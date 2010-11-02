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Япония временно отзывает своего посла из России

02.11.2010 11:38 30 1 903 просмотра

Из-за неисправности гидроусилителя руля? Заводской брак?
Просто истинные причины отзыва выглядят еще абсурднее на мой взгляд.

Комментарии 30

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Японцы надеятся вернуть острова, но ничего им не отдадут ни при каких обстоятельствах, эпоха передела и смещения границ закончилась!
Александр  (amarok)
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Да тесно им уже жить на стровах стало, вот и начинают унижаться. Но это уже их проблемы. напали на нас? проиграли? территорию конфисковали? Ну это в качестве морального ущерба.
А так они глупо себя ведут.
Гектор  (Гектор)
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Я бы с Вами согласился, если бы ни два обстоятельства: Россия в лице Хрущева уже обязалась в 50-х годах передать два острова Японии, но обязательства не выполнила.
Путин передал Китаю довольно много спорных территорий, в том числе передан легендарный полуостров Даманский.
Американцы также захватили несколько островов, включая Окинаву, однако все-таки вернули их назад японцам.
Нельзя сказать, что в мире уже закончили с пересмотром границ.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Рано или поздно отдадут.Правильно вы говорите Китаю и Даманский отдали,а из-за в 1969 году конфликт вооружённый был,и ещё ряд островов перешли Китаю.Последние передали,если не ошибаюсь или в 2005 или в 2008 году.Так что в наше время говорить о несгибаемой воли России перед мировым сообществом не нужно.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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дык, в чем смысл удерживать их у себя?
Мы же их не развиваем абсолютно.
Как собака на сене - и сама не ест и другим не даст.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Политика.
Просто так отдать,не торгуясь,значит потерять своё лицо перед мировым сообществом.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Ой, ладно.
Наше лицо давно уже не у нас.
Все равно отдадут, со временем.
Вся политика в данном случае сводится к тому, что кто-то определенный получит сейчас с этого нормальный профит. А вот кому именно - это уже и решит политика.
И лицо тут ни при чем.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Все равно отдадут, со временем.

Вроде тоже самое сказал:
Цитата
Рано или поздно отдадут.

Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Дискредитация виртуального персонажа - очень простая вещь.
Но требует КО. smile;)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Непереигрывайте.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Это - очень богатые с точки зрения рыбного промысла места. Это - как депозит в банке, причем с гарантированным ростом доходности в будущем. Продать, и уже тем более отдать может только государство, которое находится на черте полного банкротства. Как только это произойдет, для Китая сразу будет сигнал: Все что до Урала (с ихней стороны) наше (в смысле ваше).
Александр  (amarok)
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видать в 50-х что-то произошло, раз не исполнли обязательства, мы много не знаем.
по поводу американцев - это их решение. если все так делать будем, то давайте отдадим все завоеваные земли, начиная, скажем с 1000 года. потребуем назад Аляску.
Гектор  (Гектор)
#
Аляску продали, а не уступили.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Аляску не продали, а сдали в аренду на 100 лет. А вот почему через 100 лет не нашлось желающих вспомнить о преемственности, мне не понятно.

Понятно, что вернуть Аляску уже не удалось бы. Но заработать на этом можно было (и нужно). Или я чего-то не знаю.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Аляску не продали, а сдали в аренду на 100 лет.
Аляску продали.И за не малые деньги по тем временам.
Продажа Аляски
Стоимость сделки составила 7,2 миллионов долларов золотом (по курсу 2009 года — примерно 108 млн. долларов золотом)

Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Да, спасибо! Похоже, действительно так и было (я был неправ). Продали, как понял, после Крымской войны, понимая, что не сможем отстоять, если кто-то попытается аннексировать эту территорию. Причем именно США, потому что был еще и второй претендент - Англия, которая доминировала в соседней Канаде.

Вообще-то не очень верю тому, что пишет Википедия, если нет альтернативного источника для сравнения. Но вот посмотрел в БСЭ 1954 г. - там также написано: продали за 7,2 млн.

Хотя интересно, откуда все-таки завис тезис об аренде? Какая-то подоплека в этом должна просматриваться...
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Вообще-то не очень верю тому, что пишет Википедия, если нет альтернативного источника для сравнения.
Поисковики практически выдают все одно и тоже по этой теме.Просто в Википедии удобно прочитать.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
В Википедия источником окончательного вердикта часто служит аналогичная публикация в американской Wikipedia. Хотя доверия к этому источнику больше, но все равно даже Wiki не всегда отражает альтернативные взгляды на проблему. Тем более вопрос с Аляской. Поэтому и есть некоторые опасения в предвзятости суждения.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Кстати, не знаю, насколько это правда, но вот в 2006 г. "Голос Америки" пишет о судьбе оплаты следующее:

Цитата
В заключение программы мне бы хотелось вспомнить о судьбе семи миллионов долларов, за которые Россия продала Аляску. Солидный бонус получил посол России в Вашингтоне. Сто тысяч долларов были списаны, как указывалось в документах, «на нужды, ведомые императору». На самом деле эти деньги были выплачены издателям американских газет за статьи, доказывающие полезность приобретения Аляски. Общественность США была против. В Конгрессе звучали голоса: «Зачем тратить деньги на сугробы?»

Восемьдесят процентов денег были затребованы Россией в золоте. Слитки были погружены на американское судно «Оркни», которое таинственным образом в полный штиль затонуло в Балтийском море. Спасшиеся матросы молчали о случившемся. Слухи ходили самые причудливые. Так что, возможно, был прав чиновник финансового ведомства в Санкт-Петербурге, выдвигавший самый оригинальный аргумент против продажи Аляски: «Все равно разворуют»… Больше об этом ничего не известно.

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Так, к слову...
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Просто политический пиар... В Японии тема Курильских островов достаточно болезненна, поэтому всевозможные политики хотят набрать на ней себе предвыборных дивидендов.
Гектор  (Гектор)
#
А Медведеву-то это все зачем? Он никуда выбираться уже не будет, президентом снова станет Путин, а ему дадут какой-то надел в княжение.
Ольга Ковригина  (Olga1976)
#
Прощу прощения, но напоминает песочницу в детском садике: ты мне не дал машинку поиграть? Я с тобой больше не дружу.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Готов терпеть критику!!! Но, курильцам, думаю, было бы лучше, если бы мечты японцев сбылись smile:(( Не злорадствую, а очень сожалею об этом. Подход, "эта наша корова и мы будем её доить...". А кормить? Уж не помню, чей фильм был про Курилы и Сахалин, не Набутова ли. На фиг люди на этих острова х никому не нужны. Думаю, что можно найти компромисс с Японией... Но подумать о своих, россиянах там... В этом фильме показали, как больного с острова везли в Японию лечить. Там "ближайшая поликлиника" smile:( Паром на материк 2 раза в неделю, если повезет! Остров Ив какой-то. За что им это? smile:wall:
Сергей Савельев  (kev)
#
При чём здесь абсурд? Они вполне целенаправленно и последовательно выдавливают нас оттуда политическими методами, т.к. другими инструментами пока в отношении нас не располагают. Но, судя по нашей политике последних 20-ти лет (мелочь в историческом смысле), их шансы постоянно увеличиваются, т.к. мы внятной и последовательной позиции в этот период не имеем... Не мытьём, так катаньем - вот их основной инструмент в этом вопросе, постоянно поддерживаемый нами.
Антон  (Waterwall)
#
Над ассоциаоцией с "отзывом" поржал smile:D

По теме: сами курильцы еще лет 20 назад с удовольствием отдались бы японцам.
Спасти острова можно только одним способом - перенести туда столицу.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Ему призрака нужно заменить в оболочке. smile:-)))
Евгений  (Адреналин1)
#
А я вот не уверен, что нашим там будет хорошо житься если острова таки передадут Японцам, повыгоняют всех нафиг, что бы своих заселить...
qaq  (qaq)
#
Как бы не заблудился их посол, по дороге домой в спорных территориях. smile:D
Сергей  (Baldplan)
#
Добрый день, Артур
Я конечно напишу тут не в тему.
Но скажу Вам огромное спасибо и вашему коллеге Игорю.
Билеты мне доставили, с Игорем выбрали ряд и места без волокиты и проблем.
Спасибо ещё раз. В декабре напишу как все прошло.))) smile:ura: smile:ura: smile:ura:
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