Непрофессионализм некоторых сотрудников или "хороший человек - это не профессия"

На прошлой неделе я вносила ежемесячный взнос по кредиту в одном из московских банков. Банк небольшой, схема оплаты кредита в нем несколько отлична от привычной нам аннуитетной. Я вношу ежемесячно определенную сумму основного долга и, соответственно, проценты каждый раз пересчитываются сотрудниками кредитного отдела.
Я никогда их до этого не проверяла, всегда прикидывала примерную сумму (общую), вносила ее, и основной долг и проценты списывали. На этот раз я запросила остаток основного долга, карточку мне распечатали. Но каково было мое удивление, когда я, приехав домой, пересчитала сумму процентов за август и поняла, что с меня взяли на 200 рублей больше.
Я лично знаю нескольких сотрудников данного банка, позвонила им и спросила, кто там в кредитном? Оказалось, что человек новый, к кредитной работе имеющий довольно посредственное отношение, очень молодой и назначен на должность начальника управления (!), не имея опыта соответствующей работы.
Что же такое происходит в банках? Какие теперь требования предъявляются при устройстве на работу? И куда же денутся эти несчастные 200 рублей. Понятно, что дело не в деньгах, но если так со всеми клиентами? Там ошибся, тут ошибся, в итоге нарушение условий договора Банком и как следствие в итоге, искажение отчетности.
Понятно, что от ошибок никто не застрахован, все мы ошибаемся. Но, лично я, проработав в кредитах 6 лет почти иногда понимаю, что многого не знаю, и хорошо бы рядом был человек знающий, чтобы мы могли друг друга контролировать, зам например, или начальник управления. Так что же это, самоуверенность молодого руководителя или беспечность руководства? Как вы считаете?
Комментарии 15
А банк настолько маленький, что начальник редитного управления каждый раз на "счтах" всем клиентам начисленные проценты пересчитывает?
Надеюсь мы это узнаем от начальника КО.
Действительно
Был у меня тут один такой в подчинении. Устроился по знакомству и все на этом... сидел несколько месяцев, я ему "Почитай Положение 254-П", а он мне, да да, почитаю. На этом все и закончилось. Испытательный срок не прошел и как бы за него не просили, уволили мальчика. В итоге, проходя тестирование в других банках, имел наглость писать мне смс и звонить и спрашивать по инструкциям, положениям. Сейчас работает где-то, уж не знаю как.
Лен, в зависимости от того, кто и за кого просит.
Иногда тебя могут и не просить, а просто представить с утра нового начальника лет 23 и без царя в голове, при том, что ты работаешь уже лет ...цать и опыта у тя в 30 раз больше.
А насчет
Это как? Ну вот устроил зампред своего племянника начальником кред. отдела, а тот ни хрена не делает, кто кого подставит?
Думаешь зампред не найдёт кого из специалистов вместо своего племянника премии лишить?
Вот, что я имею под видом БЛАТ.
А
это несколько другое. Это когда ты побеждаешь в честной конкуренции, а ни когда тебя возьмут в обход других в любом случае.
На моем веку видел только одну грамотную девочку, которая понимала, что она читала.
Так ее очень долго ни в один банк не брали. А потому что когда один из блатнюков решил ее уволить за то, что слишком умная, она затаскала банк по судам. Сейчас в ЦБ работает и продолжает дрючить зампреда. Вот такая веселая история!