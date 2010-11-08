Вход
Профиль Блог Лента Активность

Руководителем департамента финансов Москвы назначена Вера Чистова

08.11.2010 11:58 10 2 174 просмотра
"Новый мэр Москвы Сергей Собянин назначил Веру Чистову руководителем департамента финансов столицы в статусе министра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию." Кто это и чего ждать? smile:)

Комментарии 10

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Вера Ергешевна Чистова (род. 23 ноября 1950 года, Наро-Фоминск, Московская область, РСФСР, СССР) — заместитель Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе (с 14 апреля 2009 г.).
Образование, учёные звание и степень
1973 год — окончила Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит».
С 2006 года — доктор экономических наук
Профессор кафедры государственных финансов Государственного университета — Высшей школы экономики
Карьера
1973—1989 годы — экономист, старший, ведущий, главный экономист, главный эксперт в Министерстве финансов СССР.
1989—1990 годы — заместитель начальника отдела, начальником сектора государственного учреждения «Биопрепарат» Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР.
1990—1992 годы — ведущий специалист, эксперт Управления делами Президента СССР.
В 1992 году — начальник отдела и управления Государственного комитета по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте Российской Федерации.
1992—2001 годы — специалист-эксперт, консультант, заместитель начальника отдела, советник, начальник отдела, заместитель начальника департамента аппарата Правительства Российской Федерации.
2001—2004 годы — руководитель Департамента финансирования оборонного комплекса и правоохранительных органов Министерства финансов Российской Федерации
2004—2009 годы — руководитель Департамента бюджетной политики в сфере государственных, военных и правоохранительных служб и государственного оборонного заказа Министерства финансов Российской Федерации.
С 14 апреля 2009 года — заместитель Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе
Награды
Орден Почёта (2008 год)
Орден Дружбы (2005 год)
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 год)
Заслуженный экономист Российской Федерации (2002 год)
Благодарность Президента Российской Федерации (13 ноября 2006 года) — за заслуги в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств стран — членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге[1]


Думаю, будет правильное распределение и расходование средств.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
В данном случае это полное подчинение руководству в лице Собянина, чтобы средства текли в нужное русло, а не шли своими ногами налево. И тут уже неважно на что и как. Главное, что туда куда нужно!
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
Замечательно! Браво!!!
Теперь "средства" потекут в "Собянинское русло"!
Лет через несколько мы узнаем где будет водохранилище, вернее "средствохранилище",
в Швейцарии или Аргентине.
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
обычная биография типичного финансового чиновника... и это прекрасно... поскольку люди они крайне заземленные, без креатива... будет тупо следовать "линии партии и правительства" без неожиданных поворотов... главное, чтобы эта линия оказалась в нужном и полезном для москвичей русле...
Сергей Савельев  (kev)
#
Судя по карьере, опыту работы и т.п., ожидать чего-нибудь нового не стоит...
Александр  (amarok)
#
почему же?
"Новая метла по новому метет" еще никто не отменял smile;)
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
Армию ВСЮ разграбили и разворовали- ну, а в Москве есть, где применить свои способности.
Сердюков доволен!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения