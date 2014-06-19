Интернет возводит человеческие слабости в абсолют. И больше всего – лень. Казалось бы, один клик мышкой - самая малозатратная операция, однако, каждый клик, по статистике, уменьшает трафик на 30%. Успех Твиттера вообще полностью основан на лени. Любой поисковик пытается подсказать слова, которые ты ему вводишь.Все, что упрощает жизнь пользователя, приводит к успеху, все, что требует лишних телодвижений, может загубить даже очень хорошую идею.Банкам тоже придется жить по законам Интернета, максимально упрощая жизнь своих клиентов. Например, создав нечто вроде интеллектуальной среды, учитывающей даже неосознанные потребности.Допустим, пришла к вам в голову идея наладить общение клиентов не только с банком, но и между собой. Эдакий клиентский социальный сервис, в котором будут устанавливаться контакты как клиентов с сотрудниками банка, так и деловые/личные отношения с другими клиентами.Вы делаете сайт с движком соц.системы и начинаете приглашать ваших клиентов там зарегистрироваться. Не надейтесь, что они радостно туда побегут, даже если вы распишите все прелести такого сервиса. Вы можете даже предложить бонусы за участие, но если они будут большие - банк разорится, если маленькие - это привлечет разве что школьников, которые смогут таким образом заработать себе на мороженое.Но не все так мрачно, как описано в предыдущем абзаце. У каждого банка есть ресурсы, в которых клиенты уже зарегистрированы и время от времени проявляют какую-то активность. Это всевозможные сервисы интернет-банкинга (как для физлиц, так и для юриков), мобильные приложения и т.п. Добавление нового сервиса в эти системы не вызовет отторжения в стиле «Тони_Старк_закатывает_глаза», если вплести его органично, а не вывалить баннер на полэкрана. Боже упаси вообще этому блоку выглядеть как рекламаЕсли речь идет о социальном сервисе, то это должно, имхо, выглядеть как лента либо список пяти самых популярных и/или обсуждаемых постов. Я буду судить по себе, хоть это и не рекомендуется (но мне-то какое до этого дело) Так вот, если б там появилась лента с активностью соцсети, то я волей-неволей проглядывал бы ее, потом из любопытства покликал, а там, глядишь, и начал участвовать в дискуссиях. Дальше мне было бы все интереснее почаще заходить в элбанк, чтобы пообщаться, задать вопрос, доказать кому-то, что он не прав. В общем, за всем тем, за что так любят соц. сети.Так же надо поступать и с другими новыми фишками. Не тянуть клиента во все стороны, как торговцы на базаре, а постепенно строить экосистему вокруг него. Ибо он - центр.