Япония временно отзывает своего посла из России

Пользователь_удален (Пользователь_удален) 02.11.2010 11:59 # Японцы надеятся вернуть острова, но ничего им не отдадут ни при каких обстоятельствах, эпоха передела и смещения границ закончилась! 0
Комментарии 30
А так они глупо себя ведут.
Путин передал Китаю довольно много спорных территорий, в том числе передан легендарный полуостров Даманский.
Американцы также захватили несколько островов, включая Окинаву, однако все-таки вернули их назад японцам.
Нельзя сказать, что в мире уже закончили с пересмотром границ.
Мы же их не развиваем абсолютно.
Как собака на сене - и сама не ест и другим не даст.
Просто так отдать,не торгуясь,значит потерять своё лицо перед мировым сообществом.
Наше лицо давно уже не у нас.
Все равно отдадут, со временем.
Вся политика в данном случае сводится к тому, что кто-то определенный получит сейчас с этого нормальный профит. А вот кому именно - это уже и решит политика.
И лицо тут ни при чем.
Вроде тоже самое сказал:
Но требует КО.
Не буду.
по поводу американцев - это их решение. если все так делать будем, то давайте отдадим все завоеваные земли, начиная, скажем с 1000 года. потребуем назад Аляску.
Понятно, что вернуть Аляску уже не удалось бы. Но заработать на этом можно было (и нужно). Или я чего-то не знаю.
Продажа Аляски
Стоимость сделки составила 7,2 миллионов долларов золотом (по курсу 2009 года — примерно 108 млн. долларов золотом)
Вообще-то не очень верю тому, что пишет Википедия, если нет альтернативного источника для сравнения. Но вот посмотрел в БСЭ 1954 г. - там также написано: продали за 7,2 млн.
Хотя интересно, откуда все-таки завис тезис об аренде? Какая-то подоплека в этом должна просматриваться...
Восемьдесят процентов денег были затребованы Россией в золоте. Слитки были погружены на американское судно «Оркни», которое таинственным образом в полный штиль затонуло в Балтийском море. Спасшиеся матросы молчали о случившемся. Слухи ходили самые причудливые. Так что, возможно, был прав чиновник финансового ведомства в Санкт-Петербурге, выдвигавший самый оригинальный аргумент против продажи Аляски: «Все равно разворуют»… Больше об этом ничего не известно.
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Так, к слову...
По теме: сами курильцы еще лет 20 назад с удовольствием отдались бы японцам.
Спасти острова можно только одним способом - перенести туда столицу.
Я конечно напишу тут не в тему.
Но скажу Вам огромное спасибо и вашему коллеге Игорю.
Билеты мне доставили, с Игорем выбрали ряд и места без волокиты и проблем.
Спасибо ещё раз. В декабре напишу как все прошло.)))