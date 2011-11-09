QIWI-Кошелек, или «Шайтан-машина»

Электронные деньги – это удобно, но не всегда. Иногда – это сказка с непредсказуемым концом. Спешу ее и рассказать.
Стоит у нас в офисе платежный терминал. Как-то на днях решила наша пиарщица, красна девица, совершить покупку, да не простую, а через Qiwi Кошелек. Положила на язычок терминала 15 000 руб. Он и заглотил их, и двумя квитанциями поделился. Разгребала она дела, а СМС-сообщение все не приходило. Зашла часа через три на страницу Qiwi Кошелька, а баланс ее так и не пополнился.
Делать нечего, пришлось звонить ей оператору Qiwi, который сказал, что знать он ничего не знает, ведать не ведает. Вот если бы деньги зачислили через Qiwi терминал, вопрос и решился бы. Написала она и письмо в техподдержку Qiwi.
Номер QIWI Кошелька: ….
Контактный E-mail: ….
Тип обращения: Оплата услуг
Версия клиентского ПО: web_v2.0
Сообщение: Здравствуйте! С терминала №… не уходят деньги на QIWI Кошелек. Операторы терминала указывают причину - QIWI, который пишет, что это неправильный формат или сумма. платеж осуществлен 20 октября в 12-04, сумма к зачислению 9 900 руб. Второй платеж - в 12-05, сумма к зачислению 4900 руб. Разберитесь поскорее!!! Спасибо!
И пришел ей ответ:
QIWI Кошелек рад приветствовать вас.
Ваша заявка № 6465 принята и будет рассмотрена в ближайшее время специалистом службы технической поддержки. Режим работы службы техподдержки QIWI Кошелька – с 9.00 до 22.00.
Спасибо за обращение. А потом еще один ответ: «Добрый день! Пришлите скан или фото чека в приложении к письму».
Пригорюнилась красна девица и снова обратилась в компанию, которая обслуживает терминал. Озадачились они, потому как действительно деньги из терминала не спешат уходить по назначению. Долго ли коротко ли, потолковали они о способах выхода из ситуации, и нашли тот выход: отдадут ей деньги из терминала целыми и невредимыми.
Обещанного три года ждут. А потом прибыл добрый молодец – специалист по обслуживанию терминала – с утра пораньше. Утро-то вечера мудренее. Вскрыл добрый молодец «шайтан-машину», достал требуемую сумму и вернул ее в целости и сохранности. А красна девица с ним двумя квитанциями поделилась. И не стала горючими слезами заливаться, что покупка не осуществилась. Вот и сказочке конец.
Только не каждому сказочки такие по вкусу. Специалисты фонда "Общественное мнение" подсчитали, что 7 % российской интернет-аудитории (2,24 миллиона человек) каждый месяц пользуются электронными деньгами. А пользователей могло бы быть и больше!
Комментарии 7
Так что не всегда скорость доставки зависит именно от платёжной системы.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3366885&sphrase_id=2384937
А красна девица не могла со своей зарплатной карточки перевести денежку туда куда требовалось через интернет банк не вставая со стула? И никакие терминалы не нужны... Или у вас нет зарплатного проекта?
Уже довольно долгое время к ним не подхожу и даже в кэш-ин боюсь наличность засовывать. Уж если приспичит денежку на счет положить дак иду в экспресс офис любимого банка и через кассира кладу.
И смс получаю не отходя от кассы.... Все-таки 21 век на дворе. А мы все купюры в терминалы суем...
А красна девица не могла со своей зарплатной карточки перевести денежку туда куда требовалось через интернет банк не вставая со стула? И никакие терминалы не нужны... Или у вас нет зарплатного проекта?
Уже довольно долгое время к ним не подхожу и даже в кэш-ин боюсь наличность засовывать. Уж если приспичит денежку на счет положить дак иду в экспресс офис любимого банка и через кассира кладу.
И смс получаю не отходя от кассы.... Все-таки 21 век на дворе. А мы все купюры в терминалы суем...
Кнопочку Отправить нажал 1 раз, а коммента два получилось. Господа модераторы обратите внимание