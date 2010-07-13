Популярные сообщения

Решил вынести в отдельный пост впечатления по поводу Нью-Йорка, пока они еще свежи в памяти. Не планировал находиться здесь так долго, но задержался по делам больше, чем на две недели. Не буду повторять избитые штампы про город контрастов, про скорость и т.п. Я уже третий раз в этом городе, но постоянно у меня первым появляется ощущение, что в Манхэттене не хватает для законченности образа летающих машин.. Жизнь здесь бурлит на многих уровнях и кажется, что сейчас к окну на 42-м этаже должна подлететь машина с продавцом пиццы или китайских вкусняшек.. (как в фильме "Пятый элемент". Кстати, летающие машины уже есть (не в России, к сожалению) и один мой друг приносил проект финансирования их производства. Тема очень интересная и перспективная, но еще очень сырая, много нужно вкладывать в доработки..
Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры.
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