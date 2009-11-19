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Нью-Йоркские сны

19.11.2009 14:10 17 3 265 просмотров
Решил вынести в отдельный пост впечатления по поводу Нью-Йорка, пока они еще свежи в памяти. Не планировал находиться здесь так долго, но задержался по делам больше, чем на две недели. Не буду повторять избитые штампы про город контрастов, про скорость и т.п. Я уже третий раз в этом городе, но постоянно у меня первым появляется ощущение, что в Манхэттене не хватает для законченности образа летающих машин.. Жизнь здесь бурлит на многих уровнях и кажется, что сейчас к окну на 42-м этаже должна подлететь машина с продавцом пиццы или китайских вкусняшек.. smile:) (как в фильме "Пятый элемент"). Кстати, летающие машины уже есть (не в России, к сожалению) и один мой друг приносил проект финансирования их производства. Тема очень интересная и перспективная, но еще очень сырая, много нужно вкладывать в доработки..
Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры.., но всем нравится работать..

Наверно, из-за этой энергетики мне и сны здесь снились особенные. Что ни сон, то готовый бизнес-план. smile:) вот только некоторые из них..
Сон первый: снится мне, что я обсуждаю с Членами Правления своего Банка вопросы кадастрирования предметов залога при кредитовании (стоимость рыночная, ликвидационная и залоговая). По принципу земельных кадастров я предложил унифицировать абсолютно все возможные залоги: корабли, оборудование, машины.. Сделать каталог, наподобие таможенного, который бы обновлялся каждый год.. Когда проснулся, идея показалась мне интересной, потому что подобный каталог может сильно упростить работу сотрудников банков, а также заемщиков. В дальнейшем можно сделать доступ для клиентов на сайте банка: зашел, вставил данные своего имущества и через минуту знаешь обьем потенциального кредита.
Сон второй: Я присутствую на пафосной презентации (кто-то из гостей сказал мне, что это мероприятие обошлось в 2 миллиона долларов) новой водки "Larshall". Эта водка уникальна тем, что обладает лечебным свойством в силу многих научно проработанных полезных добавок. Причем выпустили целую серию этой водки специально против разных болезней.. smile:)
Сон третий: я обсуждаю варианты финансирования новой сети отелей под названием "Меридиан". Идея состоит в том, что отели сети будут сделаны вокруг всей планеты и находиться на долготе конкретного меридиана.. основная целевая аудитория - это люди, желающие сделать кругосветное путешествие и при этом останавливаться в понятных с точки зрения сервиса и цен отелях. При этом каждый отель будет иметь музей про известных путешественников. Жаль, что наш банк пока не готов к таким масштабным инвестициям.. Я кстати, уже осуществил кругосветное путешествие три года назад по маршруту Москва - Токио - Таити - Бора-Бора - архипелаг Факарава - Маркизские острова - остров Пасхи - Сантьяго де Чили - Мадрид - Москва. Это заняло три недели, было несложно с точки зрения акклиматизации, но при этом очень интересно..
Вот такие насыщенные сны на Манхэттэне!! smile:)

Комментарии 17

Della_L  (Della_L)
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Как неожиданно приятно прочитать такой живой пост!
Год назад в октябре я ездила в Н-Й, Манхэттен поражает своей разностью, яркостью, движением... Напомнили мне потрясающе красивый в это время года Центральный парк...
Удивилась вашим снам - как же здорово, когда человек, возглавляющий уже 13 лет Банк еще живет им и даже во снах)), а не только состригает доход.
Ахмад Масуд  (поляк)
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Да интересно. Но не оригинально. Еще Маяковский с гордостью писал о советском красном паспорте, который он предъявлял в Америке, а Ильф и Петров обратили внимание на одноэтажную Америку.Я дума что сенсацией было-бы если бы мы услышали рассказ о посещении Сыктывкара или Кашина - и не потому что там интересы у банка, а потому что вот захотелось увидеть свою страну и не с рекламного буклета, а такая какая она есть ...
Хотя конечно таким путешествиям может препятствовать боязнь увидеть кошмары, и не только во сне, но и наяву ...
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Кошмаров глубинки я совершенно не боюсь и регулярно езжу по разным российским городам и весям. Был в Норильске, Владивостоке, Новосибирске и многих других не менее интересных городах. Стараюсь раз в год организовывать путешествие по разным отдаленным уголкам нашей Родины, к примеру, не так давно с группой товарищей нас забросили вертолетом как раз из Норильска на плато Путорана, откуда мы сплавлялись по горным рекам на рафтах. Некоторые особенно смелые граждане взяли с собой свои прекрасные половины. Суровую романтику отечественного рафтинга оценили не все, некоторые женщины боевыми подругами на деле совсем не оказались. В общем весело было, вспоминаю с удовольствием...
Надеюсь в будущем делиться здесь своими впечатлениями и таких своих поездках тоже.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Новые идеи, технологии, проекты - это всегда чудесно. А сны о них - чудесно вдвойне! Спасибо за такой оригинальный пост! smile:)

Александр, думаю, многим было бы интересно увидеть в блоге Ваше фото на фоне Манхэттена, если это возможно. И другие интересные с Вашей точки зрения виды воспетого Синатрой города... smile:shuffle:
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Фотографии повешу обязательно, но несколько позже, сейчас совсем нет времени этим заниматься, следите за обновлениями smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
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В тему. smile:)

Рядом с пляжем на Брайтоне энтузиасты из России разбили огороды на пустыре, там даже куры есть. Фото сделано буквально пару дней назад. smile:)

[img]http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=110351[/img]
Елена Петрова  (EPetrova)
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А как Вам фильм "Нью-Йорк, я люблю тебя"?
На мой взгляд идеально передано настроение и атмосфера города, по крайней мере я увидела этот город именно таким.
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Мне очень понравился этот фильм, но от "Парижа" я в свое время получил несколько больше удовольствия, правда, быть может сказался эффект новизны или я сам был моложе smile:)
Очень много сильных моментов: Натали Портман, снимающая парик, вся история с выпускным smile:D калека носильщик и престарелая оперная певица с фиалками, старики на набережной,
героиня Робин Райт, спасающая неожиданным способом свой привычный и унылый, как утренняя овсянка, брак; катаянка и старый художник...
Трогательно, мило, непосредственно, жизнеутверждающе и с надеждой на счастье
Кристина Берн  (aylarova)
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Кстати да, очень хочеться увидеть фотографии на фоне Манхэттена. Пост неплохой получился, с эмоциями, с душой. Нравится! smile:)
Александр Плющенко  (plyuschenko)
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Будут-будут фотографии, но попозже, с делами разгребусь немного и вывешу.
AMAlexander  (КЕКС)
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Уважаемый Александр Иванович,

Ваша обеспокоенность здоровьем россиян вызывает искреннее уважение. (см. Нью-Йоркские сны. Сон второй) Однако, сегодня мы констатируем факт успешного провала «Национальный проект», с помпой запущенного еще в 2005, также как, бездарность проведенных реформ, здравоохранения по формуле: «Лечиться даром, даром лечиться». В результате которых, более 70% граждан сегодня не могут рассчитывать на качественное медицинское обслуживание, в государственной, и в частной системе здравоохранения. Неся прямые финансовые затраты, на охрану своего здоровья, более чем в 4 раза! превышающие совокупный бюджет министерства здравоохранения, «Национального проекта» и ФФОМС. Что позволяет нам, занимать одно из первых мест в мире по уровню смертности, и последних мест по продолжительности жизни! А рассчитывать на встречное движение государства, как это сделано в антикризисной программе президента Обамы, пока не приходиться. Поэтому представляю вам совершенно новую идею применения социальных составляющих клиента в развитии регионального банковского бизнеса изложенного в письме от 26.11.2009. № 007 на ваше имя и электронный адрес вашего банка bank@bpf.ru И хотелось бы знать о вашем отношении к изложенному.

С уважением Александр А.
Александр Овчаров  (alekzander)
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Александр, было бы интересно ознакомиться с вашим письмом!
Александр Овчаров  (alekzander)
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Добрый день! Что меня очень удивило в Америке в целом - это совсем другое отношение между людьми, дружелюбное, и отношение этих людей к своему делу - практически каждый стремится довести это дело до конца. Еще удивила простота всего, что там есть - начиная от открытия счета в банке и заканчивая надписями на дорожных знаках: на красном треугольнике прямо так и написано "Уступи!" smile;)
Angie-L  (Angie-L)
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Александр, Вы удивительно красочно изобразили Нью-Йорк в своем посте, передали его энергетику, после прочтения Ваших впечатлений самой захотелось его посетить.. smile;) Чувствуется что Вы не только профессионал в своем деле, а к тому же Вы - творческий человек, что по сути не разделимо друг от друга в достижении успехов и удовольствия от любимого дела. Сны, о которых Вы нам рассказали подтверждают широту Вашего мировоззрения и профессионализма smile:)

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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сны интересные, действительно smile:) На меня НЙ производит двоякое впечатление: и нравится. и не нравится. Не люблю быть "маленьким человеком в большом городе". Но определенно летом он мне понравился больше, а вот на Новый год скучно было там невероятно в месте массового празднества - Таймс Сквер, да и длилось всего полчаса после полуночи до полного расхода всех гуляющих. По клубам наверняка.
Сам, как любитель далекой экзотики, в Чили собираюсь, но там всё понятно и известно. А вот Факарава и Маркизские о-ва заманчиво, по-хорошему завидую.
Александр  (alnev)
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Спасибо за пост
Интересно прочитать про места, где сам не был и может не будешь никогда.
Кстати, всегда впечатление человека, не живущего в какой-либо местности интересно..
Так как взор не "замылен" и бывает подмечаешь разные детали, на которые местные жители и не обращают внимание, будь то хорошее или плохое.
Как было когда в Москву приехал 4 года назад. Также и бывает когда в родителям езжу раз в год и вижу изменения, что произошли в своем городе..
Надеюсь о других местах тоже напишете - заранее спасибо
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