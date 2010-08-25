Жизнь провинциала в Москве или "понаехали".

Несколько месяцев назад ко мне проездом заезжал мой школьный друг Роман. Он живет в Хабаровске (моем родном городе) и часто бывает по делам в Москве. Мы давно не виделись, за обедом встретились, разговорились. Он много рассказывал о себе, своей семье, работе. Оказывается, и на Дальнем ВОстоке можно нормально работать и получать достойную зарплату. Роман был искренне удивлен, когда рассказывал о том, что его хороший приятель бросил приличную квартиру в Хабаровске, уехал в Москву и живет тут в грязной коммуналке с тараканами и надеждой, что однажды все изменится. И, действительно, подумала я, а могла бы и я также?? Сама, одна, без помощи родителей, уехать в незнакомый город, без прописки, друзей, родственников? Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, этого надо действительно очень хотеть или находиться ну уж в очень затруднительном положении.
Помню, когда только приехала в Москву, основной проблемой моей был поиск работы в банке, но она, наверное, возникает у каждого второго вчерашнего студента без опыта работы. Слава Богу, нашлись добрые)) работодатели, обучили и все пошло в гору. Но ведь было где жить, была прописка и родные рядом.
Но не у всех все складывается легко. И среди банковских работников мне часто встречались люди, озабоченные проблемами регистрации, поиска съемного жилья, отношением москвичей к "понаехавшим". Так не лучше ли было остаться в своем городе? Что же так манит приезжих, помимо перспектив высоких заработков (не всегда реальных).
Но также знаю, что многие работодатели любят приезжих (я, кстати, не говорю сейчас о Равшанах и Джумшудах)), а о Россиянах в основном, они работают усерднее, держатся за свои места. Хотелось бы спросить, какие еще трудности, ждут приехавшего в большой город и как москвичи относятся к приезжим???
Комментарии 49
З.Ы. Я тоже не москвичка.
Но середину 90-х и сейчас не корректно сравнивать.Тогда условия для бизнеса были проще.Да забыл.Я не был наемным работником.Просто открыл фирму в Москве.Стартового капитала - на аренду офиса и квартиры.Все.Компаньон еще толковый был.Сейчас тоже вернулся.На местном медиа - рынке трудится.Вполне успешно.
Не.Москва хорошая школа.
Почему в Сталинград уехали?
Нет, я конечно понимаю, что "бизнес" 90-х нельзя сравнивать с "бизнесом" сейчас, но всё же?
Не буду загадывать.
Любопытно порой наблюдать отношение руководителей - тоже приезжих к таким работника бывает снисходительно-поддерживающим. Не все озвучивают, но один мне сформулировал примерно так: "вот Володя в Москву приехал, город завоёвывать. Ну обломится он сейчас, вернётся домой - с несбывшейся мечтой. И мало того, что самооценка будет ниже плинтуса, так ещё и окружающие буду косо смотреть, типа лузер".
Но примеры разные бывают. Вот у нас в доме по ремонту работала бригада строителей. Все работали, один всё больше прикладывался да на крыльце сидел. Бригада уехала на следующие объекты без него, балласт остался. Какое-то время его милиция из подъезда гоняла. Нынче он возле платформы в компании таких же как он бомжей-алкоголиков обитает. А у человека между прочим семья во Владимире, кажется. Жена и двое детей, насколько я помню. Вот так вот человек поехал подзаработать для семьи и "осел" в Москве. Кто какой выбор делает.
Забавно бывает, когда "понаехавшие" собираются в группы по интересам - как правило, основанным на географической близости малых родин. Вот только когда эти группы начинают на стенах или заборах или на свежеуложенном мягком асфальте обозначать своё гордое происхождение, выводя "Рязань" или "Пенза" или даже на иностранный манер "Kazan" - это уже поведение, не вполне достойное гостей. Я конечно понимаю, национально-географическая гордость и всё такое, но всё же, господа, вы стремитесь стать москвичами...
@.
Теперь по поводу работы и как зарабатывать, я всего добилась сама, не смотря на маму и папу (могли бы и помогать, но никогда этого не делали), да у меня есть своя квартира, но и только ремонт вот уже 10 лет пытаюсь доделать, на свадьбу с мужем заработали сами, без мам и пап... вот так ..и не нужно кричать что мы все св...
Помнится на украине в деревне ко мне с кулаками полезли девчонки типа: Ты-москалька очкастая, чего к сюда приперлась?
Когда я на доступном им языке объяснила, что корни мои отсюдова, ко мне полезли чуть ли не с объятиями.
Я считаю своими родными городами ВСЕ, где живут мои роственники - а это средняя часть России + укрина.
Меня за свою принимают ещё и грузины с адыгейцами, и даже прибалты - вот такая грумучая смесь.
Да я приехал ав москву, тут училась, тут работаю И не смотря на наличие родственников - все делаю сама.
Добивает фраза: я -коренной москвич. И что??? как это лично тебя характеризует?
Работаю с разными людьми, в одной компании у нас был коллектив сплошь из Не москвичей, хоть и с пропиской. Сейчас коллектив смешанный, но мое приятие человека завист от его личных качеств и профессонализма, а не места рождения и регистрации.
кстати, я родилась в Ленинграде, Привет ВВП и Медведу
И что ? Просто фраза ? В контексте какого разговора ?
Ну почему я ,коренной москвич ( ),например фразу ..."Я коренной Хабаровчанин ,Владимирец ,Саратовец ,Казанец ,Ленинградец " , воспринимаю как гордость человека за свой город , а не как унижение себя любимого ?
То что их родной город стал полем битвы за "место под солнцем" совсем их не радует.
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вот и меня добивает эта фраза, особенно если слыших ее, а чаще именно так от людей во втором поколении, чьи родители приехали на заработки...
Мне в этой жизни мало кто помогал, те кто прошел со мной мои жизненные перепетии и не попрекает за то что тяжелую минуту обратилась за помощью - вот мои друзья. И Москвичи, и не Москвичи. Сама приехала только по тому что ну не было возможности без волосатой родственной лапы устроиться на работу по специальности, да и возраст в принципе позволял, за душой ни гроша, приехала в Стольный град в 1005 году, когда за душой на месяц было всего 8тыр из них 5 надо было сразу отдать за комнату за месяц. Мама с папой не помогали материально, да и чем может помочь воспитательница детского сада с з/п 1000рэ тогда и отец, который в то время получал ни чуть не больше. Надо работать, зарабатывать, помогать родителям. Вот и работала с утра до ночи. Светик не даст соврать
Редко слышала в свой адрес - "приезжая", я как-то потихоньку отсекла таких представителей из своего круга общения. Да... были в мой адрес и "Возвращайся в свою Дярёвню... Тебе тут делать нечего..." Да и плевать на таких
Ну вот не тянет меня вернуться и найти работу там у себя, хотя по сравнению с 2005 годом ситуация меняется, причем в лучшую сторону. Но... Я не представляю свою жизнь так ка было раньше, тихо, спокойно и... от этого не менее тоскливо. Видимо для меня лично, спокойствие в жизни - отрицательный стимул. "Всю жизнь в борьбе и только этим я живу"
Как-то вот так.
Сорри, опечаточка, конечно же в 2005 году
А мне пришлось переехать, сами знаете по какой причине
Так я с чем столкнулась ааааа, из Питера, понаехали всю власть захапали, в правительстве от вас не продохнуть и ты сюда лезешь..
прикиньте, будто я - помощник ВВП
А сама никогда не делю людей на приезжих и нет, и в Питере не делила, главное, чтоб человек был хороший.
единственное, вот как тут в ветке человек в седьмом поколении, вот это уже уважаю
Проблемы... да любые перемены - это проблемы, все решаемо.
Какого-то негативного отношения к приезжим не заметила. Разницы в отношении к работе между приезжими и москвичами не вижу (сужу по подчиненным и коллегам).
Разница есть между живущими в Москве и жителями Подмосковья - последние используют любую возможность свалить пораньше. Это раздражает.
Мы решили эту проблему так: свой рабочий день сотрудник может сдвинуть на час. Можно работать с 8:00 до 17:00, можно с 10:00 до 19:00 - как удобно. Конечно, это не всегда возможно, но, например, наши программисты не работают с пользователями и с клиентами, и по сути неважно, когда они сделают свою работу. Лишь бы она была готова к определенному сроку. И человеку удобно, и работе не во вред.
З.Ы. Правда, этот "сдвиг" оформляется официально.
Московские чиновники сделали много для того что бы москвичи чуствовали себя чужими в своем родном городе .Улицы забиты безграмматными крестьянами из Таджикистана ,Азербайджана ,Грузии ,Узбекистана и.т.д
Дешево и сердито
И никак иначе .Никакого стихийного наплыва .
Все четко раписано и расчитано.
Случайностей не будет .
Хотя ...случайностью ,неожиданностью ,для толстомордых московских чиновников была бы четкая протестная позиция москвичей .
Но ...
Любая нация в Москве может организовать диаспору и активно защищать свои интересы .
И все давно и успешно это и делают .
Но стоит только заикнутся о подобном со стороны русских ,как тут же вас записывают в неонацисты и запрещают любые мероприятия ...
Факт .