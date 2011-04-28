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Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен...

28.04.2011 20:16 18 1 876 просмотров
В ожидании майских праздников с большой чередой выходных, мы становимся добрее, романтичнее, ждем каких-то позитивных перемен. Вот и я так сказать дождалась. С 1 мая мой блог будет называться "Блог начальника кредитного управления" smile:oops: . Ну что ж, надеюсь, что заслужено, работать собираюсь с удвоенной силой, интерес к кредитной работе еще больше возрос. Посему выражаю благодарность моему шефу Алексею Юрьевичу, побольше бы таких. Мы все хотим видеть рядом с собой руководителя-демократа, по-моему любому предприятию это только на пользу (сотрудники портала меня поймут, ведь Филипп как раз такой smile;) )Про все планы рассказывать долго не буду, но в перспективе автоматизация кредитного управления и внедрение военной ипотеки. Надеюсь что все получится.
Посему, к посетителям моего блога также просьба, если у вас возникают какие-то вопросы по кредитам, задавайте, непонятны какие-то темы, будем выделять их в отдельный пост, обсуждать, я всегда открыта к общению.
Да, и кто помнит мои мытарства с трудоустройством моей сестры. Я прислушалась к советам многих и взяла ее под свое крыло. Надеюсь что из меня получится грамотный наставник smile:D
Всех с наступающими праздниками!!! smile:ura:

Комментарии 18

Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
С 1 мая мой блог будет называться "Блог начальника кредитного управления"

Поздравляю! smile:)

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Лена поздравляю!
Как я понимаю Вы наверное не подталкивали начальство к такому решению. Тогда такое решение вдвойне приятно.
меня недавно без каких-либо просьб сделали администратором группы ВКонтакте. Как сказали: За активную жизненную позицию smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо, Антон, вы все правильно поняли, для меня это было неожиданностью.

Мои поздравления и вам smile;)
Сергей Савельев  (kev)
#
Следующее по очереди название блога - "Блог президента кредитного департамента"?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Эхх, вашими бы да устами smile:D , только нет в нашем банке такой должности то smile:D
Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
только нет в нашем банке такой должности то

Я так понял, что и должности начальника кредитного управления не было smile;)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Нет, эта должность как раз была, только пустовала.. меня наверное дожидалась smile:oops:
iamvs  (iamvs)
#
Успехов вам с автоматизацией и военной ипотекой, с новыми звездочками на погонах! smile:)
olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Мои самые искренние поздравления!!! Ты не представляешь, как я рада всему произшедшему smile:{}
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Мне безумно нравится с тобой работать, честно говоря получаю от этого одно удовольствие!!! smile:)
И сама работа мне доставляет тоже кайф smile:ura:
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Небо и земля по сравнению с моей предыдущей работой smile:shuffle:
Евгений  (Адреналин1)
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Можно только поздравить, даже скажу больше я разделяю Ваши чувства так как недавно меня тоже серьезно повысили smile:oops:
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