Место для офиса

У любого человека есть места в городе, которые вызывают добрые воспоминания. Ну, например, вот в том доме когда-то жил его школьный друг, а во дворе стоял старый "москвич" его папы, который они все вместе чинили. Или вон в том доме жила очень симпатичная девушка, которую часто встречал на улице, но познакомиться так и не решился. А вот там на углу была пельменная, где пельмени были ну очень вкусные. И т.д.
Эти места давно сменили хозяев, люди переехали, в пельменной открыли аптеку или что-то еще. Но нас все равно туда тянет, и если идешь или едешь мимо, заглянуть очень хочется.
Нужно, наверно, учитывать подобные вещи, когда ищешь место для нового офиса. Подобрать такое здание, с которым позитивные воспоминания связаны у большинства. Правда, при этом желательно особо внешне ничего не менять, иначе человек точно расстроится, что вот как всё испортили. По логике, нужно, наверно, искать старые здания, где раньше было что-то хорошее. Только вот что? Что вызывает позитивные воспоминания у большинства?
Комментарии 3
Спорный вопрос. Мне кажется, что воспоминания и ностальгия, как раз тем и хороши, что возвращаясь к ним один раз, Вы испытываете приятные чувства, а на душе становится хорошо. Но если начать возвращаться к этому каждый день, то старые воспоминания затираются новыми и эффект исчезает.
В этом плане колбасники преуспели - с успехом эксплуатируют позитивные воспоминания о "застойной" колбасе без сои,ГМО и прочей бяки (хоть и с "туалетной бумагой" ), изготовляя варёную колбасу в целлулоидной оболочке, также пользуются успехом многочисленные вариации "финской салями", знакомой жителям СССР по действительно финской салями,изредка попадавшей в праздничные продуктовые наборы.
Вот и для офиса рекомендую места, где ранее находились гастрономы, в которых народ мог хоть изредка отовариться советским народным деликатесом - вожделённой колбасой (если конечно ваши клиенты - люди старше лет 38 )