Вы помните цвет платья Моны Лизы? А что там было на заднем плане?
Скорей всего вам вспомнится общее впечатление от картины. Нет, она не была одета в черное платье…
Эффект Моны Лизы проявляется в том, что вам не хватает беглого взгляда на человека. На него хочется смотреть, а его образ остается в памяти.
Общее впечатление формируется из продуманных деталей внешнего вида. Когда один из элементов имиджа несовременен или не вписывается в общий ансамбль – это западает в память.
Хорошее впечатление может произвести только гармоничный образ, где каждый конкретный элемент сочетается с остальными. И запоминается не костюм или часы, не галстук или запонки, не платье или сережки, а сам человек. Все эти вещи воспринимаются как органичные компоненты производимого впечатления, однако никто не вычленит, за счет чего вы выглядите дорого, авторитетно, профессионально и воспринимаетесь как целостный образ.
Впрочем, как и образ Моны Лизы ….
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