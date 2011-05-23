Вход
Профиль Блог Лента Активность

Платное среднее образование, что вы думаете?

23.05.2011 09:58 112 3 969 просмотров
На прошлой неделе с коллегами бурно обсуждали эту тему. Новости буквально пестрили сообщениями, о том, что с С 1 сентября 2011 года среднее образование в школах станет платным. Это означает, что школы перейдут на самоокупаемость: часть образовательной деятельности будет оплачивать государство, а остальное школы должны заработать сами.Что школьник может изучать бесплатно:
русский язык 2 часа в неделю, английский язык 2 часа в неделю, математика 2 часа в неделю,физическая культура 2 часа в неделю,
история 1 час в неделю.
За что придется родителям платить: рисование, музыка, информатика, физика, химия, биология и др.
Первые три класса остаются бесплатными, и в программу входит прежний набор предметов. Однако президент России Дмитрий Медведев на специальном совещании заявил, что перехода на платное образование не будет. Предоставление образовательных услуг будет прежним. Кроме того, не допускается ни банкротство, ни ликвидация школ, т.е. школы не окупающие себя закрыты быть не могут.
Ну сказать, что мамочки первоклашек в шоке, это ничего не сказать. Самое интересное, что никто ничего в школах им не сказал, да и что говорить, первые 3 класса бесплатны, условно бесплатны конечно (учебники, помощь школе, подарки учителям), но с этим вроде как свыклись уже, но нововведение о платных предметах это нечто. Ведь чтобы понять, какой склад ума у твоего ребенка, к чему лежит у него душа, я должна заплатить за все предметы, и только лишь потом определяться точно, уже в более старших классах. А что говорить о деревнях, сельских школах, да и просто о малообеспеченных семьях? К чему мы придем, к тому что более 50% нашей страны останутся безграмотными, не поступят в институты?
Мы пытаемся соответствовать развитым капиталистическим странам, но всегда забываем о том, что зарплаты в этих странах в десятки раз превышают наши.
Есть на сайте родители школьников? Что вы знаете об этом? Да и просто мнения интересно было бы послушать.


Комментарии 112

olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Мое мнение такого, что Россия пока не готова к такому повороту событий. Как быть с деревенскими школами, которые просто будут вынуждены закрыться, а это не хорошо, детям, кто сможет придется ехать в город в школу, а эта возможность будет не у каждого. Это как пример. Также получается будет происходить следующее, что обеспеченные люди будут учить своих детей всему, так как у них есть возможность оплачивать учебу своих детей, а вот люди с более низким достатком уже такого позволить себе не смогут. Отсюда вывод, что богатые будут образованы, а бедные - нет. Мы не в будущее такими нововведениями идем и в 18-19 века возвращаемся smile:cry:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, похоже так и получится, дворяне - образованы, а рабочему классу вроде как и незачем, ужасно это.. smile:(
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Даже страшно не это, а то, что родители будут вынуждены тратить деньги на обучение своих детей, ограничивая smile:evil: и их и себя с чем-то другом
Динни  (Динни)
#
Какие сейчас дворяне, о чём вы?
Все эти "новорусские" - быдло ещё то!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да я ж не про настоящее время говорю, а сравниваю с прошлым.
Гектор  (Гектор)
#
Не люблю изобретателей велосипедов! А в нашей стране их становится с каждым годом все больше и больше. Такого, что они сейчас придумали нет ни в одной стране мира. Не говоря о Европе, где даже высшее образование практически бесплатное. Чушь и кошмар!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Складывается такое впечатление, что изобретатели просто экспериментируют над нами и свысока подсмеиваются)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Назад, к 4 классам церковно-приходской школы smile:wall:

Учитывая стоимость "ремонтов", язык не поворачивается назвать нынешнее обучение в средней школе бесплатным. А учитывая качество этого среднего образования, которое далеко не всегда позволяет поступить в хороший вуз без дополнительной подготовки... Молчу-молчу.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Слов много на этот счёт, но,как правило, это не те слова, которым нас учили в школе. Советской школе. Мы уже пропустили тот момент, когда надо было кричать, Закон о казённых и автономных предприятиях уже года2 по-моему, работает. По этому закону все "бюджетные" организации выполняют "госзаказ" в установленном объеме, а все остальное время работают как коммерческое предприятие. Вот и установили 2госзаказ" на уровне 2 часов "рускава языка" в неделю. А остальное - гос-ву не нужно. Учите сами. В армию только подготовьте бойца...
Что делать? А что мы делаем, когда заболеем? Идём в платный медцентр и платим! Или полис ДМО покупаем. А всё остальное - это покушение на основы существующего строя smile:(
Я утверждаю, что правительству в лице многих людей до Полярной звезды (а может и дальше) все трудности обучения детей народом России. Чехарда со стандартами, программами, учебниками (когда учебник одного автора по одной программе не может быть использован на следующий год по причине того, что страницы и номера заданий переставлены и ученику трудно ориентироваться в заданиях). А программу по литературе видели для 4-го класса "продвинутой школы"? Мы с женой решили, что такие стихотворения за откаты помещаются в учебник. Хотя, может бть, это просто не "наша" литература за 4 класс, не Советская. Впрочем, эта немного другая тема, но корень один - платите! У государства нет денег на эту вашу фигню. Вот на переодевание полицейских есть, (да мало ли на какую пафосную хрень есть деньги), а на учёбу "накопителей" первоначального материнского капитала - нет
А деревенские школы уже давно "оптимизированы"
Елена Пушникова  (Алёна))
#
плАчу после вашего поста, все действительно так, как вы, Сергей пишете. Самое страшное, что мы НИЧЕГО в этой ситуации сделать не можем. Конечно я буду платить за своего ребенка, дай Бог здоровья, если буду работать, буду и платить. Для кого-то это станет стимулом больше работать и зарабатывать. Но кто-то просто опустит руки, ну нет возможности у доярки или продавца магазина, который получает 10 тыс в месяц платить 6-7 тыс.за обучение ребенка в месяц (а именно о таких деньгах шла речь). Вот и рожайте люди, получайте материнский капитал 365 тыс, которого элементарно не хватит на обучение в средней школе smile:evil:
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Вот это самое ужасное, что у нас декларируется на уровне государства глубочайшая озабоченность демографической ситуацией, а на деле - вот такие новации. Суть даже не в том, как Вы пишете в своем посте, что до тех пор пока ребенок не определится, мол, придется платить и за те предметы, что ему не нужны. Ребенку нужны все предметы в школьном объеме. Даже если он станет врачом, что же ему кроме химии и биологии больше ничего учить не надо? и русский два часа в неделю и истории один час - это есть норма для человека? Нонсенс. Образование уже сейчас - пустышка. В большинстве институтов не учат, а пытаются заработать. Дети впрочем и рады, им бы лишь бы не учиться, а халявить. Но страшно подумать, кем будут эти дети, не знающие даже самых элементарных вещей. Но самое дикое - все молчат. ВОт Вы написали в блоге, но только на блоги нас и хватает. А какого-то мощного общественного всплеска - нет. Вот и обсуждаем по песочницам. smile8)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Обсуждаем по песочницам, а что нам еще остается делать? Громить все, как в 1991-м?
Динни  (Динни)
#
"Идём в платный медцентр и платим! Или полис ДМО покупаем."

А если нет денег, а у большинства народа России их нет, то не идём в платный медцентр и не покупаем ДМО.
Россия занимает 168-е место в мире по средней продолжительности жизни.
И 65 место по Индексу развития человеческого потенциала стран мира 2010 года, после какого-тоБарбадоса, даже не знаю, где он находится (42 место), Чили (45-ое), Уругвая (52-е)...
Кому-то должно быть очень стыдно. Или нет?
Сергей Попов  (sonnert)
#
кому стыдно? Тому парню, который хотел министра образования уволить? Думаю, что он не вполне в курсе...
А про медцентр я говорил про себя. Понимаю, что большинство людей идёт в поликлинику и ждёт... Про это я в курсе. У Елены был вопрос, что делать. Вам отвечу точнее - каждый выбирать будет по средствам. Кто-то лечится по передаче Малышевой, кто-то в поликлинике МИДа, кто-то детей определяет в престижную школу, кто-то куда придётся. Каких "успехов" мы достигли в нацпроекте "Здоровье", курируемое вице-премьером Медведевым Д.А., такие же могут быть и в проекте "Образование"
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я могу предположить, что в такой большой стране руководство не может физически присутствовать во всех ее уголках и знать как живется лично Васе или Пете, но ведь общая информация есть какая-то, ну не могут они не знать (например уровень зарплат в регионах, цены на недвижимость и прочее). Просто им проще этого не замечать, у русских всегда так было, авось как-нибудь само рассосется.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Елена, это вопрос организации. У "руководства" огромный аппарат - губернаторы, полпреды, КРУ, райОно, гороно, облоно и прочий отряд "маломощных хлипаков". Задача руководства принимать системные решения, идущие на пользу "управляемым".
Вы, как начальник кредитного, тоже не можете ВСЕГО знать, но Ваши специалисты готовят необходимые Вам для принятия ПРАВИЛЬНОГО (с Вашей точки зрения!) решения. И с Вас есть СПРОС за Ваши индикаторы о стороны зампреда ли, Правления ли... Дело в том, что с нашего "руководства" спроса нет... У Вас много проблем рассасывается? Да, есть, но часто они рассасываются в нежелательном ключе.
Кстати, проблема платного образования тоже рассосётся...Скорее всего, в направлении оплаты smile:(
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, Сергей, все так, согласна. Ну нет у них понятия "ответственности" потому что нет ее, не перед кем отчитываться, действительно спроса с них нет, и вряд ли когда-то будет, ведь стиль такого руководства вырабатывался сотнями лет.
А проблемы мои никогда сами не рассасываются, к сожалению...
Сергей Попов  (sonnert)
#
ну-ну smile:) разве не было такого, что лежит "Дело заемщика", давать не хочется, вот оно лежит-лежит, пока сам заемщик не передумает. Вот и раасосалось smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
нет, не было такого smile:) давать нам всегда хочется, не свои ж отдаем smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
так потому и приходилось (мне по крайней мере smile:oops: ), чтобы потом свои не отдавать smile:D
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
О! Ключевой момент - не свои же отдаем! smile:idea: smile:D В каждой шутке есть доля шутки,в этой - тоже. Отдавай банк свои деньги - проверял бы заемщиков тщательно, а не формально. И с невозвратами было бы гораздо меньше проблем. Ну и тут такую цепочку можно построить - вплоть до бесплатного образования, всеобщего и качественного. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
На тему печати Деревенский мальчишка интересную демку вывалил в Курилке smile:wall: (кросс-пост)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Я "работал" с дочерью над её домашней по математике. В учебнике КУЧА ошибок! Руки чешутся влепить ребятам-создателям иск. Так беззастенчиво грабить людей. Комплект учебников стоит около 4 000 рублей. Учебники прошлого года, кроме английского языка не подходят, они их "редактируют". Ошибки, видимо, остаются, а вот страницы и задания путаются.
Если кто подскажет как это сделать, буду рад... Думаю поручить студенту-юристу какому-нибудь в качестве курсовой работы
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
В своей краткой директиве он написал всего три предложения: "Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак". А. Гитлер
Вся социальная программа для народов на завоеванных территориях: ни школ, ни учителей, ни кино, - только водка и табак!
Maria Ivanova  (fiamma)
#
надо было еще добавить "и американские (мульт)фильмы"
Татьяна  (VTA)
#
Мое возмущение "реформой" образования уже улеглось...
Можно сколько угодно биться головой об стенку и кричать в каком гадком и подлом государстве мы живем...Будет ли толк? Сомнительно..
То, что реформа образования в целом направлена на дебилизацию населения - факт.. иначе как это еще можно назвать?smile:(

http://www.mk.ru/politics/article/2010/12/15/552456-patriotam-znaniya-ne-nuzhnyi.html
цитата: “Последние годы в школе мы давали только знания, но не воспитывали. Результатом этого стало побоище на Манежной площади”, — сообщил автор проекта, гендиректор издательства “Просвещение” Александр Кондаков. Теперь решено сделать крутой поворот. Главной целью старших классов станет воспитание нравственного и ответственного патриота."

По всей стране (и в Москве тоже) закрываются школы для детей с ограниченными возможностями (как малобюждетные)...

Департамент образования Москвы возглавил "..активный сторонник скандального школьного учебника по новейшей отечественной истории под редакцией Александра Филиппова. В этой книге сталинские репрессии 1937 года рассматриваются как путь подъема страны после кризиса, а Сталин назван «одним из наиболее успешных руководителей СССР».

Ну вот, начинаю опять "заводиться"smile:(
Хотя свыклась с мыслью, что моя дочь будет учиться платно. Когда прошлой весной я осознала сущность реформ, то.. психовала жутко.. потом, пересмотрев множество вариантов, включая обучение за границей, перевела дочь в детский сад с коммерческим дополнительным образованием и.. сейчас знаю в каком классе какой начальной школы и у какого учителя она будет учиться... Дорого? не дешево, но по сравнению с модными московскими дошкольными и школьными - приемлемо, а отправлять 4-х летнего ребенка за границу не готова..
Для себя определила одно - моя дочь получит хорошее образование.. чего бы мне это не стоило..

Мои друзья, чьи дети еще учатся в школе активно подыскивают им учебные учреждения за границей...
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну что тут скажешь, все так, мне тоже хочется иногда побиться головой об стену, боюсь только правительству нет никакого дела до моей головы smile:wall: Будем работать и учить наших деток сами. Меня, кстати, тоже частенько посещает мысль о переезде куда-нибудь в более цивилизованную страну. Думаю я вернусь к этой мысли, чуть позже.
Татьяна  (VTA)
#
Вот и я тоже думала и думаю о переезде... но в начале-середине 90х не решилась.. а сейчас еще сложнее.. Но чем дальше, тем больше морально готова уехать.. Только вот в голове крутятся мысли:
"Хорошо там, где нас нет", "Где родился, там и пригодился"...
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Мы уже пытались, только время выбрали не совсем удачное, в кризис. Потратили много времени, сил, денег, в ВНЖ нам отказали. Я посчитала тогда, что это знак, так как в один момент у нас прекратились все источники финансирования, на которые мы надеялись существовать за границей первые несколько лет. Сейчас вот опять задумываюсь.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
А вариант собрать 5-10 детишек и нанимать им преподавателей не рассматирвался?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Не знаю, надо у родителей более взрослых детей спросить. Моему только 4 будет.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
как я понял тема обсуждалась, судя по посту VTA в 15:14 smile:)
Татьяна  (VTA)
#
у нас сейчас фактически так и есть...
правда, пока на уровне детсада... группа, куда на платной основе приходят преподаватели по развитию речи, английскому, классической и современной хореографии и т.д. (это вне программы, обязательной в наших садах)
Потом дети плавно перейдут в 1 класс... Русский, английский (со 2 кл. - "+" второй иностранный язык), математика, чтение будут обязательно...
вопрос в другом - что дальше.. какие требования будут предъявляться к ученикам в средней и старшей школе - не понятно.. какая программа там будет - вопрос... а главный вопрос - кому в нашей стране нужны будут думающие выпускники школ с хорошими знаниями?
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
какие требования будут предъявляться к ученикам в средней и старшей школе - не понятно

А какая разница?
Цитата
Для себя определила одно - моя дочь получит хорошее образование.. чего бы мне это не стоило..

У меня теже приоритеты просто надо определение для себя дать что есть "хорошее"
А программа, да видел я эту программу, старший почти "отстрелялся", не образование это.
Татьяна  (VTA)
#
smile:cry:
жаль... ломать не строить, а нашу систему академического образования разломали напрочь... хотя, меня иногда посещает мысль, а может быть так и надо? Может быть в школе надо учить только тому, что может реально пригодиться в жизни? Может быть действительно надо учиться любви, верности преданности по Гарри Поттеру, а не по Войне и миру?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Татьян, а как узнать это? Как 10-летний ребенок может понять, кем он хочет быть? Ведь мы определялись только к 9-10 классу, куда мы будем поступать. А если не будет у родителей возможности платить за биологию, например, значит по определению химико-биологические ВУЗы и медицинские для такого ребенка закрыты.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Да ладно, там тоже всякого наворочено было. Один научный коммунизм чего стоил, хотя и там очень интересные вещи бесть, но конечно не в обеме, что преподносилось. smile:)
Татьяна  (VTA)
#
много наворочено.. точно... smile;)
интересно, кто ответит, не залезая в инет поисковик, на вопрос:"чему равна 1 астрономическая единица"?
насколько я помню - курс астрономии конца 80-х, 10 класс...
сейчас, говорят, астрономию в школе отменили...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Отменили как обязательный предмет. По крайней мере, 6 лет назад такого предмета в школах не было. Да, сам попался - перепутал световой год и астрономическую единицу. Но странно, что про астрономию в наших дебатах вовсе не вспоминал никто. Наверно, совсем забыли о ее существовании. Про Полярную звезду и Млечный Путь еще вспоминают иногда, но все реже умеют сориентироваться с их помощью или хотя бы найти их. Не говоря уж о созвездиях. Вывод: этот предмет быстро забыли, вернее, факт его существования забыли мгновенно. Не говоря уж о содержании. И та же участь ждет любой предмет, если его убрать из школьной программы. О нем просто забудут все, кроме узких специалистов. Респект Вам!
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вариент. Но! У нас есть ЕГЭ! И Ваш (наши ) высокообразованные дети, реально знающие математику или географию с историей могут не пройти по ЕГЭ. Мы решали тест для 4 класса по чему-то там... Вопрос был, предложено 4 варианта ответа, но правильного среди них не было smile:) или smile:( Народ в интернете тем же озадачен. Кто-то знал правильный ответ, сказал всем...
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Ну,тут эта
"Вам шашечки или ехать?"(с) smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вы знаете, эту дурь я часто слышу, про "шашечки". Я запрещаю своим близким садится в абы какую машину "ехать". Лучше вызвать "шашечки", причем,по известному телефону известной компании...
Не все афоризмы одинаково полезны smile:(
Как-то, эта, так
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
В данном случае шашечки- подбор ответа на вопрос из четырех неправильных вариантов.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Весной сын с приятелем проверили задания ЕГЭ по математике и информатике за прошлый год. Оба по специальности - инженер-математики, выпускники престижного по этой специальности московского вуза. Работают сисадминами не первый год, начальники ИТ-отделов. Сначала был ржач, дикий. Потом тишина. Потом вспомнили старую байку про преподавателя, который ставил любую оценку за экзамен абсолютно бесплатно, на выбор студента. И комментировал: "Чем больше вас будет, неучей-зазнаек, тем выше будут оплачиваться мои услуги".
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Рассматривается активно. Зачем при таком раскладе посещать обычную школу не понятно. Там сейчас основное слово, слышимое от учителя, - "подарки". Новый год, 8 марта, дни рождения классной, завуча, директора... школа и так давно перестала быть бесплатной. Только сегодня обсуждали с родителями создание мини-школы для своих детей. Вот только обидно, школа - это же не только образование, это еще и общение. А при создании группы для нескольких детей мы их этого практически лишаем. Поэтому наверное остановимся на доп. образовании к стандартной школе.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
+100500. За упоминание об общении. И еще одна проблема - такую мини-школу придется все равно легализовать. Иначе при поступлении в ВУЗ возникнет проблема. А как только легализуете - все пропало, появится обязаловка типа учебный план, единые программы и стандарты, и вся идея нафиг.
Татьяна  (VTA)
#
кстати, уже даже анекдоты появляются: "ФСБ накрыло сеть подпольных кружков. В них изучали физику, химию, математику и другие школьные предметы!"
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
На форуме:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=95906&MID=1188274#message1188274
-эта тема уже обсуждена. И План Даллеса приведен. Можно лить слезы о платности образования. А можно еще и подумать - куда пойдут и чем займутся те дети и подростки, которых одномоментно выкинут из жизни. И на ком они выместят свою обиду. 9 часов в неделю - это 2 дня до обеда в школе. Как Вы думаете, а чем же это они займутся в остальное время? "Генералы песчаных карьеров" тихо курят в сторонке по сравнению с грядущим приходом на улицы российских городов вчера еще имевших шанс, а сегодня - уже его лишенных тинейджеров.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну это вопрос скорее к родителям, что смогут сделать они для своих детей, чтобы не превратить их в "генералов". Дополнительные занятия, спорт, кружки, секции, понятно, что все это деньги, деньги... но, к сожалению, о наших детях некому заботиться кроме нас.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Вот чуть выше Вы же и ответили про спорт и пр. - с зарплатой в 5-7 тысяч о чем речь? А это и есть реальная зарплата уже в Московской области, 10-12 тыр - уже очень хорошо. Так что готовьтесь, это Вашему ребенку (или детям) жить в одном мире с теми, у кого нет шанса и кому нечего терять.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, согласна, начинаешь думать об этом, становится реально страшно, лучше пока не надо.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Ну да, ну да...А завтра уже поздно думать будет. Уже сегодня думать - поздно.
Татьяна  (VTA)
#
Не реально... Если у родителей нет денег на общеобразовательную программу, то вряд ли найдутся на дополнительное..
Тут вариант - "дворовые активисты", которые может быть смогут собрать дворовые клубы по интересам... но вот, боюсь, тут шансов ооооочень мало..
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Просто практически нет. Для этого нужны деньги, время и авторитет. Про место не говорю, это вопрос денег.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Даниил, это наверное уже не важно. Посмотрите, чуть ли не каждый второй с мыслью уехать или уж детей точно отсюда отправить.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
А что, где-то лучше? Париж регулярно в огне пылающих автомобилей. Столкновения того же происхождения во всех странах Европы. Да и кто там ждет приезда нашего "офисного планктона"? Там и своего девать некуда.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Там не в планктоне дело, там тлерасты, оттого и беспорядки. smile:D
Татьяна  (VTA)
#
не знаю как план Даллеса, но:
«Вообще, человека нужно учить лишь самому необходимому. Все остальное будет ему только мешать!.. В школе нужно давать только общие знания, которые послужат фундаментом для специальных знаний. Я переориентирую образование на обучение главному. События громоздятся одно на другое. Какая же голова должна быть у ребенка, чтобы освоить историю родного края, историю страны в целом, да еще и историю рейха?.. Мозг не в состоянии вобрать все это в себя... Нет никакого смысла учить всех детей в средней школе двум языкам... Зачем мальчику, который хочет заниматься музыкой, геометрия, физика, химия? Что он запомнит из всего этого? Ничего. От любого подробного изложения следует отказаться... Если у кого-то проявляется в какой-либо области ярко выраженный талант, зачем требовать от него еще каких-то знаний? Пусть дальше работает по своей специальности!... Я в основном учил лишь 10 процентов того, что учили другие. Я очень быстро расправлялся с уроками...» (Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 1998. С.96-98. 7 марта 1942 г.)
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Среднее образование - это азы, это общее развитие человека, чтобы дите просто имело представление, что такое химия, физика, что Рейх и Рерих разные люди. Ярко выраженный талан появляется у единиц. И вообще, талантливый человек - талантлив во всем. Школьная программа - это необходимый минимум и не более того. А если минимум свести до нуля, какие же поколения будут выходить из дверей школ???
Татьяна  (VTA)
#
"Я вас обрадую: всеобщая молва.
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий".

"Горе от ума" Грибоедов А.С.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Вот здесь примеры нынешних математических и лингвистических шедевров для школьников. Ну и кто будет в эту школу ходить добровольно на 9 часов в неделю с таким-то уровнем обучения? Значит - улица, и стайки беспощадных то ли детей, то ли шакалят. Умело подпитываемых в своих целях самым разным людом.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Особенно это добило: «мы живем в эпоху постмодерна, а сейчас главное — игра. Вот и будем играть по новым правилам. Не надо портить себе нервы». На реплику из зала: «Детей жалко», последовал ответ: «Они тоже должны научиться играть!» smile:wall:
Александр  (amarok)
#
Ну будем сами учить своих деток, уму разуму, а остальное даст школа. И вообще нужна ли тогда такая школа, с таким количеством предметов и ценами?
Наталья  (docne)
#
Я все понимаю - и панику родителей при мысли о платном образовании, и желание защитить своих детей и дать им самое лучшее. Одно не понимаю - откуда такая информация о количестве "бесплатных" часов? Откуда ветер дует? Где это "черным по белому" написано?
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Много литературы в интернете про это написано. Стоит только ввести в Яндекс нужные слова.
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Новый закон «Об образовании» станет базовым документом, в котором будут прописаны нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, профессиональное - начальное, среднее и высшее, и дополнительное. Однако многие его положения вызывают большие вопросы как у специалистов в области образования, так и у родителей.

В обществе возникают опасения, что новый закон приведет к дальнейшему расслоению населения, к тому, что качественное образование смогут получить не все дети.

«Богатые родители имеют гораздо больше возможностей дать детям более качественное образование, это предполагается этим законом. Каждый имеет право на образование, но на качественное образование, конечно не каждый. В законе оговариваются льготы для детей-сирот, для инвалидов, но надо трезво оценивать, что государство обеспечить образование в такой мере, как это было в советское время, не может», - объясняет доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой приборных устройств НГПУ Виктор Трофимов.
Динни  (Динни)
#
Интересно однако рассуждает доктор физико-математических наук.
А ведь он наверняка ещё в советское время получил качественное бесплатное образование. Теперешних деток он этого почему-то хочет лишить.
Наталья  (docne)
#
olga_putyatina , это опять же чья-то статья. Где нормативный документ?
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Законопроект находится на стадии принятия, мы можем найти лишь статьи на данную тему. smile:!:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Закон из-за которого столько разговоров уже принят.
В нём ничего не говориться о ценах,часах обучения и т.д.
Соообщение № 29447
Наталья  (docne)
#
Получается, кто-то что-то где-то написал, мы поверили и стали копировать это направо и налево, не проверяя достоверность. Единственная толковая ссылка на тему изменения финансового статуса школ вот: http://www.moifond.ru/our_library/legal/detail.php?ID=1119234.
Насколько я понимаю, там ни слова нет о количестве платных или бесплатных часов. А вот федеральные обязательные стандарты образования, действующие с 2011 года в начальной школе, а с 2015 года в 5-9 классах вывешены на сайте http://mon.gov.ru/dok/fgos/, и количество учебных часов по этим программах отнюдь не маленькое (для 1-4 класса 2904-3210 часов за 4 года, для 5-9 классов 5267-6020 часов за 5 лет). Насколько я понимаю из текста этих стандартов, финансово обеспечить основной уровень (гос.заказ) , закрепленный этим стандартом, берется государство. Школа имеет право направить доп.полученные доходы на все, что свыше основного стандарта.
Татьяна  (VTA)
#
думаю, после январского скандала, в который вмешался аж премьер, до выборов вряд ли что примут...или примут в тихую...
или примут, а потом новый/старый президент в рамках предвыборной компании.... smile8)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения