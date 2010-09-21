Неистребимые

Кот Бeгeмoт (Кот Бeгeмoт) 21.09.2010 12:15 # ЦитатаКто-нибудь верит, что их когда-нибудь может стать меньшеВ целом по стране не станет меньше.Обычную переорганизацию,рокировку сделают.На верх бумага уйдёт с отчётом о проделанной работе,но все те же люди останутся,только под другими должностями ( в названии)будут сидеть. 0
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При этом никак не увеличивается производительность труда в госорганах, даже наоборот, типа внедрения вместо платной Windows бесплатного Linux с новым набором бесплатного ПО от которого у людей "глаза вылазиют из орбит", т.к. почти никто не знает что с этим делать! Автоматизация очень слабая, компы - старые и используются, в основном, как печатающие машинки, корпоративной электронной почты почти ни у кого нет и т.д. В итоге все бегают с бумажками и просят новые вакансии "для переноса документов из отдела X в отдел Y". И это касается не только низших должностей, а абсолютно всех!
Ни в одной частной компании этого нет, т.к. там хозяева умеют считать свои деньги и лишнего не допустят, а государственное он как бы ничье...
Прочитал, задумался (дальше, про Медведева фразу не захватил сразу)...
Сильно автор своим банком управляет...
По весу, наверное...
Опять Вы, Артур, полуфилософские, полуриторические вопросы задаете. Прям выпить захотелось .
Ну, это у вас неэффективное управление просто. А представьте себе, стоит один человек на входе, клиент пришел, взял у него справку, которую должен заверить у зама стоящего на входе и принести обратно. Получив заверенную справку, с ней необходимо подойти к начальнику департамента через секретариат, не забыв при этом собрать комиссию на проверку обоснованности выдачи справки. Вам и двадцати людей мало будет, придется завтра же еще десять набрать Это я к чему: чтобы чиновников стало меньше, надо не их количество уменьшать, а уменьшать количество функций, требующих вмешательства доблестных служителей пера и распила. А у нас как-то с этим пока что все наоборот получается, причем, страшно сказать, инициативы о каких-то дебильных лишних справках идут как раз оттуда, откуда идут инициативы же по их сокращению Так что моя ставка - на "не станет меньше" или на "станет меньше, но не у нас"
P.S. не далее как недавно прочитал-таки просто шикарные книги "Да, господин министр" и "Да, господин Премьер-министр" Дж. Линна. Вторая книга читается чуть сложнее, там уже сатира более серьезного уровня с размышлениями, рассуждениями и т.п.. А вот первая книга - просто шедевр: с учетом того, что написано там про Британию и где-то 25 лет тому назад, понимаешь, что а) увы, но в проблемах своих мы не одиноки, б) если уж там с их демократией ничего решить не получается, то нам вообще надеяться не на что. Но "в стихах" это читается просто прекрасно