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Эффект Моны Лизы

20.07.2011 21:37 4 3 456 просмотров
Вы помните цвет платья Моны Лизы? А что там было на заднем плане?

Скорей всего вам вспомнится общее впечатление от картины. Нет, она не была одета в черное платье…

Эффект Моны Лизы проявляется в том, что вам не хватает беглого взгляда на человека. На него хочется смотреть, а его образ остается в памяти.

Общее впечатление формируется из продуманных деталей внешнего вида. Когда один из элементов имиджа несовременен или не вписывается в общий ансамбль – это западает в память.

Хорошее впечатление может произвести только гармоничный образ, где каждый конкретный элемент сочетается с остальными. И запоминается не костюм или часы, не галстук или запонки, не платье или сережки, а сам человек. Все эти вещи воспринимаются как органичные компоненты производимого впечатления, однако никто не вычленит, за счет чего вы выглядите дорого, авторитетно, профессионально и воспринимаетесь как целостный образ.

Впрочем, как и образ Моны Лизы ….

Комментарии 4

Сергей Попов  (sonnert)
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"Эффект Мона Лизы" заключается в том, что красота этой картины заложена в нас ещё ДО того, как мы её увидим. Её имидж сформирован большим количеством "авторитетов"... И всем до фонаря что у неё за спиной
Сергей Попов  (sonnert)
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А кому мешал второй комментарий? Про неработающую страничку в Академии? Мне кажется, человек, вполне точно задал тему "восприятия как целостного образа" Европейской Академии имиджа.
ksenia  (ksenia-kroshneva.ya.ru)
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ну почему эффект МонА Лизы-то? МонЫ ЛизЫ.
Андрей Попов  (popov_a)
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Сергей, Ксения, если ваше внимание привлекли именно детали, видимо, этот пост не воспринимается, как «целостный образ». Отличный пример, иллюстрирующий общую мысль smile:D
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