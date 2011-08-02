Сыворотка итальянского мачо

Намедни, мне довелось понаблюдать за итальянцами из кафе, в самом центре Милана. В потоке людей выделялись отлично одетые и стильные итальянские мужчины.
Про себя я назвал их офисными мачо, хотя степень их офисности вовсе не очевидна – водитель нашего автобуса несильно проигрывал на их фоне.
И я задумался, можно ли вычленить составляющие этого итальянского образа, чтобы сделать сыворотку хоть как-нибудь пригодную для отечественного применения.
Не сходя с места я переписал ингредиенты, чем и хочу поделиться с вами:
- Я не заметил ни одного из этих людей в рубашке с коротким рукавом. Вообще рубашки – это фетиш итальянских мужчин. Приталенные, с высокими воротниками, закатанными рукавами или выглядывающие из под рукавов пиджака, выглаженные они и вправду отлично выглядят.
- Хорошие костюмные ткани. Италия, однако…
- Длина галстуков до пряжки, у тех кто помоднее – поуже и покороче, совпадающие по ширине с узкими лацканами модных пиджаков.
- Качественные аксессуары, крупные, заметные механические часы.
- Модная обувь в идеальном состоянии.
- На лице аккуратная растительность разной степени выбритости.
- Сами ухоженные и всегда свеже-постриженные. Кажется, что они ходят к своим парикмахерам еженедельно.
- Внимание, необходимый ингредиент! Они стройные - следят за собой.
- Они расслаблены и дружелюбны. И это не показательный «расслабон», но естественное поведение уверенных, уважающих себя людей. Общее впечатление дает сплав из искусно подобранной одежды и поведения.
И я задумался, можно ли внедрить у нас эту «сыворотку офисного мачо». Как всегда есть два пути или разновидности мотивации.
Первый - осознанная потребность в самостоятельном применении с побочными эффектами в виде удовольствия и результатом в форме повышения личной успешности.
Второй путь - это когда рецепт выписывает руководство компании, чтобы на выходе получить сотрудников, органичных, писанным стандартам корпоративного имиджа.
Внедрение культуры происходит через осознание и навязывание. Вы не согласны?
Комментарии 33
Вы, кстати, планку очень уж задрали, с итальянцами-то. До них, большинству русских мужчин, как до луны. В России очень мало мужчин, которые заботятся о своей внешности.
Конечно, по-хорошему, это должно идти через осознание, но в нашей стране этот процесс затянется на годы. Навязывание... ну, выпишут рецепт, но галстук к рубашке не научишь таким рецептом подбирать :-/
kokorinberg
Ну я с Вами не соглашесь, конечно девушкам виднее, но в моем окружении почти все мужчины следят за собой, это и фигура и одежда и внешний вид. Не обязательно много зарабатывать, что бы выглядеть хорошо, это же все для души -)
Не спорю, у нас есть мужчины, которые следят за собой, но в Италии их на 1 кв.м. больше:))
Фигура... В окружении достаточно мужчин с "брюшком" но, что поражает, прихожу в спортзал, там одни атлеты, спрашивается, а где те, которые с "брюшком"?
Заставлять не надо... у нас ведь огромное количество банков, выпускающих кредитные карты, которые дают какую-никакую, а скидку в магазинах. Что, если этими же кредитными/дебетовыми картами простимулировать сотрудников покупать одежду в определенных магазинах?
Ничего что, в Италии гораздо теплее, и они круглогодично ходят в рубашках с длинным рукавом? А, +35 в Москве не каждый день. Такие нежные, что и пары дней потерпеть не можете?
Выходит нежные - в метро не сможем.
Многое зависит от степени консервативности компании, в которой Вы работаете.
Если это банк, боюсь разочаровать Вас, здесь требования самые жесткие, как и в гос.учреждениях, финансовых и юр.компаниях. Сотрудники должны выглядеть профессионально и вызывать доверие.
Этот дресс код предполагает ношение костюма, а рубашка с коротким рукавом под пиджак недопустима, тем более с галстуком.
Убедительно!
Особенно если оставшиеся от жары 350 дней в году - Вы образец стиля ))
И это действительно полезная вещь.
Пока еще не все понимают, что корпоративный дресс-код это не ограничение свобод, а:
1. эффективный инструмент для сотрудников, способствующий карьерному росту, успешным переговорам, самоорганизации.
2. возможность для руководства дисциплинировать сотрудников, и управлять впечатлением, которые призводят в первую очередь фронт-офис и топ-менеджмент на клиентов.
На мой взгляд дресс-код по своей значимости стоит в одном ряду с принципами развития, миссией и видением компаний.
и эта вещь есть в любом банке, но ее читают и воспринимают всерьез единицы.
Пока еще не все понимают, что корпоративный дресс-код это не ограничение свобод, а:
1. эффективный инструмент для сотрудников, способствующий карьерному росту, успешным переговорам, самоорганизации.
2. возможность для руководства дисциплинировать сотрудников, и управлять впечатлением, которые призводят в первую очередь фронт-офис и топ-менеджмент на клиентов". Ну да, ведь топ-менеджеры очень часто общаются с клиентами, особенно в рознице А насчёт возможности для руководства дисциплинировать сотрудников Вы попали в точку: дресс-код придуман для того, чтобы клеркам жизнь мёдом не казалась. Никаких других разумных аргументов в пользу офисного дресс-кода слышать/видеть мне не довелось.
Топ-менеджеры приносят в компанию бизнес и от того как они выглядят на переговорах зависит, собственно, её успешность.
Это здорово, что Вы разделяете мой тезис о важности дресс-кодов. Ну а кас. корпоративного рабства… Работая за зарплату Вы продаете не только свое время, но и возможность носить гавайские рубашки. Мы сами выбираем свои дороги
Хм. У меня ценовой разброс по костюмам велик. Есть и за 79 евро, есть и за 129, есть и за 148, есть и Cerutti. Так вот те что за 129 и за 148 по качеству ткани и т.п. "Черутти" не уступают ни на сколько.
По галстукам да. Галстук должен быть хороший. Полиэстер форму не держит должным образом и т.п. Но опять же. Есть распродажи. И какой-нибудь там Джан Франко Ферре будет стиоть евро 30-40. Вполне подъемные деньги.
Обычная семья, имеющая несколько детей в регионе, может себе позволить один костюм и пару рубашек на смену, говорить о качестве материала – не будем,
Да может, и зарабатывают они (итальянцы) не больше, но доступность (я имею в виду разнообразие, стоимость и качество) у них конечно выше.
Могу сказать, что имея двух мужчин в доме (мужа и сына) стоимость их галстуков у меня иногда вызывает удивление. Про костюмы, ботинки и т.д. вообще не обсуждаю.
Поэтому отсутствие осознанной потребности или требования руководства, не всегда являются причиной того у нас в России нет таких красиво одетых мужчин.(ну ладно соглашусь мало!)
В принципе это относится и к женщинам.
Как правило цена "шмотки" продиктована не столько качеством, сколько лейблом. Тем более если речь идет о классической мужской вещи (рубашка + брюки + пиджак + галстук), где мода не меняется вот уже веками. Так что, для того чтобы красиво одеваться, мужчине вполне достаточно именно этих пары NoLable рубашек + одного NoLable костюма. Ну а уж если может позволить себе штуки 3 костюма и штук 7 рубашек, сможет быть вообще знатным модником .
А само качество материала если и играет роль, то только для того, кто его носит. Оценить на расстоянии стоимость классического мужского костюма можно разве что по приложению к нему: часам да автомобиле .
Дешевые марки не могут позволить себе сложный крой, поэтому их вещи имеют пару швов и садятся только на идеальную фигуру.
Перейти на хороший костюмы - как пересесть на иномарку, пути назад нет
Я щас разрыдаюсь...
Что прививать? Кто формирует моду? В моём детстве было стыдно пахнуть одеколоном. Но с той поры привили, что нести должно от тебя тем-то и тем-то за столько-то долларов, хотя покупается за рубли в переходе метро.
Богатые Понты (Rico Ponti) привили серьёзные. И что одеть, и чем помазать, и на каком расстоянии от мочки уха должна быть у молодого человека серьга, если галстук чуть достаёт до ремня...
Я думаю, что как только на МВА всех выучим, так займмся итальянским опытом... обедов в сиесту
ИМХО время уже прошло... Во всем мире наоборот отходят от строгого офисного стиля, по всей видимости из-за всеобщей либерализации и запрета различных дискриминаций. Большинство Европейских работодателей просто не смогут уволить сотрудника, если, например, в один прекрасный момент тот сильно располнеет.
Да и о какой корпоративной культуре можно говорить, если многие Европейские работодатели (даже гос. структур) не могут запретить ношение шиджаба их работающим барышням?
Так что, думаю, островки с привитой сывороткой офисного мачо со временем и вовсе исчезнут...
Пока наш внешний вид остается средством коммуникации, я думаю корпоративным дресс-кодам ничего не угрожает
И проблема не только в отсутствии вкуса, а и в отсутствие формы. Мужчине чуть за 30, а он уже расплылся и шмотки из него мачо уже не сделают.
А если и выделялись, то были нашими
1."Хорошие костюмные ткани"
Например? Как определили, что хорошие? )
2."Модная обувь"
А какая обувь сейчас модна?
3. "Внедрение культуры происходит через осознание и навязывание"
«Сыворотка офисного мачо» - это культура по вашему? )) Дайте определение культуры, пожалуйста.
Что касается навязывания этикета делового человека для клерков в офисе, то это странно по меньшей мере. Зачем? А руководство компании соблюдает этикет. Если только сознательно его не игнорирует, как, например, в своё время Бил Гейтс. )
Боюсь, что но на пляже их тоже нет, они все в плавательных шортах ))
Может, если это тонкий узкий галстук под узкий лацкан пиджака.
Видимо наши с Вами «наши» сильно отличаются ))
Например? Как определили, что хорошие? )
2."Модная обувь"
А какая обувь сейчас модна?
3. "Внедрение культуры происходит через осознание и навязывание"
«Сыворотка офисного мачо» - это культура по вашему? )) Дайте определение культуры, пожалуйста.
Мне бы не хотелось вдаваться в семантику слов или объяснять вещи, достаточно очевидные.
Имидж – это инструмент коммуникации, значение которого трудно переоценить. Дресс-код придуман для того, чтобы дать сотрудникам ориентир - как одеваться, чтобы производить заданное впечатление на клиентов и быть органичными коллективу.
И навык правильно одеваться нужен не для ограниченной группы действительно успешны людей, а для всех остальных, кому еще нужно в этой жизни чего-то добиться.
Ну, это вы напрасно... мы не на тренинге. )))
А от итальянцев стоит взять хорошую ультрамодную рубашку (у последних модных линей обратите внимание на богатую оттелку "подворотничков", отворотов пуговиц и манжет), смело отбросить галстук и закатать рукава... Также акцент на дорогой ремень и обувь.
Не правило. Скорее исключение.