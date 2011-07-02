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Как жаль, что отпуск так быстро закончился...

02.07.2011 10:07 6 2 509 просмотров
На прошлой неделе вернулись с семьей из солнечной Болгарии. Отдыхали в курортном поселке Елените. Впечатления самые замечательные, море, солнце, пляж. Мой сын активно принимал участие во всех мероприятиях, начиная от танцев на детской дискотеке и заканчивая поездкой в Болгарское село, где нас знакомили с местными традициями, рассказывали, как живут в деревнях. Выкладываю немного фотографий.
Вот такая вот там красотища:













Комментарии 6

olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Да, прикольног, я бы тоже с удовольствием поехала на море:)))) Очень хочу)))
deston  (deston)
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А это всегда так, - чем больше нам что-то ноавится, тем быстрее оно заканчивается. smile;)
Надо просто ловите себя на слове, что таких отпусков еще будет куча.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Надеюсь, что куча, конечно smile:) А сейчас окунаемся в рабочие будни...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Очень непросто"окунаться" в эти-самые рабочие будни после хорошего отдыха.В какой части Болгарии находится Елените?Мне больше всего понравился север страны,а на юге,пожалуй,старый город Несебр.Судя по всему,Вы застали тот самый прохладный циклон,который сейчас застрял и в Европе и на Балканах.Водичка в море позволяла плавать?Малыш у вас замечательный! smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Елените в 20 км от Несебра как раз и находится. В этот раз мы до него не доехали, но думаю, выберемся еще как-нибудь. Не знаю.. прохладная погода была только вечером, днем всегда +30, причем температура вечером резко падала и становилось даже холодно. А водичка замечательная..ммм...
Спасибо за комплимент моему малышу) smile:)
olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Хочу отдыхать уже, прям не могу smile:|
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