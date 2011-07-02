Как жаль, что отпуск так быстро закончился...

На прошлой неделе вернулись с семьей из солнечной Болгарии. Отдыхали в курортном поселке Елените. Впечатления самые замечательные, море, солнце, пляж. Мой сын активно принимал участие во всех мероприятиях, начиная от танцев на детской дискотеке и заканчивая поездкой в Болгарское село, где нас знакомили с местными традициями, рассказывали, как живут в деревнях. Выкладываю немного фотографий.
Вот такая вот там красотища:
Комментарии 6
Надо просто ловите себя на слове, что таких отпусков еще будет куча.
Спасибо за комплимент моему малышу)