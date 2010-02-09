Эволюция книги

С 4 по 7 февраля в здании Мэрии на Новом Арбате проходила интересная книжная выставка "Ункальная книга".Мне очень нравится читать книги, поэтому я посетил эту выставку и получил от этого огромное удовольствие.Но при этом возникло неожиданное ощущение, что в данный момент мы являемся свидетелями уникальной последней стадии эволюции книги. Сначала были глинянные таблички, потом папирусы, рукописные книги в переплетах и т.д... А сейчас обычную книгу стремительно вытесняют электронные библиотеки в Интернете и электронные гаджеты, в которые запросто закачиваются десятки, а то и сотни книг.. На модных пляжах Европы уже сейчас половина загорающих читают электронные книги. Поэтому очень скоро классическая бумажная книга перестанет существоать, и уже сейчас она активно вытесняется в единственную оставшуюся нишу - подарочную.Но зато в этой области тоже произошли революционные изменения.. Это уже не просто книги, а либо произведения икусства, либо воплощение последних технических достижений.Например, на выстаке было представлено много книг, украшенных позолотой и инкрустированных драгоценными камнями и, соответственно, по цене недорогого автомобиля.Много было миниатюрных книг, некоторые из которых можно читать только с помощью лупы. При этом многие из них ручной работы и тоже с уникальным дизайном и оригинальным оформлением..Появились и совершенно необычные книги, которые включают в себя трехмерные модели персонажей и даже индивидуальное звуковое сопровождение каждой страницы..Еле унес купленные экземпляры..Бумажная книга умерла! Встречаем эпоху новой книги!