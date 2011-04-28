Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен...

В ожидании майских праздников с большой чередой выходных, мы становимся добрее, романтичнее, ждем каких-то позитивных перемен. Вот и я так сказать дождалась. С 1 мая мой блог будет называться "Блог начальника кредитного управления" . Ну что ж, надеюсь, что заслужено, работать собираюсь с удвоенной силой, интерес к кредитной работе еще больше возрос. Посему выражаю благодарность моему шефу Алексею Юрьевичу, побольше бы таких. Мы все хотим видеть рядом с собой руководителя-демократа, по-моему любому предприятию это только на пользу (сотрудники портала меня поймут, ведь Филипп как раз такой )Про все планы рассказывать долго не буду, но в перспективе автоматизация кредитного управления и внедрение военной ипотеки. Надеюсь что все получится.
Посему, к посетителям моего блога также просьба, если у вас возникают какие-то вопросы по кредитам, задавайте, непонятны какие-то темы, будем выделять их в отдельный пост, обсуждать, я всегда открыта к общению.
Да, и кто помнит мои мытарства с трудоустройством моей сестры. Я прислушалась к советам многих и взяла ее под свое крыло. Надеюсь что из меня получится грамотный наставник
Всех с наступающими праздниками!!!
Комментарии 18
Поздравляю!
Как я понимаю Вы наверное не подталкивали начальство к такому решению. Тогда такое решение вдвойне приятно.
меня недавно без каких-либо просьб сделали администратором группы ВКонтакте. Как сказали: За активную жизненную позицию
Мои поздравления и вам
Я так понял, что и должности начальника кредитного управления не было
И сама работа мне доставляет тоже кайф