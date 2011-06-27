Скрытые инстинкты или кто-такой имидж-консультант

Вы не замечали общей склонности к камуфляжу?
Эволюция человечества всегда была сопряжена со всякими опасностями, а умение сливаться с пейзажем давно передается с молоком матери. И это обстоятельство весьма роднит нас с животным миром.
Жители больших городов предпочитают серые, бежевые и темные цвета и отлично вписываются в унылый городской пейзаж.
А на тропических островах все выряжаются в яркие, цветастые наряды. Похоже, что наши цветовые пристрастия диктуются подсознательным желанием на всякий случай не выделяться на фоне местности.
Однако давайте же снова вернемся к братьям меньшим.
Для поиска пар, павлины и прочие красивые птицы и животные раскрашены в яркие цвета, не помышляя о камуфляже. Красивые цвета притягательны. А поскольку вокруг больше не снуют динозавры, встает вопрос, не пора ли последовать нашему другому, дремлющему инстинкту и начать одеваться привлекательно?
В деловой среде за первые секунды общения с человека считываются три вещи:
• социальный статус или насколько он успешен,
• уровень образования, интеллекта,
• чем он может быть полезен.
Еще не успев ничего сказать, человек успевает сформировать о себе первое впечатление, причем возникает оно неосознанно.
Линии и цвета одежды от волос до обуви рассказывают о человеке очень много.
Люди бизнеса часто даже не задумываются о том, что на самом деле транслирует их внешний вид, а незнание законов, как известно не освобождает …
Формировать гардероб, не зная собственной цветовой палитры, психологии цвета и подходящих фасонов аналогично постройке дома «на глазок». Можно подорвать собственную репутацию, даже не поняв, как это произошло.
Имидж разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей фигуры и лучших цветов. Деловой человек должен излучать здоровье, динамику, профессионализм и управлять реакцией окружающих, в соответствии со своими ожиданиями и сформированным для этого внешним видом.
Настало время пересмотреть свои привычки в одежде. Специалисты по имиджу призваны воплощать ваши, до поры скрытые, инстинкты.
Комментарии 12
Ну ка-ну ка...
Что вам траслирует внешний вид,скажем Стива Джобса или Ричарда Бренсона...Дабы уравновесить... Тинькова и Чичваркина...
Имидж – это хороший инструмент, стоит ли пренебрегать им, чтобы эффективнее решать свои задачи?
Не Джобс конечно.Но полсотни почти одинаковых Lee Heritage и правда не только черных маек(юга у нас - жарко) имеется.
Имидж.Да какой имидж у "коллектора"...
Да - все черное и короткая стрижка.
...Мое дело с виду неказистое. Роль богача не по мне, я не играю в эти игры. Мои
английские партнеры при первой встрече приняли меня за шофера грузовика моей
фирмы. Они глядели на всех людей в нашем офисе, но только не на меня. В конце концов,
их старший говорит: “Ох, да ведь мы в Техасе”. Сомбреро у меня маленькое, зато
стадо большое...
Всё будет верно, если вместо словосочетания "деловой человек" вставить - "очередной бездельник, пудрящий мозги эйчарам"
Ну а что же дел. чел ? Так он делом занимается....
Правда им никакое впечатление создавать не надо. И им ничего никому не нужно доказывать.
Я сам принимаю на работу людей. И ищу технических партнеров. И по моей практике человек может выглядеть как угодно лишь бы отвращение не вызывал. Меня интересуют только проф.навыки и даже не важно мужчина это или женщина. Молодой человек с десятидневной щетиной и с взъерошенной головой может оказаться супер IT профессионалом, а в дорогом костюме никем.
Имидж начинается с целей и задач человека. Если Вы будете знать, что хотите достичь и одеваться сообразно ситуации - Вы скорее придете к своим целям. Существует логичная система, позволяющая правильно формировать свой гардероб, а также подбирать и сочетать свои лучшие цвета.
Хотя если Вы уже Стив Джобс, к Вам это всё не относится
Далековато до него. Он видит будущее. А я работаю в сегодняшней реальности. Мне даже до Бориса Нуралиева далеко. Только спустя время начинаешь понимать какими глубокими были его задумки.
Когда я с отечественного автопрома пересел на новенький Митсубиси, то сразу же купил себе новый портфель, так как местами дырявая старая сумка ну никак не смотрелась на фоне ярко-красного Митсубиси.
С другой стороны у меня например уже 12 лет нет наручных часов. Их заменяет компьютер и телефон. Да и последний мне давно советовали заменить, но выбирать ходить ну совершенно некогда.