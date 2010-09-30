Бюро кредитных историй: миф или реальность?

В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ, кредитные организации с 1 июня 2005 года обязаны были заключить договор с бюро кредитных историй на предоставление им информации о заемщиках, вернее информации о кредитных историях заемщиков. Схема взаимодействия с БКИ "проста"))): Заемщик обращается в банк за кредитом, Банк запрашивает разрешение заемщика на получение его кредитной истории из БКИ, Заемщик дает банку письменное разрешение, Банк делает запрос в БКИ, с которым у него заключен договор на информационное обслуживание. БКИ формирует кредитный отчет на основании информации, предоставленной теми банками, которые являются его клиентами, и представляет отчет банку.
Т.о. Банк может получать информацию только из того БКИ, с которым у него заключен договор. Банкам разрешено заключать договоры с несколькими БКИ. Также в ЦБ существует так называемый ЦККИ (центральный каталог кредитных историй), в котором хранится информация о том, в каком БКИ находится информация о заемщике. Банк может обратиться в ЦККИ, чтобы узнать, в каком БКИ хранится история того или иного заемщика, а потом обращаться в БКИ для изучения кредитной истории клиента.
Вот такая вот "простая" схемка получается. Только в связи с этим законом у банков, да и у заемщиков столько вопросов возникает..
1) Запросы на получение кредитной истории платные, и если банк несет расходы, а в конечном итоге информации о клиенте не получает, то ему надо заключать договор с другим БКИ!!!
2) Банк физически не может заключить договоры со всеми БКИ. Это чревато огромными затратами!!! Может клиент несколько раз брал кредит? И всякий раз информация попадала в разные БКИ!!!
3) Помимо этого заемщик может дать согласие, а может и не дать на предоставление информации в БКИ. Он имеет на это право, в рамках федерального закона.
Вопросов много, но мне непонятно одно, чего добивались те, кто принимал данный закон?? Очередной повод придраться к Банкам, ведь этот закон реально работает через пень-колоду. Лично мне не понятно, ведь надо было обязать всех заемщиков давать согласие, чтобы банки владели информацией в полном объеме и сосредоточить информацию в одном, максимум двух БКИ, тогда наверное был бы хоть какой-то толк. Что вы думаете?
Комментарии 7
Так это ЦБ лоббировал этот закон?