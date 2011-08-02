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Сыворотка итальянского мачо

02.08.2011 16:57 33 2 418 просмотров
Намедни, мне довелось понаблюдать за итальянцами из кафе, в самом центре Милана. В потоке людей выделялись отлично одетые и стильные итальянские мужчины.

Про себя я назвал их офисными мачо, хотя степень их офисности вовсе не очевидна – водитель нашего автобуса несильно проигрывал на их фоне.
И я задумался, можно ли вычленить составляющие этого итальянского образа, чтобы сделать сыворотку хоть как-нибудь пригодную для отечественного применения.

Не сходя с места я переписал ингредиенты, чем и хочу поделиться с вами:
- Я не заметил ни одного из этих людей в рубашке с коротким рукавом. Вообще рубашки – это фетиш итальянских мужчин. Приталенные, с высокими воротниками, закатанными рукавами или выглядывающие из под рукавов пиджака, выглаженные они и вправду отлично выглядят.
- Хорошие костюмные ткани. Италия, однако…
- Длина галстуков до пряжки, у тех кто помоднее – поуже и покороче, совпадающие по ширине с узкими лацканами модных пиджаков.
- Качественные аксессуары, крупные, заметные механические часы.
- Модная обувь в идеальном состоянии.
- На лице аккуратная растительность разной степени выбритости.
- Сами ухоженные и всегда свеже-постриженные. Кажется, что они ходят к своим парикмахерам еженедельно.
- Внимание, необходимый ингредиент! Они стройные - следят за собой.
- Они расслаблены и дружелюбны. И это не показательный «расслабон», но естественное поведение уверенных, уважающих себя людей. Общее впечатление дает сплав из искусно подобранной одежды и поведения.

И я задумался, можно ли внедрить у нас эту «сыворотку офисного мачо». Как всегда есть два пути или разновидности мотивации.

Первый - осознанная потребность в самостоятельном применении с побочными эффектами в виде удовольствия и результатом в форме повышения личной успешности.

Второй путь - это когда рецепт выписывает руководство компании, чтобы на выходе получить сотрудников, органичных, писанным стандартам корпоративного имиджа.

Внедрение культуры происходит через осознание и навязывание. Вы не согласны?

Комментарии 33

user135773  (user135773)
#
Сразу вспомнила свою весеннюю поездку в Рим. Во время сиесты оказалась в кафе, которое моментально заполонили сотрудники Интезы. Честно, наверное, самый запоминающийся обед в моей жизни. Такого количества ухоженных мужчин в одном месте, я не видела никогда. smile:oops: Ходила "на разведку" в отделения банков (да-да, кто-то по музеям, я по банкам), поразило, что рядовой клерк выглядит на 10 из 10, и прошу заметить, что зарплаты у них меньше. И если поставить этого клерка рядом с топом нашего банка... мне будет стыдно за нашу страну smile:cry:
Вы, кстати, планку очень уж задрали, с итальянцами-то. До них, большинству русских мужчин, как до луны. В России очень мало мужчин, которые заботятся о своей внешности.
Конечно, по-хорошему, это должно идти через осознание, но в нашей стране этот процесс затянется на годы. Навязывание... ну, выпишут рецепт, но галстук к рубашке не научишь таким рецептом подбирать :-/
Евгений  (Адреналин1)
#
Хочу поделиться своим опытом. Внедрить корпоративный стиль вполне возможно, конечно сложно заставить всех покупать только качественные и дорогие вещи, но общие стандарты одежды привить можно. У нас в Банке очень строгий корпоративный стиль, очень подробно описано что можно одевать, а что нет. Естественно запрещено ходить без галстуков и в рубашках с короткими рукавами.

kokorinberg

Ну я с Вами не соглашесь, конечно девушкам виднее, но в моем окружении почти все мужчины следят за собой, это и фигура и одежда и внешний вид. Не обязательно много зарабатывать, что бы выглядеть хорошо, это же все для души -)
user135773  (user135773)
#
Адреналин1,

Не спорю, у нас есть мужчины, которые следят за собой, но в Италии их на 1 кв.м. больше:))

Фигура... В окружении достаточно мужчин с "брюшком" но, что поражает, прихожу в спортзал, там одни атлеты, спрашивается, а где те, которые с "брюшком"?

Заставлять не надо... у нас ведь огромное количество банков, выпускающих кредитные карты, которые дают какую-никакую, а скидку в магазинах. Что, если этими же кредитными/дебетовыми картами простимулировать сотрудников покупать одежду в определенных магазинах?
Костя  (Kosty)
#
Я бы не стал работать в таком месте, где в 35 градусную Московскую жару, я должен ходить в рубашке с длинным рукавом и галстуком, это уже знаете изврат. Одно дело, когда топа довозят до подъезда и он все время под кондиционером, и другое дело, когда ты едешь на метро и до работы надо дойти. Так что уважать себя надо, прежде всего и ценить smile:D И кстати вот сколько я наблюдал, приходят как хотят на работу если жарко, в юбках без чулок и пр. А тут видителе мужчины не ухоженные в короткой рубашке и обоже без галстука, тьфу, терпеть таких снобов не могу smile:wall:
user135773  (user135773)
#
Цитата
где в 35 градусную Московскую жару, я должен ходить в рубашке с длинным рукавом и галстуком, это уже знаете изврат.

Ничего что, в Италии гораздо теплее, и они круглогодично ходят в рубашках с длинным рукавом? А, +35 в Москве не каждый день. Такие нежные, что и пары дней потерпеть не можете?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Такие нежные, что и пары дней потерпеть не можете?

Выходит нежные - в метро не сможем. smile:)
Костя  (Kosty)
#
А я смотрю в живете в Италии и знаете, как там ходят абсолютно все, так вот хочу вас разочаровать, что признаны во всем мире, несколько типов рубашек из них есть как классические, с разными уровнями воротников, под запонки и с коротким рукавом, которые делают из качественных тканей, так что выбирать между, ехать потным или нет, тут как кому нравится, но мне больше нравится, когда МНЕ комфортно smile:D
Андрей Попов  (popov_a)
#
Kosty
Многое зависит от степени консервативности компании, в которой Вы работаете.
Если это банк, боюсь разочаровать Вас, здесь требования самые жесткие, как и в гос.учреждениях, финансовых и юр.компаниях. Сотрудники должны выглядеть профессионально и вызывать доверие.
Этот дресс код предполагает ношение костюма, а рубашка с коротким рукавом под пиджак недопустима, тем более с галстуком.
Евгений  (Адреналин1)
#
Зачем же такие мучения, я в майке на работу езжу а там переодеваюсь, все рубашки и костюмы на работе в шкафу весят smile:)
Андрей Попов  (popov_a)
#
Цитата
где в 35 градусную Московскую жару, я должен ходить в рубашке с длинным рукавом и галстуком, это уже знаете изврат


Убедительно!
Особенно если оставшиеся от жары 350 дней в году - Вы образец стиля ))
Андрей Попов  (popov_a)
#
Цитата
...но общие стандарты одежды привить можно. У нас в Банке очень строгий корпоративный стиль, очень подробно описано что можно одевать, а что нет. Естественно запрещено ходить без галстуков и в рубашках с короткими рукавами.


И это действительно полезная вещь. smile:)
Пока еще не все понимают, что корпоративный дресс-код это не ограничение свобод, а:
1. эффективный инструмент для сотрудников, способствующий карьерному росту, успешным переговорам, самоорганизации.
2. возможность для руководства дисциплинировать сотрудников, и управлять впечатлением, которые призводят в первую очередь фронт-офис и топ-менеджмент на клиентов.

На мой взгляд дресс-код по своей значимости стоит в одном ряду с принципами развития, миссией и видением компаний.
user135773  (user135773)
#
Цитата
И это действительно полезная вещь.

и эта вещь есть в любом банке, но ее читают и воспринимают всерьез единицы.
fulltime  (fulltime)
#
Ух-ты, миссия компании)) знакомая мантра всех консалтинговых фирм smile:D smile:D
Кожаный Пиджак  (Вурдалак)
#
"И это действительно полезная вещь.
Пока еще не все понимают, что корпоративный дресс-код это не ограничение свобод, а:
1. эффективный инструмент для сотрудников, способствующий карьерному росту, успешным переговорам, самоорганизации.
2. возможность для руководства дисциплинировать сотрудников, и управлять впечатлением, которые призводят в первую очередь фронт-офис и топ-менеджмент на клиентов". Ну да, ведь топ-менеджеры очень часто общаются с клиентами, особенно в рознице smile:D А насчёт возможности для руководства дисциплинировать сотрудников Вы попали в точку: дресс-код придуман для того, чтобы клеркам жизнь мёдом не казалась. Никаких других разумных аргументов в пользу офисного дресс-кода слышать/видеть мне не довелось.

Цитата
"На мой взгляд дресс-код по своей значимости стоит в одном ряду с принципами развития, миссией и видением компаний".
Иными словами, дресс-код столь же значительная и неотъемлемая составляющая идеологии корпоративного рабства, как и принципы развития, миссия, видение компаний и прочая сектантская ересь smile:D
Андрей Попов  (popov_a)
#
Уважаемый Вурдалак,
Топ-менеджеры приносят в компанию бизнес и от того как они выглядят на переговорах зависит, собственно, её успешность.

Это здорово, что Вы разделяете мой тезис о важности дресс-кодов. Ну а кас. корпоративного рабства… Работая за зарплату Вы продаете не только свое время, но и возможность носить гавайские рубашки. Мы сами выбираем свои дороги smile:shuffle:
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
сложно заставить всех покупать только качественные и дорогие вещи


Хм. У меня ценовой разброс по костюмам велик. Есть и за 79 евро, есть и за 129, есть и за 148, есть и Cerutti. Так вот те что за 129 и за 148 по качеству ткани и т.п. "Черутти" не уступают ни на сколько.

По галстукам да. Галстук должен быть хороший. Полиэстер форму не держит должным образом и т.п. Но опять же. Есть распродажи. И какой-нибудь там Джан Франко Ферре будет стиоть евро 30-40. Вполне подъемные деньги.
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Осознанную потребность в самостоятельном применении надо прививать с детства, в нашем случае это весьма проблематично. Может это можно сделать в крупных городах, или где родители хотя бы раз в год могут позволить себе съездить на шопинг в Европу в сезон распродаж. Купить в России красивые, качественные, яркие, красивые, и главное не дорогие вещи не возможно.
Обычная семья, имеющая несколько детей в регионе, может себе позволить один костюм и пару рубашек на смену, говорить о качестве материала – не будем,
Да может, и зарабатывают они (итальянцы) не больше, но доступность (я имею в виду разнообразие, стоимость и качество) у них конечно выше.
Могу сказать, что имея двух мужчин в доме (мужа и сына) стоимость их галстуков у меня иногда вызывает удивление. Про костюмы, ботинки и т.д. вообще не обсуждаю.
Поэтому отсутствие осознанной потребности или требования руководства, не всегда являются причиной того у нас в России нет таких красиво одетых мужчин.(ну ладно соглашусь мало!)
В принципе это относится и к женщинам.

FlamingWind  (FlamingWind)
#
Цитата
Обычная семья, имеющая несколько детей в регионе, может себе позволить один костюм и пару рубашек на смену, говорить о качестве материала – не будем


Как правило цена "шмотки" продиктована не столько качеством, сколько лейблом. Тем более если речь идет о классической мужской вещи (рубашка + брюки + пиджак + галстук), где мода не меняется вот уже веками. Так что, для того чтобы красиво одеваться, мужчине вполне достаточно именно этих пары NoLable рубашек + одного NoLable костюма. Ну а уж если может позволить себе штуки 3 костюма и штук 7 рубашек, сможет быть вообще знатным модником smile:) .

А само качество материала если и играет роль, то только для того, кто его носит. Оценить на расстоянии стоимость классического мужского костюма можно разве что по приложению к нему: часам да автомобиле smile:) .
Андрей Попов  (popov_a)
#
Почему хороший костюм стоит дорого? Потому, что он более сложно скроен и пошит из более дорогой ткани. Чем сложнее крой, чем больше швов и совершеннее лекала, тем лучше он сидит на фигуре.

Дешевые марки не могут позволить себе сложный крой, поэтому их вещи имеют пару швов и садятся только на идеальную фигуру.
Перейти на хороший костюмы - как пересесть на иномарку, пути назад нет
smile:)
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Крой средних брендов типа тех же Армани, Валентино и т.п. ничуть не сложнее карманных "брендов" от крупных универмагов. Какого-нибудь Dustin от El Corte Ingles или Стокманн 1862. Отличия исключительно в тканях и в месте п-ва. В Италии есть норма. Чтобы на костюм налепить что он сделан в Италии, надо чтобы ткань, пуговицы, нитки тоже были сделаны в Италии.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Вы, кстати, планку очень уж задрали, с итальянцами-то. До них, большинству русских мужчин, как до луны. В России очень мало мужчин, которые заботятся о своей внешности.


Я щас разрыдаюсь...

Цитата
Осознанную потребность в самостоятельном применении надо прививать с детства, в нашем случае это весьма проблематично

Что прививать? Кто формирует моду? В моём детстве было стыдно пахнуть одеколоном. Но с той поры привили, что нести должно от тебя тем-то и тем-то за столько-то долларов, хотя покупается за рубли в переходе метро.
Богатые Понты (Rico Ponti) привили серьёзные. И что одеть, и чем помазать, и на каком расстоянии от мочки уха должна быть у молодого человека серьга, если галстук чуть достаёт до ремня...
Я думаю, что как только на МВА всех выучим, так займмся итальянским опытом... обедов в сиесту
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Цитата
И я задумался, можно ли внедрить у нас эту «сыворотку офисного мачо».


ИМХО время уже прошло... Во всем мире наоборот отходят от строгого офисного стиля, по всей видимости из-за всеобщей либерализации и запрета различных дискриминаций. Большинство Европейских работодателей просто не смогут уволить сотрудника, если, например, в один прекрасный момент тот сильно располнеет.

Да и о какой корпоративной культуре можно говорить, если многие Европейские работодатели (даже гос. структур) не могут запретить ношение шиджаба их работающим барышням?

Так что, думаю, островки с привитой сывороткой офисного мачо со временем и вовсе исчезнут...
Андрей Попов  (popov_a)
#
Уволить может быть и не просто, но не дать расти вполне по силам. Девушки в хиджабах либо будут работать со "своей" аудиторией, либо останутся в бэк-офисе.
Пока наш внешний вид остается средством коммуникации, я думаю корпоративным дресс-кодам ничего не угрожает smile:)
Инна  (After Night)
#
Всегда ухоженые, стильные и со вкусом одетые мужчины привлекали внимание не только женщин, но и зависть мужчин, потому как одеть дорогой костюм еще не значит иметь хороший вкус. А когда смотришь на "модный" офисный планктон - плакать хочется.
И проблема не только в отсутствии вкуса, а и в отсутствие формы. Мужчине чуть за 30, а он уже расплылся и шмотки из него мачо уже не сделают.
anifani  (anifani)
#
Не все итальянцы генетически правильно носят одежду,выбирают костюмы,пахнут,худощавы и подтянуты. smile:D Видимо, в крупных городах,в офисы, отбирают по внешним данным,никто не знает на сколько умны данные индивиды. smile:|
Полина Пимонова  (PimPolina)
#
а что, "в центре Милана, в потоке людей не выделялись отлично одетые и стильные итальянские" девушки? ))
Андрей Попов  (popov_a)
#
Я отчаяно гетеросексуален и с удовольствием осветил бы еще и эту тему, но... Нет. Не ввыделялись.

А если и выделялись, то были нашими smile:D
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Деловой человек в офис короткую рубашку не одевает, она для отдыха. Если жарко, можно рукава закатать. Вы просто не могли увидеть "людей в рубашке с коротким рукавом", их смотрят на пляже. )) Естественно, длина галстуков до пряжки, она не может быть другой. Естественно, швейцарские механические часы. А какие ещё? )) Конечно, обувь в идеальном состоянии, другой обувь не бывает. В парикмахерскую, один раз в две недели. Это обычный этикет делового человека не важно какой национальности. Наши тоже такие, только не всегда стройные. Но это зависит ещё от качества пищи, в Италии она полезнее и здоровее.

1."Хорошие костюмные ткани"
Например? Как определили, что хорошие? )
2."Модная обувь"
А какая обувь сейчас модна?
3. "Внедрение культуры происходит через осознание и навязывание"
«Сыворотка офисного мачо» - это культура по вашему? )) Дайте определение культуры, пожалуйста.

Что касается навязывания этикета делового человека для клерков в офисе, то это странно по меньшей мере. Зачем? А руководство компании соблюдает этикет. Если только сознательно его не игнорирует, как, например, в своё время Бил Гейтс. )
Андрей Попов  (popov_a)
#
Цитата
Деловой человек в офис короткую рубашку не одевает, она для отдыха. Если жарко, можно рукава закатать. Вы просто не могли увидеть "людей в рубашке с коротким рукавом", их смотрят на пляже.

Боюсь, что но на пляже их тоже нет, они все в плавательных шортах ))

Цитата
Естественно, длина галстуков до пряжки, она не может быть другой.

Может, если это тонкий узкий галстук под узкий лацкан пиджака.

Цитата
Естественно, швейцарские механические часы. А какие ещё? )) Конечно, обувь в идеальном состоянии, другой обувь не бывает. В парикмахерскую, один раз в две недели. Это обычный этикет делового человека не важно какой национальности. Наши тоже такие, только не всегда стройные.

Видимо наши с Вами «наши» сильно отличаются ))

Цитата
1."Хорошие костюмные ткани"
Например? Как определили, что хорошие? )
2."Модная обувь"
А какая обувь сейчас модна?
3. "Внедрение культуры происходит через осознание и навязывание"
«Сыворотка офисного мачо» - это культура по вашему? )) Дайте определение культуры, пожалуйста.

Мне бы не хотелось вдаваться в семантику слов или объяснять вещи, достаточно очевидные.

Цитата
Что касается навязывания этикета делового человека для клерков в офисе, то это странно по меньшей мере. Зачем? А руководство компании соблюдает этикет. Если только сознательно его не игнорирует, как, например, в своё время Бил Гейтс.

Имидж – это инструмент коммуникации, значение которого трудно переоценить. Дресс-код придуман для того, чтобы дать сотрудникам ориентир - как одеваться, чтобы производить заданное впечатление на клиентов и быть органичными коллективу.
И навык правильно одеваться нужен не для ограниченной группы действительно успешны людей, а для всех остальных, кому еще нужно в этой жизни чего-то добиться.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Я не прошу вас объяснять вещи )) я просил дать ваше определение культуры, чтобы понять вас.

Код
Имидж – это инструмент коммуникации, значение которого трудно переоценить. Дресс-код придуман для того, чтобы дать сотрудникам ориентир - как одеваться, чтобы производить заданное впечатление на клиентов и быть органичными коллективу. 
И навык правильно одеваться нужен не для ограниченной группы действительно успешны людей, а для всех остальных, кому еще нужно в этой жизни чего-то добиться.

Ну, это вы напрасно... мы не на тренинге. )))
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Парадокс, но строгий "дорогой" костюмный дресс-код сейчас сразу же выдает статус "вице-президента"-продавца или чиновника. Гавайская рубаха и мокасины на босу ногу или кожаная косуха с казаками, да еще в сочетании с мобилой за 30 долларов и электронными часами - это весьма вероятно незамороченный условностями человек с большими деньгами. Соглашусь с Profflet -сейчас у HNWI в моде сознательный игнор. Все началось с отброшенных галстуков...
А от итальянцев стоит взять хорошую ультрамодную рубашку (у последних модных линей обратите внимание на богатую оттелку "подворотничков", отворотов пуговиц и манжет), смело отбросить галстук и закатать рукава... Также акцент на дорогой ремень и обувь.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
это весьма вероятно незамороченный условностями человек с большими деньгами


Не правило. Скорее исключение.
андрей бас  (novo96)
#
хм.. корпоративный стиль то может и можно внедрить,а вот состояние расслабленности и уверенности, думая вряд ли.Не в том обществе воспитывались.
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