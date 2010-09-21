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Неистребимые

21.09.2010 10:46 11 1 054 просмотра
"Сокращаешь, проходит полгода - глядь, опять та же самая штатная численность." Это Медведев про чиновников говорит: http://top.rbc.ru/economics/21/09/2010/469323.shtml
Кто-нибудь верит, что их когда-нибудь может стать меньше?

Комментарии 11

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Кто-нибудь верит, что их когда-нибудь может стать меньше
В целом по стране не станет меньше.Обычную переорганизацию,рокировку сделают.На верх бумага уйдёт с отчётом о проделанной работе,но все те же люди останутся,только под другими должностями ( в названии)будут сидеть.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Я так смотрю на наши госорганы и складывается впечатление, что они сами придумывают себе работу (чтобы без нее не остаться). При этом всякого рода "непрестижные" должности типа учителей, нянечек и т.д. сокращают.
При этом никак не увеличивается производительность труда в госорганах, даже наоборот, типа внедрения вместо платной Windows бесплатного Linux с новым набором бесплатного ПО от которого у людей "глаза вылазиют из орбит", т.к. почти никто не знает что с этим делать! Автоматизация очень слабая, компы - старые и используются, в основном, как печатающие машинки, корпоративной электронной почты почти ни у кого нет и т.д. В итоге все бегают с бумажками и просят новые вакансии "для переноса документов из отдела X в отдел Y". И это касается не только низших должностей, а абсолютно всех!
Ни в одной частной компании этого нет, т.к. там хозяева умеют считать свои деньги и лишнего не допустят, а государственное он как бы ничье...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Сокращаешь, проходит полгода - глядь, опять та же самая штатная численность.

Прочитал, задумался (дальше, про Медведева фразу не захватил сразу)...
Сильно автор своим банком управляет... smile:D
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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У меня лишних нет. Наоборот - один человек может заменить 20 чиновников. smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Ну 20 чиновников он может и заменит (не хитрое дело бездельниов заменить)... А вот сколько банковских работнков он заменит? И заменит ли?
smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Ну 20 чиновников он может и заменит

По весу, наверное... smile:D
И.Н. Кукин  (cook_in)
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Верю, может... Но не станет. Есть такой незыблемый закон - человек ищет где лучше. И пока у чиновников все будет лучше, самая пронырливая часть человечества будет туда стремиться, проявляя чудеса изобретательности. Пролез сам - перетащи детей, племянников, одноклассников. Но стоит только уравнять чиновников в правах с обычными гражданами, отобрать льготы и возможность распоряжаться ресурсами от имени государства, они разбегутся сами. Да только утопия это все.
Опять Вы, Артур, полуфилософские, полуриторические вопросы задаете. Прям выпить захотелось smile:) .
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Сокращение "каждого пятого" приведёт, как обычно, к увеличению их общего количества. Надо, наоборот, сократить каждых четверых, оставив лишь пятого. А с остатками разобраться: насколько их сократить в обозримые три месяца. Или к новому году. Причём безжалостно и без оглядки на выслугу, награды, статус и проч. Только это не реально, к сожалению.
Hipster  (Hipster)
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Цитата
У меня лишних нет. Наоборот - один человек может заменить 20 чиновников.

Ну, это у вас неэффективное управление просто. А представьте себе, стоит один человек на входе, клиент пришел, взял у него справку, которую должен заверить у зама стоящего на входе и принести обратно. Получив заверенную справку, с ней необходимо подойти к начальнику департамента через секретариат, не забыв при этом собрать комиссию на проверку обоснованности выдачи справки. Вам и двадцати людей мало будет, придется завтра же еще десять набрать smile:D Это я к чему: чтобы чиновников стало меньше, надо не их количество уменьшать, а уменьшать количество функций, требующих вмешательства доблестных служителей пера и распила. А у нас как-то с этим пока что все наоборот получается, причем, страшно сказать, инициативы о каких-то дебильных лишних справках идут как раз оттуда, откуда идут инициативы же по их сокращению smile:) Так что моя ставка - на "не станет меньше" или на "станет меньше, но не у нас"

P.S. не далее как недавно прочитал-таки просто шикарные книги "Да, господин министр" и "Да, господин Премьер-министр" Дж. Линна. Вторая книга читается чуть сложнее, там уже сатира более серьезного уровня с размышлениями, рассуждениями и т.п.. А вот первая книга - просто шедевр: с учетом того, что написано там про Британию и где-то 25 лет тому назад, понимаешь, что а) увы, но в проблемах своих мы не одиноки, б) если уж там с их демократией ничего решить не получается, то нам вообще надеяться не на что. Но "в стихах" это читается просто прекрасно smile:)
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