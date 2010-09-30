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Бюро кредитных историй: миф или реальность?

30.09.2010 18:21 7 3 313 просмотров
В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ, кредитные организации с 1 июня 2005 года обязаны были заключить договор с бюро кредитных историй на предоставление им информации о заемщиках, вернее информации о кредитных историях заемщиков. Схема взаимодействия с БКИ "проста"))): Заемщик обращается в банк за кредитом, Банк запрашивает разрешение заемщика на получение его кредитной истории из БКИ, Заемщик дает банку письменное разрешение, Банк делает запрос в БКИ, с которым у него заключен договор на информационное обслуживание. БКИ формирует кредитный отчет на основании информации, предоставленной теми банками, которые являются его клиентами, и представляет отчет банку.
Т.о. Банк может получать информацию только из того БКИ, с которым у него заключен договор. Банкам разрешено заключать договоры с несколькими БКИ. Также в ЦБ существует так называемый ЦККИ (центральный каталог кредитных историй), в котором хранится информация о том, в каком БКИ находится информация о заемщике. Банк может обратиться в ЦККИ, чтобы узнать, в каком БКИ хранится история того или иного заемщика, а потом обращаться в БКИ для изучения кредитной истории клиента.
Вот такая вот "простая" схемка получается. Только в связи с этим законом у банков, да и у заемщиков столько вопросов возникает..
1) Запросы на получение кредитной истории платные, и если банк несет расходы, а в конечном итоге информации о клиенте не получает, то ему надо заключать договор с другим БКИ!!!
2) Банк физически не может заключить договоры со всеми БКИ. Это чревато огромными затратами!!! Может клиент несколько раз брал кредит? И всякий раз информация попадала в разные БКИ!!!
3) Помимо этого заемщик может дать согласие, а может и не дать на предоставление информации в БКИ. Он имеет на это право, в рамках федерального закона.
Вопросов много, но мне непонятно одно, чего добивались те, кто принимал данный закон?? Очередной повод придраться к Банкам, ведь этот закон реально работает через пень-колоду. Лично мне не понятно, ведь надо было обязать всех заемщиков давать согласие, чтобы банки владели информацией в полном объеме и сосредоточить информацию в одном, максимум двух БКИ, тогда наверное был бы хоть какой-то толк. Что вы думаете?

Комментарии 7

iamvs  (iamvs)
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Думаю, Вы правы. Но еще лучше было бы иметь один банк на всю страну. Это та сфера деятельности, где монополия имеет смысл. Плюсов намного больше, чем минусов. И кредитные бюро были бы не нужны.
Ваня Иванов  (0101)
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"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" ©
Так это ЦБ лоббировал этот закон?
Евгений  (Адреналин1)
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Да нормально все, расходы на БКИ не большие, у нас к примеру одно бюро кредитных историй и вполне хватает информации. Сейчас чуть ли не каждый второй заемщик имеет кредитную историю в том бюро куда мы обращаемся.....
Елена Пушникова  (Алёна))
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Я, кстати, догадываюсь, в каком вы бюро обслуживаетесь) это правильно... а некоторые банки экономят и заключают договоры с мелкими БКИ, отсюда и возникают проблемы...
AYO  (AYO)
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Елена, думается мне, что если ЦБ (например) не будет регулировать стоимость услуг БКИ по предоставлению информации кредитным учреждениям, то при наличии всего двух БКИ, цены взлетят, ибо монополия.
Елена Пушникова  (Алёна))
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И это верно, поэтому будем как всегда постигать все по принципу "куда кривая нас выведет")))
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