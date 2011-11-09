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QIWI-Кошелек, или «Шайтан-машина»

09.11.2011 19:51 7 4 578 просмотров

Электронные деньги – это удобно, но не всегда. Иногда – это сказка с непредсказуемым концом. Спешу ее и рассказать.

Стоит у нас в офисе платежный терминал. Как-то на днях решила наша пиарщица, красна девица, совершить покупку, да не простую, а через Qiwi Кошелек. Положила на язычок терминала 15 000 руб. Он и заглотил их, и двумя квитанциями поделился. Разгребала она дела, а СМС-сообщение все не приходило. Зашла часа через три на страницу Qiwi Кошелька, а баланс ее так и не пополнился.

Делать нечего, пришлось звонить ей оператору Qiwi, который сказал, что знать он ничего не знает, ведать не ведает. Вот если бы деньги зачислили через Qiwi терминал, вопрос и решился бы. Написала она и письмо в техподдержку Qiwi.

Номер QIWI Кошелька: ….
Контактный E-mail: ….
Тип обращения: Оплата услуг
Версия клиентского ПО: web_v2.0
Сообщение: Здравствуйте! С терминала №… не уходят деньги на QIWI Кошелек. Операторы терминала указывают причину - QIWI, который пишет, что это неправильный формат или сумма. платеж осуществлен 20 октября в 12-04, сумма к зачислению 9 900 руб. Второй платеж - в 12-05, сумма к зачислению 4900 руб. Разберитесь поскорее!!! Спасибо!

И пришел ей ответ:
QIWI Кошелек рад приветствовать вас.
Ваша заявка № 6465 принята и будет рассмотрена в ближайшее время специалистом службы технической поддержки. Режим работы службы техподдержки QIWI Кошелька – с 9.00 до 22.00.
Спасибо за обращение. А потом еще один ответ: «Добрый день! Пришлите скан или фото чека в приложении к письму».

Пригорюнилась красна девица и снова обратилась в компанию, которая обслуживает терминал. Озадачились они, потому как действительно деньги из терминала не спешат уходить по назначению. Долго ли коротко ли, потолковали они о способах выхода из ситуации, и нашли тот выход: отдадут ей деньги из терминала целыми и невредимыми.

Обещанного три года ждут. А потом прибыл добрый молодец – специалист по обслуживанию терминала – с утра пораньше. Утро-то вечера мудренее. Вскрыл добрый молодец «шайтан-машину», достал требуемую сумму и вернул ее в целости и сохранности. А красна девица с ним двумя квитанциями поделилась. И не стала горючими слезами заливаться, что покупка не осуществилась. Вот и сказочке конец.

Только не каждому сказочки такие по вкусу. Специалисты фонда "Общественное мнение" подсчитали, что 7 % российской интернет-аудитории (2,24 миллиона человек) каждый месяц пользуются электронными деньгами. А пользователей могло бы быть и больше!





Комментарии 7

Николай Ватутин  (niksilver)
#
Платежная система QIWI жульничает заглатывая в своих терминалах денежные средства клиентов не торопится доставить их по назначению. Пока морочат голову мартышки из QIWI незадачливому клиенту, его деньгами беспроцентно пользуется руководство компании забросив денежные средства в категорию невыясненных платежей. QIWI - это жулье, так что если не хотите проблем обходите их терминалы стороной... Это далеко не единичный случай, это принцип работы компании QIWI...
qaq  (qaq)
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У меня тоже был случай: пополнил телефон, а денег нет. Позвонил оператору, мне сказали , что по их данным терминал не работает уже как три дня. На мой вопрос," А почему терминал работает на приём ?" -сказали, что бы с этими вопросами оброщался к хозяюну терминала.
Так что не всегда скорость доставки зависит именно от платёжной системы.


Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Ну, какой же вывод сделала красна девица? Зачислять деньги на Qiwi Кошелек через Qiwi терминал или не совершать покупок через Qiwi Кошелек? Кстати, пополнить QIWI кошелек можно через CONTACT. Платеж проводится моментально, комиссия за пополнение составляет 0,5% (минимальная сумма перевода – 100 рублей). А если ваша пиарщица, красна девица, решит совершить не покупку, а перевод, то можно тоже с помощью Qiwi Кошелек
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3366885&sphrase_id=2384937
Дмитрий  (Dimon)
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Как я понял из интервью одного из руководителей Qiwi, их компания не является формальным владельцем этих терминалов. Терминалы на свой страх и риск устанавливают частные лица/предприниматели, и могут брать с пользователей ту комиссию за перевод, которую сами выставят (поэтому комиссия в разных терминалах может различаться). Так что этим техническим специалистом мог быть и владелец этого терминала. Вот так интересно они работают, но зато за счет этого терминалы с их логотипами по всей стране стоят.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Мда...
А красна девица не могла со своей зарплатной карточки перевести денежку туда куда требовалось через интернет банк не вставая со стула? И никакие терминалы не нужны... Или у вас нет зарплатного проекта?
Уже довольно долгое время к ним не подхожу и даже в кэш-ин боюсь наличность засовывать. Уж если приспичит денежку на счет положить дак иду в экспресс офис любимого банка и через кассира кладу.
И смс получаю не отходя от кассы.... Все-таки 21 век на дворе. А мы все купюры в терминалы суем...
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Мда...
А красна девица не могла со своей зарплатной карточки перевести денежку туда куда требовалось через интернет банк не вставая со стула? И никакие терминалы не нужны... Или у вас нет зарплатного проекта?
Уже довольно долгое время к ним не подхожу и даже в кэш-ин боюсь наличность засовывать. Уж если приспичит денежку на счет положить дак иду в экспресс офис любимого банка и через кассира кладу.
И смс получаю не отходя от кассы.... Все-таки 21 век на дворе. А мы все купюры в терминалы суем...
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Опа. Однако глюк.
Кнопочку Отправить нажал 1 раз, а коммента два получилось. Господа модераторы обратите внимание
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