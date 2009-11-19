Нью-Йоркские сны

Решил вынести в отдельный пост впечатления по поводу Нью-Йорка, пока они еще свежи в памяти. Не планировал находиться здесь так долго, но задержался по делам больше, чем на две недели. Не буду повторять избитые штампы про город контрастов, про скорость и т.п. Я уже третий раз в этом городе, но постоянно у меня первым появляется ощущение, что в Манхэттене не хватает для законченности образа летающих машин.. Жизнь здесь бурлит на многих уровнях и кажется, что сейчас к окну на 42-м этаже должна подлететь машина с продавцом пиццы или китайских вкусняшек.. (как в фильме "Пятый элемент"). Кстати, летающие машины уже есть (не в России, к сожалению) и один мой друг приносил проект финансирования их производства. Тема очень интересная и перспективная, но еще очень сырая, много нужно вкладывать в доработки..
Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры.., но всем нравится работать..
Наверно, из-за этой энергетики мне и сны здесь снились особенные. Что ни сон, то готовый бизнес-план. вот только некоторые из них..
Сон первый: снится мне, что я обсуждаю с Членами Правления своего Банка вопросы кадастрирования предметов залога при кредитовании (стоимость рыночная, ликвидационная и залоговая). По принципу земельных кадастров я предложил унифицировать абсолютно все возможные залоги: корабли, оборудование, машины.. Сделать каталог, наподобие таможенного, который бы обновлялся каждый год.. Когда проснулся, идея показалась мне интересной, потому что подобный каталог может сильно упростить работу сотрудников банков, а также заемщиков. В дальнейшем можно сделать доступ для клиентов на сайте банка: зашел, вставил данные своего имущества и через минуту знаешь обьем потенциального кредита.
Сон второй: Я присутствую на пафосной презентации (кто-то из гостей сказал мне, что это мероприятие обошлось в 2 миллиона долларов) новой водки "Larshall". Эта водка уникальна тем, что обладает лечебным свойством в силу многих научно проработанных полезных добавок. Причем выпустили целую серию этой водки специально против разных болезней..
Сон третий: я обсуждаю варианты финансирования новой сети отелей под названием "Меридиан". Идея состоит в том, что отели сети будут сделаны вокруг всей планеты и находиться на долготе конкретного меридиана.. основная целевая аудитория - это люди, желающие сделать кругосветное путешествие и при этом останавливаться в понятных с точки зрения сервиса и цен отелях. При этом каждый отель будет иметь музей про известных путешественников. Жаль, что наш банк пока не готов к таким масштабным инвестициям.. Я кстати, уже осуществил кругосветное путешествие три года назад по маршруту Москва - Токио - Таити - Бора-Бора - архипелаг Факарава - Маркизские острова - остров Пасхи - Сантьяго де Чили - Мадрид - Москва. Это заняло три недели, было несложно с точки зрения акклиматизации, но при этом очень интересно..
Вот такие насыщенные сны на Манхэттэне!!
Комментарии 17
Год назад в октябре я ездила в Н-Й, Манхэттен поражает своей разностью, яркостью, движением... Напомнили мне потрясающе красивый в это время года Центральный парк...
Удивилась вашим снам - как же здорово, когда человек, возглавляющий уже 13 лет Банк еще живет им и даже во снах)), а не только состригает доход.
Хотя конечно таким путешествиям может препятствовать боязнь увидеть кошмары, и не только во сне, но и наяву ...
Надеюсь в будущем делиться здесь своими впечатлениями и таких своих поездках тоже.
Александр, думаю, многим было бы интересно увидеть в блоге Ваше фото на фоне Манхэттена, если это возможно. И другие интересные с Вашей точки зрения виды воспетого Синатрой города...
Рядом с пляжем на Брайтоне энтузиасты из России разбили огороды на пустыре, там даже куры есть. Фото сделано буквально пару дней назад.
[img]http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=110351[/img]
http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=110351
На мой взгляд идеально передано настроение и атмосфера города, по крайней мере я увидела этот город именно таким.
Очень много сильных моментов: Натали Портман, снимающая парик, вся история с выпускным калека носильщик и престарелая оперная певица с фиалками, старики на набережной,
героиня Робин Райт, спасающая неожиданным способом свой привычный и унылый, как утренняя овсянка, брак; катаянка и старый художник...
Трогательно, мило, непосредственно, жизнеутверждающе и с надеждой на счастье
Ваша обеспокоенность здоровьем россиян вызывает искреннее уважение. (см. Нью-Йоркские сны. Сон второй) Однако, сегодня мы констатируем факт успешного провала «Национальный проект», с помпой запущенного еще в 2005, также как, бездарность проведенных реформ, здравоохранения по формуле: «Лечиться даром, даром лечиться». В результате которых, более 70% граждан сегодня не могут рассчитывать на качественное медицинское обслуживание, в государственной, и в частной системе здравоохранения. Неся прямые финансовые затраты, на охрану своего здоровья, более чем в 4 раза! превышающие совокупный бюджет министерства здравоохранения, «Национального проекта» и ФФОМС. Что позволяет нам, занимать одно из первых мест в мире по уровню смертности, и последних мест по продолжительности жизни! А рассчитывать на встречное движение государства, как это сделано в антикризисной программе президента Обамы, пока не приходиться. Поэтому представляю вам совершенно новую идею применения социальных составляющих клиента в развитии регионального банковского бизнеса изложенного в письме от 26.11.2009. № 007 на ваше имя и электронный адрес вашего банка bank@bpf.ru И хотелось бы знать о вашем отношении к изложенному.
С уважением Александр А.
Сам, как любитель далекой экзотики, в Чили собираюсь, но там всё понятно и известно. А вот Факарава и Маркизские о-ва заманчиво, по-хорошему завидую.
Интересно прочитать про места, где сам не был и может не будешь никогда.
Кстати, всегда впечатление человека, не живущего в какой-либо местности интересно..
Так как взор не "замылен" и бывает подмечаешь разные детали, на которые местные жители и не обращают внимание, будь то хорошее или плохое.
Как было когда в Москву приехал 4 года назад. Также и бывает когда в родителям езжу раз в год и вижу изменения, что произошли в своем городе..
Надеюсь о других местах тоже напишете - заранее спасибо