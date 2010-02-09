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Эволюция книги

09.02.2010 18:48 8 2 209 просмотров
С 4 по 7 февраля в здании Мэрии на Новом Арбате проходила интересная книжная выставка "Ункальная книга".
Мне очень нравится читать книги, поэтому я посетил эту выставку и получил от этого огромное удовольствие.
Но при этом возникло неожиданное ощущение, что в данный момент мы являемся свидетелями уникальной последней стадии эволюции книги. Сначала были глинянные таблички, потом папирусы, рукописные книги в переплетах и т.д... А сейчас обычную книгу стремительно вытесняют электронные библиотеки в Интернете и электронные гаджеты, в которые запросто закачиваются десятки, а то и сотни книг.. На модных пляжах Европы уже сейчас половина загорающих читают электронные книги. Поэтому очень скоро классическая бумажная книга перестанет существоать, и уже сейчас она активно вытесняется в единственную оставшуюся нишу - подарочную.
Но зато в этой области тоже произошли революционные изменения.. Это уже не просто книги, а либо произведения икусства, либо воплощение последних технических достижений.
Например, на выстаке было представлено много книг, украшенных позолотой и инкрустированных драгоценными камнями и, соответственно, по цене недорогого автомобиля. smile:)
Много было миниатюрных книг, некоторые из которых можно читать только с помощью лупы. При этом многие из них ручной работы и тоже с уникальным дизайном и оригинальным оформлением..
Появились и совершенно необычные книги, которые включают в себя трехмерные модели персонажей и даже индивидуальное звуковое сопровождение каждой страницы..
Еле унес купленные экземпляры.. smile:)
Бумажная книга умерла! Встречаем эпоху новой книги!

Комментарии 8

Екатерина Суворова  (28_888)
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Я люблю бумажные издания, особенно красивые.
В Интернете не бываю разве что во время сна smile:) . Но читать стараюсь именно «классические» книги, а не сетевые. Для меня это своеобразный ритуал и некоторая смена обстановки: сесть в удобное кресло, включить «фоном» телевизор (информационные, аналитические каналы) и углубиться в чтение, перелистывая страницы. К тому же непрерывное чтение с монитора сильно напрягает глаза. Исключение я в последнее время сделала лишь для очень увлекательной книги о жизни одного интернет-холдинга, которую прочитала на одном дыхании. И глаза сильно уставали, но оторваться было невозможно. smile:) Но перечитывать ее все равно собираюсь в бумажном варианте.
iamvs  (iamvs)
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Очень надеюсь, что в этот раз автор ошибся, и бумажная книга не умрет! У классических книг есть своя аура- плохая или хорошая(голосую за хорошую!). Хорошую книгу приятно взять в руки. Электронная книга- только текст.
Недавно скачал интересную мне книгу на каком-то пиратском сайте. Стал читать- не получаю удовольствия! Был на Тверской,пополнял вклад, зашел в магазин "Москва", купил книгу.
В былые времена заходил в этот книжный с удовольствием! Сейчас мне очень там не нравится. Ощущение- словно не в книжном магазине, а в "Пятерочке" находишься!
Повсюду стеллажи, тесно- магазин стремится снять побольше дохода с квадратного метра. Издателям- особое горячее спасибо! Обложки у книг размалеваны- глаза разбегаются.
Вижу произведение(чуть не сказал книгу!), любимое мною в школьные годы. Беру с полки- книгу противно взять в руки: аляповатая обложка, дешевая серая бумага, неприятный крупный шрифт(машинально ищу взглядом привычную надпись "Акция. 20% бесплатно!" ).
Выставленные на видных местах изделия издательств манят интригующими заголовками- обещают быстро сделать красивым, стройным, богатым, обучить за неделю языкам, научить манерам, читать язык жестов, подчинять людей, гадать и т.д.
Хочется закричать- пусть будет хоть какая-то цензура, ведь издается чер-ти что!
В России бумажной книге, пока что, угрожает не электронная книга, а бумажное книгобарахло.
Г-ну Плющенко- искренняя благодарность, у Вас интересный блог!
Liza Mit  (mit66)
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Александр, а Вас этот факт не тревожит? Как вы сами относитесь к тому, что молодое читающее поколение переходит на электронные книги? В библиотеки никто не ходит, за исключением пенсионеров. Я время от времени бываю в нашей районной библиотеке и увы... имеющийся фонд не отвечает моему вкусу, моим требованиям. все исчезает и даже та атмосфера, которая была присуща им. Я время от времени отдаю свои личные книги и надеюсь, что многие поделятся с библиотеками своего детства. А как вы?
Екатерина Суворова  (28_888)
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Вот не далее как вчера я приобрела прекрасное издание в «Библио-Глобусе». Большая книга на качественной бумаге, посвященная русским плакатам. И еще несколько книг по АйТи-проектам. Книжку про Арбат (нашла издание о старой Москве, которого у меня еще нет, а я увлекаюсь историей столицы и ее улиц) и кое-что из современных публицистов. За одной даже залезала по стремянке на самую верхнюю полку, не поленилась. smile:) И кстати, в огромном магазине на Мясницкой было яблоку негде упасть. Так что бумажная книга, думаю, пока еще не умирает.
Anna Petrova  (ECLAT)
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Я очень люблю читать книги в бумажном варианте, никак не могу привыкнуть к электронным.
Книжный магазин - это мое Эльдорадо, могу ходить там часами и все мои знакомые знают, если меня долго нет, то ищите меня в книжном. И еще жаль, что за всяким современным барахлом сложно найти то, к чему лежит душа.
И библиотеки вымирают, только выберешь нормальную интересную книгу, так она за деньги, а если бесплатно, то обязательно непотребного вида.
Мария Якушкина  (spitza)
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Сразу вспомнился фильм «Москва слезам не верит», в котором один из героев утверждает, что с приходом телевидения, театр умрет. Нет, бумажная книга, как и театр, слава богу, живы.
К сожалению, не смогла найти статью, о проведенном опросе среди россиян на предмет какую книгу они предпочитают (читала на rbc.ru). Согласно данным опроса, приведенным в той статье, число читающих электронные книги незначительно, среди женщин больше любительниц бумажной книги, чем среди мужчин.
В дни, когда в Библио-глобусе скидка на книги 25%, в магазине не протолкнуться. Я сама покупаю несколько бумажных книг в месяц. Безусловно, я пыталась читать книги в электронном виде. Потому что это и экономия (я совершенно бесплатно скачала десятки книг), и в метро удобно – одно дело тяжелая бумажная книга, занимающая половину сумки и совсем другое телефон или электронная книжка.
Для меня электронная книга обладает двумя, указанными выше, преимуществами, но один существенный недостаток их перечеркивает – она не живая. Мне интересно перелистывать страницы, касаться обложки, чувствовать запах бумаги, а если книга новая, то и слышать характерный хруст, когда ее первый раз раскрываешь.
В общем, это все равно, что сравнивать собаку-робота и настоящего пса. Да, лает, да четыре ноги, но это ведь не самое главное.
Вадим Пикулин  (pqline)
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Помнится лет пятнадцать-двадцать тому назад люди поверили в скорейшее появление видео-телефона в каждом доме вместо своего старого друга аудио-собрата с трубкой и колесообразным номеронабирателем. Но, не случилось!.. Не прижилось, ненужным сделалось. И даже в сотовой телефонии, видео-телефон не используется нашими согражданами. Многие другие средства научно-технического прогресса, казавшиеся гениальными изобретениями, не стали уместными в нашей жизни.

Да, конечно, любители всего нового на старте с удовольствием пользуются плодами лучшей человеческой мысли. Но давайте не будем торопиться с выводами, господа, мы предполагаем, а...
Людмила  (Luydmila D)
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Еще в 30-е годы Ленин обещал умирание книги и то, что "важнейшее из искусств" заменит книгу.
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