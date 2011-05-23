Платное среднее образование, что вы думаете?

На прошлой неделе с коллегами бурно обсуждали эту тему. Новости буквально пестрили сообщениями, о том, что с С 1 сентября 2011 года среднее образование в школах станет платным. Это означает, что школы перейдут на самоокупаемость: часть образовательной деятельности будет оплачивать государство, а остальное школы должны заработать сами.Что школьник может изучать бесплатно:
русский язык 2 часа в неделю, английский язык 2 часа в неделю, математика 2 часа в неделю,физическая культура 2 часа в неделю,
история 1 час в неделю.
За что придется родителям платить: рисование, музыка, информатика, физика, химия, биология и др.
Первые три класса остаются бесплатными, и в программу входит прежний набор предметов. Однако президент России Дмитрий Медведев на специальном совещании заявил, что перехода на платное образование не будет. Предоставление образовательных услуг будет прежним. Кроме того, не допускается ни банкротство, ни ликвидация школ, т.е. школы не окупающие себя закрыты быть не могут.
Ну сказать, что мамочки первоклашек в шоке, это ничего не сказать. Самое интересное, что никто ничего в школах им не сказал, да и что говорить, первые 3 класса бесплатны, условно бесплатны конечно (учебники, помощь школе, подарки учителям), но с этим вроде как свыклись уже, но нововведение о платных предметах это нечто. Ведь чтобы понять, какой склад ума у твоего ребенка, к чему лежит у него душа, я должна заплатить за все предметы, и только лишь потом определяться точно, уже в более старших классах. А что говорить о деревнях, сельских школах, да и просто о малообеспеченных семьях? К чему мы придем, к тому что более 50% нашей страны останутся безграмотными, не поступят в институты?
Мы пытаемся соответствовать развитым капиталистическим странам, но всегда забываем о том, что зарплаты в этих странах в десятки раз превышают наши.
Есть на сайте родители школьников? Что вы знаете об этом? Да и просто мнения интересно было бы послушать.
Комментарии 112
Все эти "новорусские" - быдло ещё то!
Учитывая стоимость "ремонтов", язык не поворачивается назвать нынешнее обучение в средней школе бесплатным. А учитывая качество этого среднего образования, которое далеко не всегда позволяет поступить в хороший вуз без дополнительной подготовки... Молчу-молчу.
Что делать? А что мы делаем, когда заболеем? Идём в платный медцентр и платим! Или полис ДМО покупаем. А всё остальное - это покушение на основы существующего строя
Я утверждаю, что правительству в лице многих людей до Полярной звезды (а может и дальше) все трудности обучения детей народом России. Чехарда со стандартами, программами, учебниками (когда учебник одного автора по одной программе не может быть использован на следующий год по причине того, что страницы и номера заданий переставлены и ученику трудно ориентироваться в заданиях). А программу по литературе видели для 4-го класса "продвинутой школы"? Мы с женой решили, что такие стихотворения за откаты помещаются в учебник. Хотя, может бть, это просто не "наша" литература за 4 класс, не Советская. Впрочем, эта немного другая тема, но корень один - платите! У государства нет денег на эту вашу фигню. Вот на переодевание полицейских есть, (да мало ли на какую пафосную хрень есть деньги), а на учёбу "накопителей" первоначального материнского капитала - нет
А деревенские школы уже давно "оптимизированы"
А если нет денег, а у большинства народа России их нет, то не идём в платный медцентр и не покупаем ДМО.
Россия занимает 168-е место в мире по средней продолжительности жизни.
И 65 место по Индексу развития человеческого потенциала стран мира 2010 года, после какого-тоБарбадоса, даже не знаю, где он находится (42 место), Чили (45-ое), Уругвая (52-е)...
Кому-то должно быть очень стыдно. Или нет?
А про медцентр я говорил про себя. Понимаю, что большинство людей идёт в поликлинику и ждёт... Про это я в курсе. У Елены был вопрос, что делать. Вам отвечу точнее - каждый выбирать будет по средствам. Кто-то лечится по передаче Малышевой, кто-то в поликлинике МИДа, кто-то детей определяет в престижную школу, кто-то куда придётся. Каких "успехов" мы достигли в нацпроекте "Здоровье", курируемое вице-премьером Медведевым Д.А., такие же могут быть и в проекте "Образование"
Вы, как начальник кредитного, тоже не можете ВСЕГО знать, но Ваши специалисты готовят необходимые Вам для принятия ПРАВИЛЬНОГО (с Вашей точки зрения!) решения. И с Вас есть СПРОС за Ваши индикаторы о стороны зампреда ли, Правления ли... Дело в том, что с нашего "руководства" спроса нет... У Вас много проблем рассасывается? Да, есть, но часто они рассасываются в нежелательном ключе.
Кстати, проблема платного образования тоже рассосётся...Скорее всего, в направлении оплаты
А проблемы мои никогда сами не рассасываются, к сожалению...
Если кто подскажет как это сделать, буду рад... Думаю поручить студенту-юристу какому-нибудь в качестве курсовой работы
Вся социальная программа для народов на завоеванных территориях: ни школ, ни учителей, ни кино, - только водка и табак!
Можно сколько угодно биться головой об стенку и кричать в каком гадком и подлом государстве мы живем...Будет ли толк? Сомнительно..
То, что реформа образования в целом направлена на дебилизацию населения - факт.. иначе как это еще можно назвать?
http://www.mk.ru/politics/article/2010/12/15/552456-patriotam-znaniya-ne-nuzhnyi.html
цитата: “Последние годы в школе мы давали только знания, но не воспитывали. Результатом этого стало побоище на Манежной площади”, — сообщил автор проекта, гендиректор издательства “Просвещение” Александр Кондаков. Теперь решено сделать крутой поворот. Главной целью старших классов станет воспитание нравственного и ответственного патриота."
По всей стране (и в Москве тоже) закрываются школы для детей с ограниченными возможностями (как малобюждетные)...
Департамент образования Москвы возглавил "..активный сторонник скандального школьного учебника по новейшей отечественной истории под редакцией Александра Филиппова. В этой книге сталинские репрессии 1937 года рассматриваются как путь подъема страны после кризиса, а Сталин назван «одним из наиболее успешных руководителей СССР».
Ну вот, начинаю опять "заводиться"
Хотя свыклась с мыслью, что моя дочь будет учиться платно. Когда прошлой весной я осознала сущность реформ, то.. психовала жутко.. потом, пересмотрев множество вариантов, включая обучение за границей, перевела дочь в детский сад с коммерческим дополнительным образованием и.. сейчас знаю в каком классе какой начальной школы и у какого учителя она будет учиться... Дорого? не дешево, но по сравнению с модными московскими дошкольными и школьными - приемлемо, а отправлять 4-х летнего ребенка за границу не готова..
Для себя определила одно - моя дочь получит хорошее образование.. чего бы мне это не стоило..
Мои друзья, чьи дети еще учатся в школе активно подыскивают им учебные учреждения за границей...
"Хорошо там, где нас нет", "Где родился, там и пригодился"...
правда, пока на уровне детсада... группа, куда на платной основе приходят преподаватели по развитию речи, английскому, классической и современной хореографии и т.д. (это вне программы, обязательной в наших садах)
Потом дети плавно перейдут в 1 класс... Русский, английский (со 2 кл. - "+" второй иностранный язык), математика, чтение будут обязательно...
вопрос в другом - что дальше.. какие требования будут предъявляться к ученикам в средней и старшей школе - не понятно.. какая программа там будет - вопрос... а главный вопрос - кому в нашей стране нужны будут думающие выпускники школ с хорошими знаниями?
А какая разница?
У меня теже приоритеты просто надо определение для себя дать что есть "хорошее"
А программа, да видел я эту программу, старший почти "отстрелялся", не образование это.
жаль... ломать не строить, а нашу систему академического образования разломали напрочь... хотя, меня иногда посещает мысль, а может быть так и надо? Может быть в школе надо учить только тому, что может реально пригодиться в жизни? Может быть действительно надо учиться любви, верности преданности по Гарри Поттеру, а не по Войне и миру?
интересно, кто ответит, не залезая в инет поисковик, на вопрос:"чему равна 1 астрономическая единица"?
насколько я помню - курс астрономии конца 80-х, 10 класс...
сейчас, говорят, астрономию в школе отменили...
"Вам шашечки или ехать?"(с)
Не все афоризмы одинаково полезны
Как-то, эта, так
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=95906&MID=1188274#message1188274
-эта тема уже обсуждена. И План Даллеса приведен. Можно лить слезы о платности образования. А можно еще и подумать - куда пойдут и чем займутся те дети и подростки, которых одномоментно выкинут из жизни. И на ком они выместят свою обиду. 9 часов в неделю - это 2 дня до обеда в школе. Как Вы думаете, а чем же это они займутся в остальное время? "Генералы песчаных карьеров" тихо курят в сторонке по сравнению с грядущим приходом на улицы российских городов вчера еще имевших шанс, а сегодня - уже его лишенных тинейджеров.
Тут вариант - "дворовые активисты", которые может быть смогут собрать дворовые клубы по интересам... но вот, боюсь, тут шансов ооооочень мало..
«Вообще, человека нужно учить лишь самому необходимому. Все остальное будет ему только мешать!.. В школе нужно давать только общие знания, которые послужат фундаментом для специальных знаний. Я переориентирую образование на обучение главному. События громоздятся одно на другое. Какая же голова должна быть у ребенка, чтобы освоить историю родного края, историю страны в целом, да еще и историю рейха?.. Мозг не в состоянии вобрать все это в себя... Нет никакого смысла учить всех детей в средней школе двум языкам... Зачем мальчику, который хочет заниматься музыкой, геометрия, физика, химия? Что он запомнит из всего этого? Ничего. От любого подробного изложения следует отказаться... Если у кого-то проявляется в какой-либо области ярко выраженный талант, зачем требовать от него еще каких-то знаний? Пусть дальше работает по своей специальности!... Я в основном учил лишь 10 процентов того, что учили другие. Я очень быстро расправлялся с уроками...» (Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 1998. С.96-98. 7 марта 1942 г.)
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий".
"Горе от ума" Грибоедов А.С.
http://www.s-cool.ru/article368.html
В обществе возникают опасения, что новый закон приведет к дальнейшему расслоению населения, к тому, что качественное образование смогут получить не все дети.
«Богатые родители имеют гораздо больше возможностей дать детям более качественное образование, это предполагается этим законом. Каждый имеет право на образование, но на качественное образование, конечно не каждый. В законе оговариваются льготы для детей-сирот, для инвалидов, но надо трезво оценивать, что государство обеспечить образование в такой мере, как это было в советское время, не может», - объясняет доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой приборных устройств НГПУ Виктор Трофимов.
А ведь он наверняка ещё в советское время получил качественное бесплатное образование. Теперешних деток он этого почему-то хочет лишить.
В нём ничего не говориться о ценах,часах обучения и т.д.
Соообщение № 29447
Насколько я понимаю, там ни слова нет о количестве платных или бесплатных часов. А вот федеральные обязательные стандарты образования, действующие с 2011 года в начальной школе, а с 2015 года в 5-9 классах вывешены на сайте http://mon.gov.ru/dok/fgos/, и количество учебных часов по этим программах отнюдь не маленькое (для 1-4 класса 2904-3210 часов за 4 года, для 5-9 классов 5267-6020 часов за 5 лет). Насколько я понимаю из текста этих стандартов, финансово обеспечить основной уровень (гос.заказ) , закрепленный этим стандартом, берется государство. Школа имеет право направить доп.полученные доходы на все, что свыше основного стандарта.
или примут, а потом новый/старый президент в рамках предвыборной компании....