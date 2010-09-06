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Непрофессионализм некоторых сотрудников или "хороший человек - это не профессия"

06.09.2010 20:31 15 2 362 просмотра
На прошлой неделе я вносила ежемесячный взнос по кредиту в одном из московских банков. Банк небольшой, схема оплаты кредита в нем несколько отлична от привычной нам аннуитетной. Я вношу ежемесячно определенную сумму основного долга и, соответственно, проценты каждый раз пересчитываются сотрудниками кредитного отдела.
Я никогда их до этого не проверяла, всегда прикидывала примерную сумму (общую), вносила ее, и основной долг и проценты списывали. На этот раз я запросила остаток основного долга, карточку мне распечатали. Но каково было мое удивление, когда я, приехав домой, пересчитала сумму процентов за август и поняла, что с меня взяли на 200 рублей больше.
Я лично знаю нескольких сотрудников данного банка, позвонила им и спросила, кто там в кредитном? Оказалось, что человек новый, к кредитной работе имеющий довольно посредственное отношение, очень молодой и назначен на должность начальника управления (!), не имея опыта соответствующей работы.
Что же такое происходит в банках? Какие теперь требования предъявляются при устройстве на работу? И куда же денутся эти несчастные 200 рублей. Понятно, что дело не в деньгах, но если так со всеми клиентами? Там ошибся, тут ошибся, в итоге нарушение условий договора Банком и как следствие в итоге, искажение отчетности.
Понятно, что от ошибок никто не застрахован, все мы ошибаемся. Но, лично я, проработав в кредитах 6 лет почти иногда понимаю, что многого не знаю, и хорошо бы рядом был человек знающий, чтобы мы могли друг друга контролировать, зам например, или начальник управления. Так что же это, самоуверенность молодого руководителя или беспечность руководства? Как вы считаете?

Комментарии 15

Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
Оказалось, что человек новый, к кредитной работе имеющий довольно посредственное отношение, очень молодой и назначен на должность начальника управления (!), не имея опыта соответствующей работы.

А банк настолько маленький, что начальник редитного управления каждый раз на "счтах" всем клиентам начисленные проценты пересчитывает?
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да, иногда в кредитном отделе работает только 1 человек, такое бывает smile:)
qaq  (qaq)
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В не кредитующих банках такое бывает.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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И тот Зампред. Вот и ответ на вопрос в другом блоге про IT и креативный центр.
qaq  (qaq)
#
Цитата
куда же денутся эти несчастные 200 рублей


Надеюсь мы это узнаем от начальника КО.
Цитата
А банк настолько маленький, что начальник редитного управления каждый раз на "счтах" всем клиентам начисленные проценты пересчитывает?

Действительно smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Так и я про это собственно. Человеку без опыта работы дают такую должность, когда уж тут учиться)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Эх. Да, Ален, сочувствую. Человеческий фактор + недостаточно ответственное отношение руководства, которое поставило туда такого начальника управления.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
А знаешь в чем прикол, так сказать. Что этому новоиспеченному начальнику берут специалиста в отдел, чтобы тот (специалист) научил этого работать. А сочувствовать надо банку.
Максим  (Sebastian)
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Хороший начальник - не тот, кто все знает, а тот, у кого сотрудники все знают. Все зависит от задач, поставленных перед ним. Может он еще и привлеченец.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Безусловно, согласна, но общее то представлениее о работе надо иметь? Или из оперзала в кредитный и думает, что нового нет ничего, мне вот это не понятно.
Лоймила  (Лоймила)
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Есть такое слово - БЛАТ smile:evil:
Елена Пушникова  (Алёна))
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Само по себе слово БЛАТ в моем понимании не страшно, мы все в той или иной степени зависим от личных связей, это даже хорошо. НО, неужели человек, которого устроили по протекции захочет подставлять того, кто его устроил? На мой взгляд, нормальный человек захочет доказать, что он что-то может и не только благодаря связям.
Был у меня тут один такой в подчинении. Устроился по знакомству и все на этом... сидел несколько месяцев, я ему "Почитай Положение 254-П", а он мне, да да, почитаю. На этом все и закончилось. Испытательный срок не прошел и как бы за него не просили, уволили мальчика. В итоге, проходя тестирование в других банках, имел наглость писать мне смс и звонить и спрашивать по инструкциям, положениям. Сейчас работает где-то, уж не знаю как.
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
как бы за него не просили

Лен, в зависимости от того, кто и за кого просит.
Иногда тебя могут и не просить, а просто представить с утра нового начальника лет 23 и без царя в голове, при том, что ты работаешь уже лет ...цать и опыта у тя в 30 раз больше.
А насчет
Цитата
захочет подставлять того, кто его устроил?

Это как? Ну вот устроил зампред своего племянника начальником кред. отдела, а тот ни хрена не делает, кто кого подставит?
Думаешь зампред не найдёт кого из специалистов вместо своего племянника премии лишить?
Вот, что я имею под видом БЛАТ.
А
Цитата
зависим от личных связей

это несколько другое. Это когда ты побеждаешь в честной конкуренции, а ни когда тебя возьмут в обход других в любом случае.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Прочитать не значит осознать.
На моем веку видел только одну грамотную девочку, которая понимала, что она читала.
Так ее очень долго ни в один банк не брали. А потому что когда один из блатнюков решил ее уволить за то, что слишком умная, она затаскала банк по судам. Сейчас в ЦБ работает и продолжает дрючить зампреда. Вот такая веселая история! smile:D
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