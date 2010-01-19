Путешествия продлевают жизнь!

У меня давно родилась эта теория и с каждым годом я всё больше убеждаюсь в её правильности, потому что очень люблю путешествовать... (новогодние каникулы я провел в Индийском океане, путешествуя по разным островам).Для начала необходимо определиться с терминами.Я считаю, что продолжительность жизни - это не просто количество календарных дней, проведённых нами в этом мире (про загробный, к сожалению, - или к счастью? - не имею достаточной информации для анализа)...В моём понимании, продолжительность жизни - это совокупность эмоций, информации и впечатлений, полученных за отпущенный нам на Земле срок.Поясню. Например, если сравнить двух человек, которые прожили по 70 лет, но один из них не выезжал из своей деревни ни разу, не читал книги, не смотрел телевизор и мало с кем общался... а второй, наоборот, два раза в год путешествовал по разным странам с интересными друзьями, много читал и познавал мир...Второй, я считаю, продлил свою жизнь минимум в три раза по сравнению с первым...Почему так важны именно путешествия в процессе поглощения полезной информации, увеличивающей "продолжительность" жизни?Мне кажется, что путешествия можно сравнить с мини-реинкарнациями.У современного человека появилась уникальная возможность как будто проживать несколько разных жизней, впитывая культуру, быт, традиции людей разных стран, наслаждаясь разнообразием их природы и национальных особенностей.И для этого не нужно умирать и возрождаться в другом теле... Просто купите билет на поезд или самолёт...Поэтому я считаю, что путешествия - это одна из достойнейших целей для зарабатывания денег.Более того, мне хочется когда-нибудь на досуге (пока что не хватает свободного времени) составить примерную таблицу коэффициентов, показывающую влияние различных путешествий и потоков информации на продолжительность жизни.Например, за прочтение примитивного детектива k = 1,1, а за прочтение научно-популярной книги k = 1,7.Аналогично и с путешествиями.. Так, отдых в скучной прибалтиийской стране (где к тому же россиян не очень любят) - это, максимум, коэффициент - 1,1 , а насыщенный отдых с хорошими друзьями в Непале (например, с рафтингом и с ночевками в джунглях) - это уже увеличивает продолжительность жизни с коэффициентом 3.Некоторые мои друзья возражают, что многие получают больше удовольствия от спокойного отдыха в деревне, валяясь на печке, чем от бурных и ярких путешествий, поэтому им деревня больше продлевает жизнь. Но здесь принципиально проводить четкую грань между субьективным восприятием жизни, которое возможно повлияет на календарный срок жизни и обьективным обьемом полученных эмоций и информации в течении жизни.Конечно, не все хотят продлевать жизнь, но как мне кажется, таких большинство..Путешествуйте!!