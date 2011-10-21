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«ИНТЕЗА» И Ястржембский – вне конкуренции

21.10.2011 17:59 3 4 924 просмотра
Новый бизнес-сезон порадовал красочностью и лаконизмом рекламных кампаний банков. Оставлю профессионалам судить о максимизации полезности, ДНК и весе бренда, тайных потребностях покупателя, демографическом сегментировании и прочем. Хочу просто поделиться впечатлениями.

Уже год воображение пользователей стимулирует наружка банка «Траст» с асимметричным лицом Брюса Уиллиса и душевным слоганом «Банк Траст. Брюс Уиллис. Третьим будешь?» И не надоедает. Специалисты говорят, что благодаря этой рекламе доходность банка выросла в разы. Что называется, в коня корм.

На любимом сайте Banki.ru в грустную погоду согревали носочки ипотеки от «Райффайзенбанка», «Мосэнерго» активизировал интеллектуальную активность формулой «12+12» и тем самым предлагал удвоить накопления, а «Абсолют банк» призывал смотреть на «те же деньги, только в профиль» в рамках акции «Карточный бум». Захватывало, увлекало, расслабляло.

Со страниц «Профиля» «Уралсиб банк» напомнил, что «Легче некуда!», имея в виду сниженные ставки потребительских кредитов. Четко, ясно и по существу. Продвижение услуги как она есть.
Открываешь «Национальный банковский журнал», а там «Юнистрим» и аккуратная блондинка рассказывают о новых возможностях с картой клиента «Юнистрим». И очень-очень много строчек информации…

Банк «Центрокредит» со страниц «Ведомостей» удивил гиперлаконичным предложением «брокерского обслуживания». Ни убавить, ни прибавить…

Журнал «Русский пионер» привлек сразу двух грандов рынка -«Сбербанк» и «ГЛОБЭКС». «Сбербанк» позиционировался как «банк первых», анонсируя комплекс финансовых услуг премиум-класса и напряженную спину мужчины в стиле «премиум-класса», взирающего на офисные небоскребы. Получилось основательно и многообещающе.

Самым экстравагантным образом отличился банк «ГЛОБЭКС». Вместе с цветущей девушкой в апельсиновой майке на фоне стайки клюющих зерно кур он решил «Модернизировать отстающее». Вполне в духе времени. Значит, ждем продолжения: «Нивелировать крайности», «Трансформировать обыденное», «Реализовать нереализованное» и т.д.

Ну а безусловным победителем моего минирейтинга стал банк «Интеза». В мире рекрутинга пользуются термином overqualified – сверхквалифицированный. Так называют кандидатов с чрезвычайно обширным опытом, профильным образованием, безупречной репутацией. Очевидный overqualified г-н Ястржембский, смотрящий со страниц деловой прессы, органичен, фотогеничен, привлекателен и призывен в своем рекламном мессидже банка «Интеза». Ему абсолютно точно можно доверить свои средства. И жить спокойно. Браво, «Интеза»!

Комментарии 3

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Cовсем недавно вспоминал Ястржембского. В новостях спорта упоминалась не то волейбольная, не то баскетбольная команда из Польши "Ястжембски". Дословно. Долго искал букву "Р" - не нашел. Ну а диктор по России не долго думая заявила: "в другом полуфинале встретится польский ЯстРжембский..." Привычка. Не попрешь...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ну тогда это многое объясняет. Я свою супругу тоже в рекламных целях использую. smile:)
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