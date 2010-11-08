Руководителем департамента финансов Москвы назначена Вера Чистова

Пользователь_удален (Пользователь_удален) 08.11.2010 12:13 # Вера Ергешевна Чистова (род. 23 ноября 1950 года, Наро-Фоминск, Московская область, РСФСР, СССР) — заместитель Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе (с 14 апреля 2009 г.). Образование, учёные звание и степень 1973 год — окончила Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». С 2006 года — доктор экономических наук Профессор кафедры государственных финансов Государственного университета — Высшей школы экономики Карьера 1973—1989 годы — экономист, старший, ведущий, главный экономист, главный эксперт в Министерстве финансов СССР. 1989—1990 годы — заместитель начальника отдела, начальником сектора государственного учреждения «Биопрепарат» Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР. 1990—1992 годы — ведущий специалист, эксперт Управления делами Президента СССР. В 1992 году — начальник отдела и управления Государственного комитета по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте Российской Федерации. 1992—2001 годы — специалист-эксперт, консультант, заместитель начальника отдела, советник, начальник отдела, заместитель начальника департамента аппарата Правительства Российской Федерации. 2001—2004 годы — руководитель Департамента финансирования оборонного комплекса и правоохранительных органов Министерства финансов Российской Федерации 2004—2009 годы — руководитель Департамента бюджетной политики в сфере государственных, военных и правоохранительных служб и государственного оборонного заказа Министерства финансов Российской Федерации. С 14 апреля 2009 года — заместитель Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе Награды Орден Почёта (2008 год) Орден Дружбы (2005 год) Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 год) Заслуженный экономист Российской Федерации (2002 год) Благодарность Президента Российской Федерации (13 ноября 2006 года) — за заслуги в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств стран — членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге[1] Думаю, будет правильное распределение и расходование средств. 0
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Образование, учёные звание и степень
1973 год — окончила Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит».
С 2006 года — доктор экономических наук
Профессор кафедры государственных финансов Государственного университета — Высшей школы экономики
Карьера
1973—1989 годы — экономист, старший, ведущий, главный экономист, главный эксперт в Министерстве финансов СССР.
1989—1990 годы — заместитель начальника отдела, начальником сектора государственного учреждения «Биопрепарат» Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР.
1990—1992 годы — ведущий специалист, эксперт Управления делами Президента СССР.
В 1992 году — начальник отдела и управления Государственного комитета по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте Российской Федерации.
1992—2001 годы — специалист-эксперт, консультант, заместитель начальника отдела, советник, начальник отдела, заместитель начальника департамента аппарата Правительства Российской Федерации.
2001—2004 годы — руководитель Департамента финансирования оборонного комплекса и правоохранительных органов Министерства финансов Российской Федерации
2004—2009 годы — руководитель Департамента бюджетной политики в сфере государственных, военных и правоохранительных служб и государственного оборонного заказа Министерства финансов Российской Федерации.
С 14 апреля 2009 года — заместитель Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе
Награды
Орден Почёта (2008 год)
Орден Дружбы (2005 год)
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 год)
Заслуженный экономист Российской Федерации (2002 год)
Благодарность Президента Российской Федерации (13 ноября 2006 года) — за заслуги в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств стран — членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге[1]
Думаю, будет правильное распределение и расходование средств.
Теперь "средства" потекут в "Собянинское русло"!
Лет через несколько мы узнаем где будет водохранилище, вернее "средствохранилище",
в Швейцарии или Аргентине.
"Новая метла по новому метет" еще никто не отменял
Сердюков доволен!