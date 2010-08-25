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Жизнь провинциала в Москве или "понаехали".

25.08.2010 17:48 49 5 599 просмотров
Несколько месяцев назад ко мне проездом заезжал мой школьный друг Роман. Он живет в Хабаровске (моем родном городе) и часто бывает по делам в Москве. Мы давно не виделись, за обедом встретились, разговорились. Он много рассказывал о себе, своей семье, работе. Оказывается, и на Дальнем ВОстоке можно нормально работать и получать достойную зарплату. Роман был искренне удивлен, когда рассказывал о том, что его хороший приятель бросил приличную квартиру в Хабаровске, уехал в Москву и живет тут в грязной коммуналке с тараканами и надеждой, что однажды все изменится. И, действительно, подумала я, а могла бы и я также?? Сама, одна, без помощи родителей, уехать в незнакомый город, без прописки, друзей, родственников? Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, этого надо действительно очень хотеть или находиться ну уж в очень затруднительном положении.
Помню, когда только приехала в Москву, основной проблемой моей был поиск работы в банке, но она, наверное, возникает у каждого второго вчерашнего студента без опыта работы. Слава Богу, нашлись добрые)) работодатели, обучили и все пошло в гору. Но ведь было где жить, была прописка и родные рядом.
Но не у всех все складывается легко. И среди банковских работников мне часто встречались люди, озабоченные проблемами регистрации, поиска съемного жилья, отношением москвичей к "понаехавшим". Так не лучше ли было остаться в своем городе? Что же так манит приезжих, помимо перспектив высоких заработков (не всегда реальных).
Но также знаю, что многие работодатели любят приезжих (я, кстати, не говорю сейчас о Равшанах и Джумшудах)), а о Россиянах в основном, они работают усерднее, держатся за свои места. Хотелось бы спросить, какие еще трудности, ждут приехавшего в большой город и как москвичи относятся к приезжим???

Комментарии 49

Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
А как часто Вам приходится в Москве встречать москвичей? smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Вы знаете, если считать, что коренной москвич является таковым в 3-м поколении, то да, часто.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
А мне все реже и реже
Iriema  (Iriema)
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Вот и мне тоже нечасто встречаются коренные москвичи. smile:) На работе сплошь приезжие. Многие "по уши" в ипотеке, причём жильё покупают, как правило, в Подмосковье, так как либо приехали с семьями, либо уже здесь семью создали. И когда встает вопрос: что брать - однушку в Москве или трешку в Подмосковье, выбор делают в пользу большей площади жилья.
З.Ы. Я тоже не москвичка. smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я тоже все понимаю, сама по "уши" в ипотеках))) И также проживаю в Подмосковье)) smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Лена, а Вас-то что сдвинуло сменить Приамурье на Подмосковье? Если не секрет.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
вы знаете, я росла и училась с той мыслью, что уеду, но не в чужой город, а поближе к родным, которые на тот момент остались у нашей семьи только в москве, да и бабушка моя отсюда. В общем, скорее семейная причина.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
А еще помню, как моя младшая сестра экстренно уезжала, когда китайцы влили очередной раз свои бочки в реку Сунгари, приток Амура, мы тогда все думали, что будет экологическая катастрофа. По возможности тогда многие куда-нибудь уезжали. Китайцы, это вообще отдельная история.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Китайцы - это не история, это постоянное настоящее и, не дай Бог, будущее
qaq  (qaq)
#
Смотря где.
CreditWay  (CreditWay)
#
Помнится бывал я в Москвах "без прописки, друзей, родственников".Аж 8 лет.Ща и родственники и друзья smile:), правда прописки так и нет. smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну, судя по всему это вам, Евгений не мешает делать карьеру)) но поначалу то как было? Расскажите!!
CreditWay  (CreditWay)
#
Да как то все сразу получилось.Мож первые пару недель какие то сложности были.
Но середину 90-х и сейчас не корректно сравнивать.Тогда условия для бизнеса были проще.Да забыл.Я не был наемным работником.Просто открыл фирму в Москве.Стартового капитала - на аренду офиса и квартиры.Все.Компаньон еще толковый был.Сейчас тоже вернулся.На местном медиа - рынке трудится.Вполне успешно.
Не.Москва хорошая школа.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну видите как хорошо, когда так все складывается, хотя многое уже забыто, всякое бывало у меня лично. А насчет школы вы правы, однозначно хорошая. Не возникало желания уехать обратно? У меня вот не возникало, если уезжать, то дальше, куда-нибудь в Европу smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Временами возникает.Временами пропадает.Все таки разный бизнес в Москве и регионах.Хотя возможно головной офис в Москву и перенесу.Перед кризисом собирались.Не успели.Как оказалось,хорошо что не успели.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Евгений, если не секрет...
Почему в Сталинград уехали?
Нет, я конечно понимаю, что "бизнес" 90-х нельзя сравнивать с "бизнесом" сейчас, но всё же?
CreditWay  (CreditWay)
#
Стечение обстоятельств.В большей степени семейных.Да и не собирался вообщем то надолго.Год наверное между Москвой и Волгоградом болтался.Потом Волгоград,на тот момент перевесил.Вполне возможно,что теперь "качели" пойдут в другую сторону. smile:)
Не буду загадывать.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Да это просто перекос в экономике, когда вся работа сосредоточилась в г. Москве. Ведь во времена СССР это было не так, строилось производство, жилищный комплекс для работников, дет. сады, школы, вся инфраструктура. А сейчас, мне просто есть с чем сравнивать. Ну да ладно, не хочу в политику влезать.
@mike  (@mike)
#
А мне нравятся "понаехавшие" как работники. У них есть стимул трудиться. Потому что попадётся порой такой пофигист в стиле "хочу - работаю, не хочу - не работаю". Спрашиваешь бывало такого: "коренной москич?" - "А то!". Квартира от родителей осталась, на машину худо-бедно накопил. И всё, больше ничего не нужно. Конечно, не все такие, это крайнее проявление. Но статистический перевес всё же в пользу регионов.

Любопытно порой наблюдать отношение руководителей - тоже приезжих к таким работника бывает снисходительно-поддерживающим. Не все озвучивают, но один мне сформулировал примерно так: "вот Володя в Москву приехал, город завоёвывать. Ну обломится он сейчас, вернётся домой - с несбывшейся мечтой. И мало того, что самооценка будет ниже плинтуса, так ещё и окружающие буду косо смотреть, типа лузер".

Но примеры разные бывают. Вот у нас в доме по ремонту работала бригада строителей. Все работали, один всё больше прикладывался да на крыльце сидел. Бригада уехала на следующие объекты без него, балласт остался. Какое-то время его милиция из подъезда гоняла. Нынче он возле платформы в компании таких же как он бомжей-алкоголиков обитает. А у человека между прочим семья во Владимире, кажется. Жена и двое детей, насколько я помню. Вот так вот человек поехал подзаработать для семьи и "осел" в Москве. Кто какой выбор делает.

Забавно бывает, когда "понаехавшие" собираются в группы по интересам - как правило, основанным на географической близости малых родин. Вот только когда эти группы начинают на стенах или заборах или на свежеуложенном мягком асфальте обозначать своё гордое происхождение, выводя "Рязань" или "Пенза" или даже на иностранный манер "Kazan" - это уже поведение, не вполне достойное гостей. Я конечно понимаю, национально-географическая гордость и всё такое, но всё же, господа, вы стремитесь стать москвичами...

@.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
К приезжим-неприезжим отношусь одинаково. Сейчас вот беру людей на работу и откуда они приехали, мне абсолютно все равно. Ну а то, что Алена - автор поста - прекрасный и очень активный работник, я давно знаю - не первый год знакомы и отношение к работе ее очевидно. smile:)
Кирилл  (Kirill)
#
А где вы в Хабаровске жили, Алена? Прожил там почти пять лет, только что вернулся..
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Кирилл, я жила до 15 лет в Южном микрорайоне, после в микрорайоне Большая-Вяземская, который напротив железнодорожной больницы. А вы где?
Кирилл  (Kirill)
#
Тоже в Южном - на "втором кольце".
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Бред какой то - делить людей на москвичей и приезжих smile:evil: Обсуждать такие "темы" - удел совсем уж безнадёжных лузеров smile:wall:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Знаете Андрей, люди, которые обсуждают эту тему, как раз далеко не "лузеры", как вы изволили выразиться. А тема актуальна, и поймут ее как раз больше приезжие. А если вы считаете это бредом, можно просто ее не обсуждать, не так ли? smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
И не надо обсуждать, а просто относиться к таким людям как в цивилизованном обществе относятся к расистам, ксенофобам и прочим маргиналам.
Кирилл  (Kirill)
#
Когда я рассказываю москвичам про Хабаровск, рассказываю, что это русский Сан-Франциско и что там ул. К-Маркса через дефис пишется:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
...И плавно переходит в Муравьева-Амурского. Тоже через дефис smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Если говорить про Хабаровск, это очень красивый город с замечательными людьми: добрыми, отзывчивыми. Но это не значит, что в Москве нет таких людей. Просто жизнь так сложилась, прав тут Виктор пенсионер, это политика, что в регионах мало рабочих мест и все стремятся в Москву.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Я знаю Хабаровск. Был период, когда я рассматривал его для работы и проживания. Прав В.Казаков, что политика по отношению к Сибири и Дальнему Востоку по-прежнему колониальная smile:(
qaq  (qaq)
#
Оп , я тоже родился в Хабаровске.
Галина Соловьева  (Gala79)
#
Я сейчас буду злоствовать, сама являюсь москвичкой в седьмом поколении, считайте, что практически экспонат...К приезжим да и ко всем остальным отношусь ровно и спокойно, есть куча друзей из разных так скажем городов (по вашему понаехавших). Но бесит меня другое, как только люди узнают, что москвичка, сразу начинается, да Вы тут как сыр в масле, у вас все есть ..ни к чему стремиться не нужно...и откуда столько злости? Открою глаза, Лужков нам ничего за то что мы москвичи не приплачивает. А про понаехали, чаще всего кричат люди кто в Москве типа второе поколение, либо кто недавно обосновался и сейчас они звезды, они же зацепились..
Теперь по поводу работы и как зарабатывать, я всего добилась сама, не смотря на маму и папу (могли бы и помогать, но никогда этого не делали), да у меня есть своя квартира, но и только ремонт вот уже 10 лет пытаюсь доделать, на свадьбу с мужем заработали сами, без мам и пап... вот так ..и не нужно кричать что мы все св...
Елка К  (Elin)
#
Не люблю деление на приезжих и местных. Нигде!
Помнится на украине в деревне ко мне с кулаками полезли девчонки типа: Ты-москалька очкастая, чего к сюда приперлась?
Когда я на доступном им языке объяснила, что корни мои отсюдова, ко мне полезли чуть ли не с объятиями.
Я считаю своими родными городами ВСЕ, где живут мои роственники - а это средняя часть России + укрина.
Меня за свою принимают ещё и грузины с адыгейцами, и даже прибалты - вот такая грумучая смесь.

Да я приехал ав москву, тут училась, тут работаю И не смотря на наличие родственников - все делаю сама.

Добивает фраза: я -коренной москвич. И что??? как это лично тебя характеризует?

Работаю с разными людьми, в одной компании у нас был коллектив сплошь из Не москвичей, хоть и с пропиской. Сейчас коллектив смешанный, но мое приятие человека завист от его личных качеств и профессонализма, а не места рождения и регистрации.

кстати, я родилась в Ленинграде, Привет ВВП и Медведу smile:)
Piligrim  (Piligrim)
#
...Добивает фраза: я -коренной москвич. И что??? как это лично тебя характеризует?

И что ? Просто фраза ? В контексте какого разговора ?
Ну почему я ,коренной москвич ( smile:ura: ),например фразу ..."Я коренной Хабаровчанин ,Владимирец ,Саратовец ,Казанец ,Ленинградец " , воспринимаю как гордость человека за свой город , а не как унижение себя любимого ?

Piligrim  (Piligrim)
#
Кстати фразу про коренных москвичей я часто слышу от пожилых людей .То что Москву превратили в финансовый центр России сильно отрицательно влияет именно на москвичей.Цены на жилье ,продукты и.т.д , да и вообще уровень жизни очень дорогой.
То что их родной город стал полем битвы за "место под солнцем" совсем их не радует. smile:|
Ольга Ковригина  (Olga1976)
#
День добрый. Собственно, я одна из таких "понаехавших". Вы спрашиваете, почему люди уезжают из своих городов, почему не ищут работу у себя? Конкретно в моем случае все до банального просто - я из ОЧЕНЬ маленького городка, где найти нормальную работу нереально. Проработав почти три года в "Сбербанке" и заработав себе нервный срыв, я уехала в Москву. Решение приходило долго. Не буду лукавить - сейчас, по прошествии семи лет, снова подумываю о том, чтобы вернуться обратно, но не в свой город, а в Волгоград - наиболее близко расположенный к родному городишке. Москва стала утомлять - все куда-то вечно спешат, никому ни до кого нет дела.
Галина Соловьева  (Gala79)
#
Добивает фраза: я -коренной москвич. И что??? как это лично тебя характеризует?
---------------------
вот и меня добивает эта фраза, особенно если слыших ее, а чаще именно так от людей во втором поколении, чьи родители приехали на заработки...
Лариса  (Лариса)
#
smile:| Мнда...
Мне в этой жизни мало кто помогал, те кто прошел со мной мои жизненные перепетии и не попрекает за то что тяжелую минуту обратилась за помощью - вот мои друзья. И Москвичи, и не Москвичи. Сама приехала только по тому что ну не было возможности без волосатой родственной лапы устроиться на работу по специальности, да и возраст в принципе позволял, за душой ни гроша, приехала в Стольный град в 1005 году, когда за душой на месяц было всего 8тыр из них 5 надо было сразу отдать за комнату за месяц. Мама с папой не помогали материально, да и чем может помочь воспитательница детского сада с з/п 1000рэ тогда и отец, который в то время получал ни чуть не больше. Надо работать, зарабатывать, помогать родителям. Вот и работала с утра до ночи. Светик не даст соврать smile;)
Редко слышала в свой адрес - "приезжая", я как-то потихоньку отсекла таких представителей из своего круга общения. Да... были в мой адрес и "Возвращайся в свою Дярёвню... Тебе тут делать нечего..." Да и плевать на таких smile:)
Ну вот не тянет меня вернуться и найти работу там у себя, хотя по сравнению с 2005 годом ситуация меняется, причем в лучшую сторону. Но... Я не представляю свою жизнь так ка было раньше, тихо, спокойно и... от этого не менее тоскливо. Видимо для меня лично, спокойствие в жизни - отрицательный стимул. "Всю жизнь в борьбе и только этим я живу"
Как-то вот так.
Лариса  (Лариса)
#
Цитата
приехала в Стольный град в 1005 году,

Сорри, опечаточка, конечно же в 2005 году smile:)
Лоймила  (Лоймила)
#
Перекос конешно грандиозный....
А мне пришлось переехать, сами знаете по какой причине smile:)
Так я с чем столкнулась smile:o ааааа, из Питера, понаехали всю власть захапали, в правительстве от вас не продохнуть и ты сюда лезешь..
прикиньте, будто я - помощник ВВП smile:D
А сама никогда не делю людей на приезжих и нет, и в Питере не делила, главное, чтоб человек был хороший.
единственное, вот как тут в ветке человек в седьмом поколении, вот это уже уважаю smile:!:
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я приезжая. Причина переезда - работа. Мне и на родине было хорошо, и здесь хорошо. Я и за границей жила - мне и там было хорошо.

Проблемы... да любые перемены - это проблемы, все решаемо.

Какого-то негативного отношения к приезжим не заметила. Разницы в отношении к работе между приезжими и москвичами не вижу (сужу по подчиненным и коллегам).
Разница есть между живущими в Москве и жителями Подмосковья - последние используют любую возможность свалить пораньше. Это раздражает.
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
Разница есть между живущими в Москве и жителями Подмосковья - последние используют любую возможность свалить пораньше.

Мы решили эту проблему так: свой рабочий день сотрудник может сдвинуть на час. Можно работать с 8:00 до 17:00, можно с 10:00 до 19:00 - как удобно. Конечно, это не всегда возможно, но, например, наши программисты не работают с пользователями и с клиентами, и по сути неважно, когда они сделают свою работу. Лишь бы она была готова к определенному сроку. И человеку удобно, и работе не во вред.
З.Ы. Правда, этот "сдвиг" оформляется официально. smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Мы тоже - но им и этого мало. Я уже не знаю, как намекнуть, что работа по найму - это выполнение функции в установленное время, а не "МарьВанна, я ВСЕ сделала, можно я уйду пораньше?". Они еще к тому же и опаздывают.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
В то время пока Москвичи и Неомосквичи выясняют вопрос, кто из них кто, с Востока ровными рядами движутся Китайцы. Готовтесь к войне, если хотите жить в мире! smile:|
Piligrim  (Piligrim)
#
Да что там китайцы ... smile:D
Московские чиновники сделали много для того что бы москвичи чуствовали себя чужими в своем родном городе .Улицы забиты безграмматными крестьянами из Таджикистана ,Азербайджана ,Грузии ,Узбекистана и.т.д
Дешево и сердито smile:evil:
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Если улицы Москввы забьют Китайцы, то они будут забиты только Китайцами. smile:!:
Piligrim  (Piligrim)
#
Улицы Москвы забьют китайцы или еще какое либо нац.образование , исключительно с ведома Московского правительства ,чиновников ,милиции .
И никак иначе .Никакого стихийного наплыва .
Все четко раписано и расчитано.
Случайностей не будет .
Хотя ...случайностью ,неожиданностью ,для толстомордых московских чиновников была бы четкая протестная позиция москвичей .
Но ...
Любая нация в Москве может организовать диаспору и активно защищать свои интересы .
И все давно и успешно это и делают .
Но стоит только заикнутся о подобном со стороны русских ,как тут же вас записывают в неонацисты и запрещают любые мероприятия ...
Факт . smile8)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Разжигание межнациональной розни можно применить только к русским с любой точки зрения. Закон против Нас ! smile:|
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