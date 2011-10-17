Русский стандарт банковского сайтостроения

В очередной раз задавшись целью взять кредит и сделать вклад (читай – оценить удобство Интернет-представительства банка для посетителей), я отправился на сайт банка «Русский стандарт».
Банк в кармане?
Первое, на что хочу обратить внимание, - это услуга «Банк в кармане». Честно говоря, что такое «Банк в кармане» я не понимаю до сих пор, хотя я прочитал рекламную брошюру банка. Что это такое? Это просто карта? Это какая-то услуга? «Банк в кармане» у меня не ассоциируется ни с чем – нельзя управлять банком из кармана. В общем, когда эта карточка ко мне пришла, я ее разрезал и выбросил.
На первом экране «Банка в кармане» (без прокрутки) я вижу только карту и рекламные слоганы. Как оказалось, вся ценная информация располагается ниже. Начинаем читать и обращаем внимание на то, что пользователи не любят такие длинные текстовые «простыни». На этой же странице пытаюсь найти информацию: дебетовая это карта или кредитная, какой по ней процент, как ее получить и прочее. Эта информация потенциальному клиенту банка гораздо важнее рисованных самолетиков и лаптопа, а ее, увы, здесь нет. Ссылки я заметил не сразу – при попадании на страницу все внимание привлекает карта, именно рядом с ней пользователь ожидает обнаружить важную информацию.
Тут я замечаю ссылку «Видеоконсультант» и с интересом на нее кликаю. Через пару кликов на экране появляется видеочат с консультантом – очень интересная фишка, только девушка была очень напуганная.
Как карта ляжет
Попытаемся оформить карту. Мы уже привыкли к тому, что все операции, которые можно перенести в Интернет, там и выполняются. Это же касается и предоформления пластиковой карты. Те, кто такой опции не предоставляют, реально теряют клиентов. Люди не хотят стоять в очередях в отделениях банка, а хотят заполнить онлайн-форму и, придя в отделение, просто получить карту.
Пробуем найти ближайшее ко мне отделение банка. Перечень отделений можно посмотреть списком и на карте – очень удобно реализовано.
Вклады в клады
Далее. Я хочу сделать вклад – захожу в одноименный раздел на сайте. Банк уверяет, что «оформление вклада On-line займет не более 5 минут». Захожу (кстати, снова не замечаю ссылки, ведущие на сами вклады), вижу инструкции, как подключить Интернет-банк, какие он дает преимущества и что-то еще, что меня совсем не интересует. На мой взгляд, здесь мы опять видим излишнюю перегруженность текстами. Ок, кликаем по интересующему вкладу и, попав на страницу с информацией о нем, вновь не сразу находим самые важные цифры – проценты по вкладу, срок размещения, лимит. К примеру, меня все устраивает, и я принимаю решение сделать вклад. Вижу ссылку: «Вклад оформляется дистанционно через «Интернет-банк». Этот лишний шаг отпугивает процентов 30 клиентов – зачем им регистрироваться еще и в Интернет-банке?
Хорошо, я действительно заинтересовался условиями кредита и все-таки продолжаю оформление – перехожу в Интернет-банк, а там меня поджидает сюрприз: «Оформить подключение к Интернет-банку можно в любом отделении Банка Русский Стандарт».
Клиенту так старательно почти на каждой странице сайта рассказывают об Интернет-банке, его преимуществах и удобстве работы с ним, а потом, вместо того, чтобы дать возможность заполнить все формы онлайн, предлагают дойти до ближайшего отделения, отстоять в очереди, оформить все документы и только потом получить доступ. Не знаю, найдутся ли такие терпеливые клиенты. Честное слово, парадокс.
Кредитная история
Ну, и, не теряя надежды, попробуем взять кредит. Заходим в «Кредиты». Во-первых, анонсированные на главной «кредитной» странице 24% - это дорого. Но поскольку мы анализируем не банковские продукты, а сайт, продолжим. Пытаемся выбрать подходящий именно нам кредит – заходим в «Потребительские кредиты». Там кликаем на… «Потребительский кредит». За пару кликов процентная ставка подросла уже до 36% (наверное, покликав еще, можно довести ее до 50% . Возвращаемся к кредиту со ставкой 24, читаем условия: способы получения – в одном из отделений Банка. Ну, все, уходим с сайта, потому как банк проложил мой дальнейший маршрут в одно из своих отделений. Это стандартная ошибка на сайтах банков, поскольку более современные конкуренты предлагают оформить онлайн-заявку на кредит. Неоформленные заявки - это, как вы понимаете, вновь потерянные клиенты.
Главная страница
На первый взгляд, к главной странице претензий нет - считаю, что на сайте банка именно так она и должна выглядеть. Удобно сделан просмотр продуктов без перезагрузки страницы (ссылки под большим баннером). Но, к сожалению, кроме красивой картинки я больше ничего не получаю. Ссылки «Карты», «Вклады», «Кредиты» ведут на промежуточные страницы с призывными картинками и надежно спрятанной информацией. Разновидности вкладов и кредитов нужно помещать в соответствующие выпадающие меню на главной странице. Кроме того, «Вклады онлайн» - это вообще обман посетителей. Клиент при всем своем желании не сможет вложить деньги через Интернет без посещения отделения банка.
Ну, и, наконец, посмотрим на «самые главные кнопки» - сообщества банка в социальных сетях. Тут «Русскому стандарту» надо отдать должное – профили ведутся хорошо, подписчиков много, в отличие от многих других примеров.
Итак, самая главная претензия к сайту: на сайте ничего нельзя сделать онлайн! Не надо в этом случае обманывать посетителей – я не могу ни оставить заявку, ни зарегистрироваться.
Комментарии 2
Странно. Наверное, мы на разные сайты Русского Стандарта ходим. Из любопытства попыталась оформить заявку на кредитную карту. Дошла до заполнения формы заявки. Всё ок (просто карта не нужна, оформлять её не стала). Сообщение над заявкой:
Вклады, да - не увидела возможности оформлять их он-лайн без использования интернет-банка. Но, честно, говоря, не видела, чтобы на сайтах других банков предлагалась такая возможность. Разве что речь о том, что на сайте нет формы заявки на открытие вклада, которую можно было бы заранее распечатать и с ней уже явиться в банк. Но помнится мне, открывала я вклад в БРС, за меня все документы заполнял сотрудник доп.офиса. Хорошо это или плохо - это уже другой вопрос.