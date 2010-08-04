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Всех приветствую!

04.08.2010 15:35 20 2 105 просмотров
В своем блоге, помимо личных заметок, я еще постараюсь проанализировать все отечественные банковские сайты и рассказать об их ключевых недостатках и преимуществах, а также о способах увеличения продаж через интернет.

Дело в том, что недавно в Бюро по заказу клиента делали аудит банковских сайтов. В процессе работы меня поразило количество неудобных интернет-представительств в банковском секторе. Удивительно, что столь денежная банковская отрасль, за небольшим исключением, использует ничтожно малое количество возможностей всемирной сети. Будучи дилетантом в банковской сфере, я, как простой потребитель, попытаюсь оставить заявку на кредит и вклад. С этой целью мною будут протестированы сайты самых популярных банков, которые у всех на слуху.

Надеюсь, мои посты помогут сделать ваши сайты эффективными бизнес-инструментами.

Комментарии 20

Анастасия Макс  (aMaks)
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Василий, тема актуальная во все времена и для всех компаний, успехов)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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постараюсь проанализировать все отечественные банковские сайты и рассказать об их ключевых недостатках и преимуществах, а также о способах увеличения продаж через интернет.

Как гена дизайн-студии будете анализировать оформительско-украшательские качества сайтов?
Это конечно хорошо, розочки-смайлики очень важны для дамской(а также для лиц с не очень запредельным IQ)аудитории. Для прочих категорий юзеров более важен качественный функционал, а вот тут возникает вопрос - как "будучи дилетантом в банковской сфере", вы собираетесь отделять зёрна от плевел smile:?:
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Я профессионально буду оценивать сайты с точки зрения юзабилити, а от простого потребителя банковских услуг я ничем не отличаюсь, поэтому в моем блоге у вас есть возможность посмотреть на мой сайт глазами пользователя и профессионала одновременно
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Василий, также приветствую Вас и Ваш тематический блог.
Мне особенно будет интересно сравнить собственные оценки банковских сайтов. "Колокольни" у нас разные - моя в большей степени с точки зрения маркетолога и финансиста, оценки по дизайну и технике мне помогают давать сторонние спецы. Затеял у себя в блоге "чемпионат сайтов" - целый месяц ушел на "отборочную" часть. Только сейчас четвертьфиналистов определил - надеюсь к ним на Ваши комментарии тоже...
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Вадим! Постараюсь прокомментировать, надеюсь также на творческий тандем)
Алексей Борякин  (Brein)
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А что тут анализировать?
Сайт www.BANKI.ru - лучший во всех вопросах и направлениях!!!
Грамотный руководитель, прекрасно подобрана команда - вот они основы успеха!!!

Василий Пирогов  (vpirogov)
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Алексей, анализировать банковские сайты, а не ресурс на котором мы с вами сейчас находимся. Поверьте, оснований для анализа достаточно smile:)
@mike  (@mike)
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Добро пожаловать! Можно сразу вопрос? Как Вы воспринимаете во-многом похожие друг на друга сайты не самых мелких банков, созданные под присмотром Арт.Лебедева?

@.
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Здравствуйте! есть общие правила расположения информации на интернет-сайте, благодаря которым сайт становится удобным и комфортным для использования, многие ими пользуются, но я не думаю, что от этого сайты становятся очень похожими друг на друга.
Paul Efalovski  (efal)
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Василий, добрый день.

Ваше желание оценить банковские сайты - похвально. Некогда агентство "Артус" брало на себя данную инициативу, очевидно, с целью привлечения к себе внимания потенциальных заказчикков-банков, но клиентов из финансовой сферы у них от этого больше не стало.

Как бы там ни было - рыба тухнет с головы. Пока банки не осознают необходимость иметь качественные веб-сайты и интерактивных решения, мы будем видеть сплошной треш.

Я это говорю как человек, который развивал до последнего времени 3 года интернет-представительство в банке Топ-15, и с недавнего времени - в банке Топ-20. Поэтому данную сферу знаю вдоль и поперек, экспертная позиция выработана.

Оценивать здесь правда нечего - и со мной, уверен, согласятся эксперты данной области. Из нескольких сотен банковских ресурсов можно выделить от силы 15-20!, реализованных с умом во всех отношениях.

Собственно:
www.uniastrum.ru
www.alfabank.ru
www.vtb24.ru
www.nomos.ru
www.mdm.ru (ждите релиза)
www.usb.com.ua/ru/
www.bank24.ru
www.akbars.ru
www.trust.ru
www.apkbank.ru
www.unicreditbank.ru
www.bancaintesa.ru/ru/

В данном случае, каким бы ни был интерфейс, все бенчмарки тыряться с Лебедевских сайтов (я и сам "тырил", будучи клиентом Студии), а после мне всегда казалось - почему очередной новый сайт очень похож на сайт банка, который я развиваю)))

Помимо этого, надо понимать, что есть универсальные банки, которым свойственны "портальные" решения. И сугубо нишевые ритейлерские банки - там другая история, заточенная в интерфейсе на розницу - www.rs.ru, www.tcsbank.ru.

PS: Я, честно говоря, не вижу никакого смысла заниматься намеченным делом. В данном случае, на мой взгляд, более правильным оценивать преимущества тех или иных интерфейсных решений, оценивать интерактивный сервис, в т.ч. оффлайн-составляющую. Но никак не банковские сайты в целом).

В качестве идеи - возьмите простую задачу "Поиск банкомата". Пробегитесь по основным банковским сайтам, и опишите используемые ими интерфейсные модели - эффективные/нерабочие, в т.ч. в мобильном использовании. Это будет более показательно - и у вас есть великолепная возможность показать альтернативы.
И т.д по отдельным сущностям - офисы, пресс-центр (способы получения новостей), способы представления калькуляторов, навигаторов-помощнников и т.п.).

Со своей стороны, если вдруг потребуется мнение эксперта с позиции клиента, который ориентируется в предметной области, буду рад помочь).
Paul Efalovski  (efal)
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В дополнение... Наткнулся здесь же на - http://www.banki.ru/blog/loginov/384.php - какая-то смешная история (в части несравнимости оппонентов по-умолчанию). Даже если делать скидку на то, что оценивает совсем не специалист, все равно очень все смешно

Тут просто надо понять, что банковские сайты по-сути двух типов - Отличные/Никакие. Отличных крайне мало. Указал выше.
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Большое спасибо за очень подробную интересную информацию. Мне вот как раз не ясно, почему банки – столь клиенториентированная денежная отрасль не желает иметь качественный индивидуальный контакт с потребителем в интернете. Возможно, если на это почаще обращать внимание, в том числе вашего уважаемого сообщества, то однажды я, как и многие другие, смогу в кратчайшие сроки и без проблем получить кредит или открыть вклад)
В общем-то, под анализом банковских сайтов я как раз и подразумевал анализ интерфейсных решений и интерактивной составляющей.

П.с. Отдельное спасибо за Артус – учтем! ))
Paul Efalovski  (efal)
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Мда, я написал такой большой комментарий, а он не опубликовался, жаль)))
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Мне тоже, право, жаль. ваша точка зрения очень интересна
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Трудно, конечно, оценивать заграничные сайты, по той простой причине, что мы плохо знаем зарубежного пользователя, однако из того, что вы представили, более менее удачным решением считаю kiwibank, 1 из сайтов вообще похож на сайт сми
Елена  (Koreybo)
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Василий, добрый день! Как говорит мой муж - сайт это лицо компании))) Вы затеяли нужное дело) Сайт www.vtb24.ru требует доработки в части калькулятора)) Недавно пытались там просчитать свои кредиты.. )
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