченко- после таких фильмов на работу идти, даже в такой банк с нерусским названием, будет не легко.
Тоже загадка. Например, современные фильмы не имеют такого действия, хотя картинки красивые, и не все они про убийства, все больше про бохатых.
Ностальгии у меня нет - я советской действительности адекватно застала последнее десятилетие, но мне даже картины 50-х годов смотреть приятно.
Что-то в них есть, может, старая школа? Иной раз смотртшь, ну дурацкая картина, абсолютный совок в самом мерзком значении (речь не об идеологии - сюжет, диалоги, само действо на экране все без намека на какую-то художественность), а все равно, хоть один эпизод - да от души. Помню совершенно кондовую Государственную Границу, в конце очередной серии все враги уничтожены, наши победили, а финальный кадр - бредет по дороге женщина с ребенком (героиня Каменковой, потерявшая мужа), и я уж не знаю, как описать ее походку, натуру, музыку, но я долго не могла успокоиться, что будет с ней, как она дальше будет жить, выживет ли?
P.S. Оговорюсь сразу,что когда первый раз посмотрел этот фильм был относительно молод и не думал об этом,на тот момент до таких глобальных умозаключений ещё не созрел.
Это - если говорить по сюжетам. Что касается актеров, то игра отдельных актеров советского кино действительно достойна внимания. Да и режиссеры, постановщики понимали тогда больше, чем просто поставить реквизит на сцену и в оговоренный момент зажечь фонарь. Постановка - это ведь не только знания, но и чувство, понимание, мера. Постановка света, место для предметов, участвующие персонажи...
Раньше снимали на пленку и это было дорого. Поэтому сначала думали, а потом делали. Сейчас сначала набрасывают сюжет, снимают, а потом отсекают то, что хуже, чем все остальное отснятое. Думать, как сделать красиво, способны очень немногие. Зачем? Главные мысли о бюджете картины. На что клюет народ: на то, насколько большой бюджет, или кто играет главную роль и сколько он уже успел получить в этом году. На это и идут. А интерес к фильму как к некому таинству испытывают очень немногие.
Зато когда в фильме есть идея, замысел, а не просто смотришь полуслучайные кадры, то у зрителя возникает чувство сопричастности к замыслу создателей фильма, даже если сам сюжет был идиотским.
Сейчас в основном приходится наблюдать засилье эффектов, причем появляющихся без всякого чувства меры. От того и такой результат. Все думают, что раз поставили эффект, то получается обязательно супер-пупер. А получается только по бабкам.
Ружье на стене ведь тоже должно выстрелить только в конце третьего акта. А из него сегодня палят через каждые десять минут перед очередной рекламной паузой, чтобы зритель мог спокойно идти жевать свой бутерброд и не печалиться, что опоздал к началу следующего фрагмента. Главное уже свершилось, и следующая интрига его ждет перед очередным прерыванием на рекламу. Банально это и скучно.