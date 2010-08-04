Всех приветствую!

В своем блоге, помимо личных заметок, я еще постараюсь проанализировать все отечественные банковские сайты и рассказать об их ключевых недостатках и преимуществах, а также о способах увеличения продаж через интернет.
Дело в том, что недавно в Бюро по заказу клиента делали аудит банковских сайтов. В процессе работы меня поразило количество неудобных интернет-представительств в банковском секторе. Удивительно, что столь денежная банковская отрасль, за небольшим исключением, использует ничтожно малое количество возможностей всемирной сети. Будучи дилетантом в банковской сфере, я, как простой потребитель, попытаюсь оставить заявку на кредит и вклад. С этой целью мною будут протестированы сайты самых популярных банков, которые у всех на слуху.
Надеюсь, мои посты помогут сделать ваши сайты эффективными бизнес-инструментами.
Комментарии 20
Как гена дизайн-студии будете анализировать оформительско-украшательские качества сайтов?
Это конечно хорошо, розочки-смайлики очень важны для дамской(а также для лиц с не очень запредельным IQ)аудитории. Для прочих категорий юзеров более важен качественный функционал, а вот тут возникает вопрос - как "будучи дилетантом в банковской сфере", вы собираетесь отделять зёрна от плевел
Мне особенно будет интересно сравнить собственные оценки банковских сайтов. "Колокольни" у нас разные - моя в большей степени с точки зрения маркетолога и финансиста, оценки по дизайну и технике мне помогают давать сторонние спецы. Затеял у себя в блоге "чемпионат сайтов" - целый месяц ушел на "отборочную" часть. Только сейчас четвертьфиналистов определил - надеюсь к ним на Ваши комментарии тоже...
Сайт www.BANKI.ru - лучший во всех вопросах и направлениях!!!
Грамотный руководитель, прекрасно подобрана команда - вот они основы успеха!!!
@.
Ваше желание оценить банковские сайты - похвально. Некогда агентство "Артус" брало на себя данную инициативу, очевидно, с целью привлечения к себе внимания потенциальных заказчикков-банков, но клиентов из финансовой сферы у них от этого больше не стало.
Как бы там ни было - рыба тухнет с головы. Пока банки не осознают необходимость иметь качественные веб-сайты и интерактивных решения, мы будем видеть сплошной треш.
Я это говорю как человек, который развивал до последнего времени 3 года интернет-представительство в банке Топ-15, и с недавнего времени - в банке Топ-20. Поэтому данную сферу знаю вдоль и поперек, экспертная позиция выработана.
Оценивать здесь правда нечего - и со мной, уверен, согласятся эксперты данной области. Из нескольких сотен банковских ресурсов можно выделить от силы 15-20!, реализованных с умом во всех отношениях.
Собственно:
www.uniastrum.ru
www.alfabank.ru
www.vtb24.ru
www.nomos.ru
www.mdm.ru (ждите релиза)
www.usb.com.ua/ru/
www.bank24.ru
www.akbars.ru
www.trust.ru
www.apkbank.ru
www.unicreditbank.ru
www.bancaintesa.ru/ru/
В данном случае, каким бы ни был интерфейс, все бенчмарки тыряться с Лебедевских сайтов (я и сам "тырил", будучи клиентом Студии), а после мне всегда казалось - почему очередной новый сайт очень похож на сайт банка, который я развиваю)))
Помимо этого, надо понимать, что есть универсальные банки, которым свойственны "портальные" решения. И сугубо нишевые ритейлерские банки - там другая история, заточенная в интерфейсе на розницу - www.rs.ru, www.tcsbank.ru.
PS: Я, честно говоря, не вижу никакого смысла заниматься намеченным делом. В данном случае, на мой взгляд, более правильным оценивать преимущества тех или иных интерфейсных решений, оценивать интерактивный сервис, в т.ч. оффлайн-составляющую. Но никак не банковские сайты в целом).
В качестве идеи - возьмите простую задачу "Поиск банкомата". Пробегитесь по основным банковским сайтам, и опишите используемые ими интерфейсные модели - эффективные/нерабочие, в т.ч. в мобильном использовании. Это будет более показательно - и у вас есть великолепная возможность показать альтернативы.
И т.д по отдельным сущностям - офисы, пресс-центр (способы получения новостей), способы представления калькуляторов, навигаторов-помощнников и т.п.).
Со своей стороны, если вдруг потребуется мнение эксперта с позиции клиента, который ориентируется в предметной области, буду рад помочь).
Тут просто надо понять, что банковские сайты по-сути двух типов - Отличные/Никакие. Отличных крайне мало. Указал выше.
В общем-то, под анализом банковских сайтов я как раз и подразумевал анализ интерфейсных решений и интерактивной составляющей.
П.с. Отдельное спасибо за Артус – учтем! ))
Набор невелик, вот что удалось найти:
www.kiwibank.co.nz
https://www.banksimple.net/
https://www.cajanavarra.es/es/hazte-cliente/default.htm
http://www.cajanavarra.es/en/empresas/que-necesitas/necesidades/
Может у вас есть информация?