Популярные сообщения

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Александр Плющенко 13.07.2010 12:00 plyuschenko
I-pad - терминатор
Последние две недели я наслаждаюсь общением с произведением "искусства информационных технологий" (кто не догадался, я говорю про I-pad), созданным гением Стива Джобса. То, что он гений, лично у меня никаких сомнений не вызывает. можно даже провести параллель с такими звездами, как Пушкин, Цезарь, Наполеон и т.п. Вполне вероятно, что влияние на историю человечества товарища Джобса окажется гораздо значительнее, чем у всех других знаменитых людей. Роль личности в истории в наше время возросла до катастрофических масштабов, потому что никогда раньше не было возможности у одного человека воздействовать сразу на все страны, на миллиарды людей и менять целые отрасли. Читать далее
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Александр Плющенко 23.06.2010 09:41 plyuschenko
Тимбилдинг в Бирме
Традиционно в июне выезжали с сотрудниками на тимбилдинг, на этот раз в Бирму. До этого Банк Проектного Финансирования уже побывал в Непале, во Вьетнаме, Коста-Рике, Иордании и Кении. Предваряя вопросы о выборе Мьянмара, скажу, что просто хотел коллегам показать эту самобытную и действительно крайне экзотическую страну, которая оставила сильные впечатления во время моей предыдущей поездки. Программа была очень насыщенная: мы прилетели в Янгон и отправились смотреть на знаменитую пагоду Шведагон. Размах действительно впечатляет: этот буддистский храм около 103 метров высотой покрыт практически полностью 55 тоннами золота и украшен более чем 4300 драгоценных камней. Читать далее
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Александр Плющенко 27.04.2010 17:24 plyuschenko
"Русская модель управления"
В апреле мы с друзьями путешествовали на джипах по двум интересным странам: Сирии и Ливану. Если говорить языком коэффициентов (см. пост "Путешествия продлевают жизнь", то поездка получилась с k > 2 Дамаск, Пальмира, Алеппо... Особенно мне запомнился храмовый комплекс Баальбек (II-III в. н.э.), сохранившийся в отличном состоянии, и пещеры Джейта Гротто, наверное, самые красивые в мире... Для меня лейтмотивом всей поездки стало обсуждение и обдумывание интересной книги А.П. Прохорова "Русская модель управления"(есть в нашей компании друзей такая традиция: если кто-то прочитал новую интересную книжку, он рассылает её всем нам, а потом в очередной поездке мы обсуждаем прочитанное)… Читать далее
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Александр Плющенко 12.03.2010 13:30 plyuschenko
О вреде пословиц...
Мне кажется, пословицы необходимо запретить так же, как курение в общественных местах. Если кому-то очень нравится бросаться красивыми и глупыми афоризмами, то не надо при этом забивать ими общественное сознание, лучше делать это уединённо… На мой взгляд, пословицы и поговорки — это рудименты средневековья и основа крестьянско-пролетарского лексикона. А так как городских жителей на планете стало гораздо больше деревенских, то пора бы уже всерьёз заняться изменением лексикона и развитием системного аналитического мышления. Читать далее
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Александр Плющенко 09.03.2010 16:35 plyuschenko
«Сочи 2014»: спор на полмиллиона долларов
Год назад, в апреле 2009, мы с друзьями путешествовали на джипах по Йемену… Очень колоритная страна, оружия в стране (стрелкового) в 2 раза больше, чем населения, включая стариков и детей. А все мужчины круглый день жуют листья, которые называются «кат», и пребывают в лёгком наркотическом опьянении… Смотрится очень забавно: ходят с пакетиками листьев и набивают ими рот, становясь похожими на хомяков В этой стране и состоялся очень забавный спор. Вечером, за ужином обсуждая дневные впечатления, мы отметили, что в некоторых местах дорога была просто идеальная — с подсветками, бортиками, стоками для воды и т. п. Для нищего Йемена — просто удивительно. Читать далее
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Александр Плющенко 09.02.2010 18:48 plyuschenko
Эволюция книги
С 4 по 7 февраля в здании Мэрии на Новом Арбате проходила интересная книжная выставка "Ункальная книга". Мне очень нравится читать книги, поэтому я посетил эту выставку и получил от этого огромное удовольствие. Но при этом возникло неожиданное ощущение, что в данный момент мы являемся свидетелями уникальной последней стадии эволюции книги. Сначала были глинянные таблички, потом папирусы, рукописные книги в переплетах и т.д... А сейчас обычную книгу стремительно вытесняют электронные библиотеки в Интернете и электронные гаджеты, в которые запросто закачиваются десятки, а то и сотни книг.. На модных пляжах Европы уже сейчас половина загорающих читают электронные книги. Поэтому очень скоро классическая бумажная книга перестанет существоать, и уже сейчас она активно вытесняется в единственную оставшуюся нишу - подарочную. Но зато в этой области тоже произошли революционные изменения.. Это уже не просто книги, а либо произведения икусства, либо воплощение последних технических достижений. Читать далее
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Александр Плющенко 19.01.2010 15:48 plyuschenko
Путешествия продлевают жизнь!
У меня давно родилась эта теория и с каждым годом я всё больше убеждаюсь в её правильности, потому что очень люблю путешествовать... (новогодние каникулы я провел в Индийском океане, путешествуя по разным островам). Для начала необходимо определиться с терминами. Я считаю, что продолжительность жизни - это не просто количество календарных дней, проведённых нами в этом мире (про загробный, к сожалению, - или к счастью? - не имею достаточной информации для анализа)... Читать далее
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Александр Плющенко 14.12.2009 21:17 plyuschenko
Играть или копить?
В прошлом своем посте я поднял вопрос о курсах валют и роли доллара как резервной валюты. Хочется продолжить эту тему в прикладной плоскости. Меня также часто спрашивают, во что именно лучше вкладывать деньги – в какие вклады, какие валюты? Хотелось бы обобщить то, что я обычно отвечаю на такие вопросы, и дать несколько универсальных советов. Во-первых, не надо стараться быть дилером. Люди часто забываются и увлекаются погружением в историю валют, динамику и колебания их курсов, пытаются отслеживать малейшие изменения. Этого совсем не нужно делать, если вы не профессиональный дилер. Ведь даже профессионалы часто ошибаются, а когда дилингом начинает заниматься непрофессионал, в большинстве случаев это заканчивается неприятностями. Даже если вы несколько раз угадали тренд, не нужно обольщаться – по статистике непрофессиональные операции в этом секторе в большинстве имеют плачевный результат. Но обилие информации из газет, журналов, множество мнений по поводу курсов, тенденций и так далее – влияют на умы " Читать далее
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Александр Плющенко 30.11.2009 22:26 plyuschenko
Есть ли конкуренты у доллара?
В силу специфики моей деятельности очень часто приходится отвечать на вопросы о деньгах, которые задают мне и клиенты, и друзья. Много спрашивают о курсах валют, о том, что будет с евро, с долларом, с рублем. Возможно читателям моего блога тоже будет интересно мое мнение на этот счет. Лично я считаю, что в ближайшее время доллар будет укрепляться по отношения к рублю и к евро, но незначительно. Я вижу курс примерно 1,3 – 1,4 к евро и 30-33 рубля за доллар. Такой прогноз позволяет мне делать мысль о том, что Америка начнет восстанавливаться после кризиса первой. В общем-то, этот процесс уже начался. Все крупнейшие корпорации Америки уже списали свои убытки, показали их в финансовой отчетности, а дальше лишь начнется восстановление резервов, которые создавались под эти убытки, наращивание объемов операций, наращивание прибыли. Америка на данный момент производит 25-30% международного ВВП, об этом некоторые почему-то забывают, когда хотят совсем уж списать со счетов доллар. Читать далее
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Александр Плющенко 19.11.2009 14:10 plyuschenko
Нью-Йоркские сны
Решил вынести в отдельный пост впечатления по поводу Нью-Йорка, пока они еще свежи в памяти. Не планировал находиться здесь так долго, но задержался по делам больше, чем на две недели. Не буду повторять избитые штампы про город контрастов, про скорость и т.п. Я уже третий раз в этом городе, но постоянно у меня первым появляется ощущение, что в Манхэттене не хватает для законченности образа летающих машин.. Жизнь здесь бурлит на многих уровнях и кажется, что сейчас к окну на 42-м этаже должна подлететь машина с продавцом пиццы или китайских вкусняшек.. (как в фильме "Пятый элемент". Кстати, летающие машины уже есть (не в России, к сожалению) и один мой друг приносил проект финансирования их производства. Тема очень интересная и перспективная, но еще очень сырая, много нужно вкладывать в доработки.. Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры. Читать далее
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Александр Плющенко 02.11.2009 18:18 plyuschenko
Приветствую всех посетителей сайта banki.ru!
В первую очередь объясню причины появления моего личного блога на этом ресурсе. Разумеется, это прежде всего желание наладить постоянную двустороннюю связь с нашими клиентами. У нас уже больше 20 тысяч частных клиентов, и встретиться с каждым желающим, выслушать пожелания и вопросы в реальности невозможно, но учитывать их в нашей работе просто необходимо. К тому же формат блога дает возможность не только реагировать на какие-то замечания и отвечать на вопросы (с этим может справиться, например, Горячая линия БПФ, которая также запускается с ноября и ждет ваших обращений), но и получать живую информацию непосредственно от вас, наших клиентов. Для меня это очень важно и интересно, тем более что такого опыта у меня еще не было. Я думаю, что именно живое общение поможет лучше понимать друг друга и обмениваться полезной информацией, потому что искренне считаю – ваши отзывы не менее полезны, чем мои финансовые советы, которыми, в том числе, я предполагаю делиться с гостями блога. Читать далее
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