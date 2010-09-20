Место для офиса

У любого человека есть места в городе, которые вызывают добрые воспоминания. Ну, например, вот в том доме когда-то жил его школьный друг, а во дворе стоял старый "москвич" его папы, который они все вместе чинили. Или вон в том доме жила очень симпатичная девушка, которую часто встречал на улице, но познакомиться так и не решился. А вот там на углу была пельменная, где пельмени были ну очень вкусные. И т.д.Эти места давно сменили хозяев, люди переехали, в пельменной открыли аптеку или что-то еще. Но нас все равно туда тянет, и если идешь или едешь мимо, заглянуть очень хочется.Нужно, наверно, учитывать подобные вещи, когда ищешь место для нового офиса. Подобрать такое здание, с которым позитивные воспоминания связаны у большинства. Правда, при этом желательно особо внешне ничего не менять, иначе человек точно расстроится, что вот как всё испортили. По логике, нужно, наверно, искать старые здания, где раньше было что-то хорошее. Только вот что? Что вызывает позитивные воспоминания у большинства?