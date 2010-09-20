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Место для офиса

20.09.2010 10:28 3 1 065 просмотров
У любого человека есть места в городе, которые вызывают добрые воспоминания. Ну, например, вот в том доме когда-то жил его школьный друг, а во дворе стоял старый "москвич" его папы, который они все вместе чинили. Или вон в том доме жила очень симпатичная девушка, которую часто встречал на улице, но познакомиться так и не решился. А вот там на углу была пельменная, где пельмени были ну очень вкусные. И т.д.
Эти места давно сменили хозяев, люди переехали, в пельменной открыли аптеку или что-то еще. Но нас все равно туда тянет, и если идешь или едешь мимо, заглянуть очень хочется.

Нужно, наверно, учитывать подобные вещи, когда ищешь место для нового офиса. Подобрать такое здание, с которым позитивные воспоминания связаны у большинства. Правда, при этом желательно особо внешне ничего не менять, иначе человек точно расстроится, что вот как всё испортили. По логике, нужно, наверно, искать старые здания, где раньше было что-то хорошее. Только вот что? Что вызывает позитивные воспоминания у большинства? smile;)

Комментарии 3

Андрей C  (AndyC)
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Доброго понедельника smile:)
Спорный вопрос. Мне кажется, что воспоминания и ностальгия, как раз тем и хороши, что возвращаясь к ним один раз, Вы испытываете приятные чувства, а на душе становится хорошо. Но если начать возвращаться к этому каждый день, то старые воспоминания затираются новыми и эффект исчезает.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Что вызывает позитивные воспоминания у большинства?


В этом плане колбасники преуспели - с успехом эксплуатируют позитивные воспоминания о "застойной" колбасе без сои,ГМО и прочей бяки (хоть и с "туалетной бумагой" smile:D ), изготовляя варёную колбасу в целлулоидной оболочке, также пользуются успехом многочисленные вариации "финской салями", знакомой жителям СССР по действительно финской салями,изредка попадавшей в праздничные продуктовые наборы.
Вот и для офиса рекомендую места, где ранее находились гастрономы, в которых народ мог хоть изредка отовариться советским народным деликатесом - вожделённой колбасой (если конечно ваши клиенты - люди старше лет 38 smile:) )

Igor Novikovi  (Novikovi)
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Прошлое ничем не отличается от настоящего или будущего. Главное, как к нему относится и на что обращать внимание. Даже просто один день можно рассматривать как промежуток длиной 24 ч или 1440 минут. Гармонию каждый выбирает под себя сам.
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