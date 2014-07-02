Банк, а ты думаешь о нас?

Меня всегда забавляла реклама, где говорится, что Tefal думает обо мне. Конечно, в ней каким-то высокооплачиваемым маркетологом заложен глубокий смысл, действующий на клиентов на уровне подсознания, и т.д., и т.п. Но для меня тефаль - это сковородка, а думающая сковородка - это LOL.
Но т.к. меня вряд ли можно отнести к активным пользователям сковородок, то мне неинтересны их мысли обо мне. Зато я активно пользуюсь сервисами интернет-банкинга. И вот тут мне бы хотелось, чтобы обо мне действительно думали побольше.
Большинство современных интернет-банков примерно похожи. У них одни и те же функции, интерфейс, по большому счету, тоже весьма одинаков. Но чего пока нет в системах ДБО, так это индивидуального подхода.
Все говорят, что клиента надо знать. И банки знают очень много: ФИО, адрес, паспортные данные, даже марку машины и кол-во детей. Конечно, про вкладчика банк знает гораздо меньше, а вот заемщик вынужден выкладывать всю подноготную. Сейчас у некоторых из вас, должно быть, всплыл сакраментальный вопрос: "и чё?" Действительно, что можно сделать со знанием марки машины? Предложить ее помыть? Неплохо, конечно, но мы тут все-таки про банкинг. И тут наличие а/м - всего лишь гарантия спокойствия самого банка: есть что отжать, если клиент перестанет возвращать долги.
Что же реально полезного могут знать о клиенте банки? Если смотреть с точки зрения упомянутого выше индивидуального подхода, то его действия, сценарии поведения. Все то, что уже анализируется поисковыми системами в Интернете. Скажем, Google, проводя анализ поисковых запросов, выводит массу корреляций. Например, научился предсказывать начало эпидемии гриппа в определенном регионе (http://habrahabr.ru/post/120169/).
Некоторые банки уже используют технологии Big Data, но, судя по материалу Banki.Ru (http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6158932), в основном, для скоринга и маркетинга: продуктового предложения и т.п. Но я, как клиент, не хочу предложений, я сыт ими по горло, а вот удобства много не бывает. И если я произвожу оплату ЖКХ раз в месяц по одним и тем же реквизитам и примерно в одно и то же время, то было бы уже неплохо мне об этом напоминать, как только я вхожу в свой аккаунт/личный кабинет, когда подходит день платежа (период также должна рассчитать система).
По сути, меня должна встречать простая таблица регулярных платежей. Только не составленная мною лично в календаре платежей (ибо это делают только педанты), а сгенерированная после анализа моих пользовательских действий. Чтобы можно было всего лишь вбить сумму (а в ежемесячных платежах по кредиту и этого не надо) и подтвердить оплату, причем лучше всего - массово, без лишних телодвижений.
Таблица регулярных платежей - это всего лишь один пример использования анализа пользовательских действий. Можно придумать подсказки для стимулирования накоплений (проанализировав остатки), предложить вложиться на депозит либо купить ценные бумаги.
Одним словом, пора начинать думать о клиенте и за клиента.
Комментарии 5
Менялы -> Ростовщики -> Банкиры ...примерная эволюция,где основной критерий, это получение максимальной собственной прибыли из чужих денег.В царской империи банков было совсем немного (хотя территория была поболее союза) и они очень дорожили своей репутацией...и не только в интерьвью со СМИ,но и на самом деле.Традиционно банки замечают только своих вкладчиков,как только человек становится заёмщиком,отношение к нему волшебным образом меняется...и не в лучшую сторону. Сервис,на протяжении веков,совсем не изменился,тот же кофий...исскуственное радушие вначале...
Я уж не говорю про системы дистанц-го обслуживания, которых не было у ростовщиков с менялами ))
- драг металлами торговал из личного кабинета,
- билеты на поезд туда и обратно с пересадками , бронировал,
с просмотром свободных мест и выбором места расположения в вагоне.
- депозиты само собой.
Билеты, думаю, не банковский сервис, а использование API сторонней конторы, которая занимается бронирование. Но хорошо, что этот банк включил это в свой кабинет.