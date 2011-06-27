Вход
Профиль Блог Лента Активность

Скрытые инстинкты или кто-такой имидж-консультант

27.06.2011 14:49 12 1 740 просмотров
Вы не замечали общей склонности к камуфляжу?
Эволюция человечества всегда была сопряжена со всякими опасностями, а умение сливаться с пейзажем давно передается с молоком матери. И это обстоятельство весьма роднит нас с животным миром.

Жители больших городов предпочитают серые, бежевые и темные цвета и отлично вписываются в унылый городской пейзаж.

А на тропических островах все выряжаются в яркие, цветастые наряды. Похоже, что наши цветовые пристрастия диктуются подсознательным желанием на всякий случай не выделяться на фоне местности.

Однако давайте же снова вернемся к братьям меньшим.
Для поиска пар, павлины и прочие красивые птицы и животные раскрашены в яркие цвета, не помышляя о камуфляже. Красивые цвета притягательны. А поскольку вокруг больше не снуют динозавры, встает вопрос, не пора ли последовать нашему другому, дремлющему инстинкту и начать одеваться привлекательно?

В деловой среде за первые секунды общения с человека считываются три вещи:
• социальный статус или насколько он успешен,
• уровень образования, интеллекта,
• чем он может быть полезен.
Еще не успев ничего сказать, человек успевает сформировать о себе первое впечатление, причем возникает оно неосознанно.
Линии и цвета одежды от волос до обуви рассказывают о человеке очень много.

Люди бизнеса часто даже не задумываются о том, что на самом деле транслирует их внешний вид, а незнание законов, как известно не освобождает …
Формировать гардероб, не зная собственной цветовой палитры, психологии цвета и подходящих фасонов аналогично постройке дома «на глазок». Можно подорвать собственную репутацию, даже не поняв, как это произошло.

Имидж разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей фигуры и лучших цветов. Деловой человек должен излучать здоровье, динамику, профессионализм и управлять реакцией окружающих, в соответствии со своими ожиданиями и сформированным для этого внешним видом.

Настало время пересмотреть свои привычки в одежде. Специалисты по имиджу призваны воплощать ваши, до поры скрытые, инстинкты.

Комментарии 12

CreditWay  (CreditWay)
#
Люди бизнеса часто даже не задумываются о том, что на самом деле транслирует их внешний вид, а незнание законов, как известно не освобождает … ©

Ну ка-ну ка... smile:)
Что вам траслирует внешний вид,скажем Стива Джобса или Ричарда Бренсона...Дабы уравновесить... smile:) Тинькова и Чичваркина... smile:?:
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Я бы присоединил сюда еще и Евгения Касперского и Бориса Нуралиева (создателя 1С Бухгалтерии). Да и Билл Гейтс чисто внешне смотрится более чем скромно.
Андрей Попов  (popov_a)
#
Верно Вы слышали как Стив Джобс навсегда решил все вопросы с гардеробом? Он закупил сто одинаковых пар джинсов и черных маек. smile:) Он гений. Другие упомянутые товарищи – тоже признанные лидеры, им ничего доказывать не надо.

Имидж – это хороший инструмент, стоит ли пренебрегать им, чтобы эффективнее решать свои задачи?
CreditWay  (CreditWay)
#
Слышал.От того и спросил. smile:)
Не Джобс конечно.Но полсотни почти одинаковых Lee Heritage и правда не только черных маек(юга у нас - жарко) имеется. smile:)
Имидж.Да какой имидж у "коллектора"... smile:D
Да - все черное и короткая стрижка. smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
Мне запомнилось у Стэнли и Данко В "Мой сосед - миллионер"...

...Мое дело с виду неказистое. Роль богача не по мне, я не играю в эти игры. Мои
английские партнеры при первой встрече приняли меня за шофера грузовика моей
фирмы. Они глядели на всех людей в нашем офисе, но только не на меня. В конце концов,
их старший говорит: “Ох, да ведь мы в Техасе”. Сомбреро у меня маленькое, зато
стадо большое...
smile;)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Деловой человек должен излучать здоровье, динамику, профессионализм и управлять реакцией окружающих, в соответствии со своими ожиданиями и сформированным для этого внешним видом.


Всё будет верно, если вместо словосочетания "деловой человек" вставить - "очередной бездельник, пудрящий мозги эйчарам" smile:)
Ну а что же дел. чел ? Так он делом занимается....

Андрей Попов  (popov_a)
#
Помимо всего прочего умение хорошо выглядеть – элемент самоуважения и большое удовольствие.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Поддержу мысль насчет Бренсона Джобса и Чичваркина.
Правда им никакое впечатление создавать не надо. И им ничего никому не нужно доказывать.
Я сам принимаю на работу людей. И ищу технических партнеров. И по моей практике человек может выглядеть как угодно лишь бы отвращение не вызывал. Меня интересуют только проф.навыки и даже не важно мужчина это или женщина. Молодой человек с десятидневной щетиной и с взъерошенной головой может оказаться супер IT профессионалом, а в дорогом костюме никем.
Андрей Попов  (popov_a)
#
Очень мило, что Вы упомянули стольких it-специалистов (Касперского, Нуралиева, Гейтса). И вы абсолютно правы в том, что хороший it-специалист может быть небритым и чумазым. Хорошему дворнику тоже нет надобности лишний раз бриться. Пока он не задумается об апргрейде... smile:)

Имидж начинается с целей и задач человека. Если Вы будете знать, что хотите достичь и одеваться сообразно ситуации - Вы скорее придете к своим целям. Существует логичная система, позволяющая правильно формировать свой гардероб, а также подбирать и сочетать свои лучшие цвета.

Хотя если Вы уже Стив Джобс, к Вам это всё не относится smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
Хотя если Вы уже Стив Джобс, к Вам это всё не относится

Далековато до него. Он видит будущее. А я работаю в сегодняшней реальности. Мне даже до Бориса Нуралиева далеко. Только спустя время начинаешь понимать какими глубокими были его задумки.
Цитата
одеваться сообразно ситуации

Когда я с отечественного автопрома пересел на новенький Митсубиси, то сразу же купил себе новый портфель, так как местами дырявая старая сумка ну никак не смотрелась на фоне ярко-красного Митсубиси.
С другой стороны у меня например уже 12 лет нет наручных часов. Их заменяет компьютер и телефон. Да и последний мне давно советовали заменить, но выбирать ходить ну совершенно некогда.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вобщем новый телефон как и другие имиджевые вещи я получаю в подарок.
tivka  (tivka)
#
да имидж у них такой - "мне плевать на то как я выгляжу" smile:D . а по поводу программеров - тут тоже имиджевая часть срабатывает - чел погружен в комп так, что "света белого не видит". вот если бы к вам программер весь, ну к примеру, в хуго боссе пришел, а не с трехдневной щетиной и вытянутом свитере? smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения