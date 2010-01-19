Путешествия продлевают жизнь!

У меня давно родилась эта теория и с каждым годом я всё больше убеждаюсь в её правильности, потому что очень люблю путешествовать... (новогодние каникулы я провел в Индийском океане, путешествуя по разным островам).
Для начала необходимо определиться с терминами.
Я считаю, что продолжительность жизни - это не просто количество календарных дней, проведённых нами в этом мире (про загробный, к сожалению, - или к счастью? - не имею достаточной информации для анализа)...
В моём понимании, продолжительность жизни - это совокупность эмоций, информации и впечатлений, полученных за отпущенный нам на Земле срок.
Поясню. Например, если сравнить двух человек, которые прожили по 70 лет, но один из них не выезжал из своей деревни ни разу, не читал книги, не смотрел телевизор и мало с кем общался... а второй, наоборот, два раза в год путешествовал по разным странам с интересными друзьями, много читал и познавал мир...
Второй, я считаю, продлил свою жизнь минимум в три раза по сравнению с первым...
Почему так важны именно путешествия в процессе поглощения полезной информации, увеличивающей "продолжительность" жизни?
Мне кажется, что путешествия можно сравнить с мини-реинкарнациями.
У современного человека появилась уникальная возможность как будто проживать несколько разных жизней, впитывая культуру, быт, традиции людей разных стран, наслаждаясь разнообразием их природы и национальных особенностей.
И для этого не нужно умирать и возрождаться в другом теле... Просто купите билет на поезд или самолёт...
Поэтому я считаю, что путешествия - это одна из достойнейших целей для зарабатывания денег.
Более того, мне хочется когда-нибудь на досуге (пока что не хватает свободного времени) составить примерную таблицу коэффициентов, показывающую влияние различных путешествий и потоков информации на продолжительность жизни.
Например, за прочтение примитивного детектива k = 1,1, а за прочтение научно-популярной книги k = 1,7.
Аналогично и с путешествиями.. Так, отдых в скучной прибалтиийской стране (где к тому же россиян не очень любят) - это, максимум, коэффициент - 1,1 , а насыщенный отдых с хорошими друзьями в Непале (например, с рафтингом и с ночевками в джунглях) - это уже увеличивает продолжительность жизни с коэффициентом 3.
Некоторые мои друзья возражают, что многие получают больше удовольствия от спокойного отдыха в деревне, валяясь на печке, чем от бурных и ярких путешествий, поэтому им деревня больше продлевает жизнь. Но здесь принципиально проводить четкую грань между субьективным восприятием жизни, которое возможно повлияет на календарный срок жизни и обьективным обьемом полученных эмоций и информации в течении жизни.
Конечно, не все хотят продлевать жизнь, но как мне кажется, таких большинство..
Путешествуйте!!
Комментарии 10
Немного дополню Вашу теорию. Пусть 0<k< or = 10.
Как выходец из науки не могу не провести такую аналогию:
Научная статья по математике, физике, медицине и т.п. с истинными результатами, опубликованная в журналах ВАК , - это продление жизни с k = 7.
Диссертация (защищенная) - k = 10 для докторской и k = 9 для кандидатской.
Собственная монография, интересная и полезная книга, - k = 10.
Счастливая жизнь, проведенная в познании, изучении, построении новых, истинных и успешных теорий/проектов - БЕСЦЕННО!
действительно интересная теория, пожалуй я согласен с ней:)
Ради справедливости надо сказать, что помимо повышающих, несомненно есть и понижающие коэффициенты.
Второй, я считаю, продлил свою жизнь минимум в три раза по сравнению с первым...
это примерно как знание иностранного языка: знаешь 2, считай 2 жизни живешь (при хорошем знании тем более), горизонты расширяются невероятно.
Ха...странная математика у вас богатых)) А если человек получает допустим не такие деньги как Вы, чтоб поехать в индийский океан погреть пузико, то он проживет жизнь меньше чем Вы - о господиН?)) Или ему нужно прочитать научной литературы 100 книжек, чтоб заменить индийский океан?
Позвольте сказать читатели - это говорит человек прям скажем небольшого банка.117 место вроде если не ошибаюсь. Представляете как рассуждает человек банков так этак топ 50...
Ну да ладно, зависть плохое чувство, хотя если сознаться его и нет...Просто как моно рассуждать о допустим продолжении жизни путешествовав в джунгли или там ещё куда, когда перед носом насущные проблемы - теже почти 9% просрочки по юрикам Вашего банка... Хотя постойне, в России не так думают,а вот так - плохо,сократим штат и поедим в индийский океан....
Извиняйте уж за прямоту..
На рассуждения одного из участников хочется ответить - не воспринимайте все так близко. Посыл, как мне кажется, был в другом. Отдыхать активно и с пользой. И для этого совсем не обязательно плыть в Индийский океан. Главное, походить к идее отдыха нестандартно. Не просто лежать на пляже у отеля, а путешествовать. И потом - у нас огромная страна и посмотреть есть что - горы, пещеры, озера. Для этого не нужно больших денег - садитесь на машину и вперед! Эльбрус, Урал, Байкал, Карелия и проч. Читать нестандартную литературу, смотреть не афишируемые блокбастеры, а европейское и азиатское кино, открывать для себя что-то новое. Вот о чем была речь.
"Так, отдых в скучной прибалтиийской стране (где к тому же россиян не очень любят) - это, максимум, коэффициент - 1,1 , а насыщенный отдых с хорошими друзьями в Непале (например, с рафтингом и с ночевками в джунглях) - это уже увеличивает продолжительность жизни с коэффициентом 3..... "
Не кажется ли Вам, что цель в отдыхе или чтении интересной литературы или не афишируемых не продолжительности жизни и разных там коэффициентов?