Нью-Йоркские сны

Решил вынести в отдельный пост впечатления по поводу Нью-Йорка, пока они еще свежи в памяти. Не планировал находиться здесь так долго, но задержался по делам больше, чем на две недели. Не буду повторять избитые штампы про город контрастов, про скорость и т.п. Я уже третий раз в этом городе, но постоянно у меня первым появляется ощущение, что в Манхэттене не хватает для законченности образа летающих машин.. Жизнь здесь бурлит на многих уровнях и кажется, что сейчас к окну на 42-м этаже должна подлететь машина с продавцом пиццы или китайских вкусняшек..(как в фильме "Пятый элемент"). Кстати, летающие машины уже есть (не в России, к сожалению) и один мой друг приносил проект финансирования их производства. Тема очень интересная и перспективная, но еще очень сырая, много нужно вкладывать в доработки..Еще очень впечатляет энергетика города.. Она будто витает в воздухе, точнее бурлит: все много и интенсивно работают.. Кто-то как роботы, например, продавцы в кафе и в магазинах, таксисты, а кто-то смакует свою работу, например, консьержи, галеристы, банкиры.., но всем нравится работать..Наверно, из-за этой энергетики мне и сны здесь снились особенные. Что ни сон, то готовый бизнес-план.вот только некоторые из них..Сон первый: снится мне, что я обсуждаю с Членами Правления своего Банка вопросы кадастрирования предметов залога при кредитовании (стоимость рыночная, ликвидационная и залоговая). По принципу земельных кадастров я предложил унифицировать абсолютно все возможные залоги: корабли, оборудование, машины.. Сделать каталог, наподобие таможенного, который бы обновлялся каждый год.. Когда проснулся, идея показалась мне интересной, потому что подобный каталог может сильно упростить работу сотрудников банков, а также заемщиков. В дальнейшем можно сделать доступ для клиентов на сайте банка: зашел, вставил данные своего имущества и через минуту знаешь обьем потенциального кредита.Сон второй: Я присутствую на пафосной презентации (кто-то из гостей сказал мне, что это мероприятие обошлось в 2 миллиона долларов) новой водки "Larshall". Эта водка уникальна тем, что обладает лечебным свойством в силу многих научно проработанных полезных добавок. Причем выпустили целую серию этой водки специально против разных болезней..Сон третий: я обсуждаю варианты финансирования новой сети отелей под названием "Меридиан". Идея состоит в том, что отели сети будут сделаны вокруг всей планеты и находиться на долготе конкретного меридиана.. основная целевая аудитория - это люди, желающие сделать кругосветное путешествие и при этом останавливаться в понятных с точки зрения сервиса и цен отелях. При этом каждый отель будет иметь музей про известных путешественников. Жаль, что наш банк пока не готов к таким масштабным инвестициям.. Я кстати, уже осуществил кругосветное путешествие три года назад по маршруту Москва - Токио - Таити - Бора-Бора - архипелаг Факарава - Маркизские острова - остров Пасхи - Сантьяго де Чили - Мадрид - Москва. Это заняло три недели, было несложно с точки зрения акклиматизации, но при этом очень интересно..Вот такие насыщенные сны на Манхэттэне!!