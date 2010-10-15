Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову свернешь. Проблема выбора.

Все мы рано или поздно в своей жизни сталкиваемся с проблемой выбора чего-либо. Касается это и работы, и партнера, и других вещей, дел, планов, короче, всего, всего. Как сделать правильный выбор, не ошибиться, не жалеть потом. У меня сейчас как раз такая ситуация. Что то изменилось во мне.
Мудрость, наверное, зарождается. Раньше я принимала решения быстро, спонтанно. И часто ошибалась. Сейчас не могу так, да и не хочу. Слушаю свою интуицию, молчит, пытаюсь искать знаки, как советуют нам специалисты по эзотерике, ничего. Как вы принимаете решения, советуетесь, слушаете себя? Поделитесь, пожалуйста.
Комментарии 23
Это имеет кк свои +, так и -.
Я не принимаю спонтанных решений, но и любое решение даётся мне тяжело.
Делать выбор ещё тяжелее потому, что ты ограничен в ресурсах, в осн. финансовых конечно.
Для примера. Абрамовичу потерять в рез. кризиса пару ярдов баксов, это фигня.
Мне при неправильном выборе элементарно будет негде жить, или нечего есть.
Поэтому любое решение для меня вымучено. И редко жалею о принятых решениях.
Если таким принципом будет пользоваться инвестор, то увы, очень скоро его ждёт полный крах. Ну вот последний пример - когда в начале года рушилось евро, авторитетные люди очень даже аргументированно убеждали срочно избавляться от него, пророчили если не 0,8 то паритет однозначно. Сейчас, когда евро 1,4, те же гиганты мысли с пеной у рта убеждают избавляться уже от доллара. И конечно весьма аргуметированно! Такие же истории на фондовом рынке постоянно. То есть несмотря на все свои регалии, авторитеты при прогнозе используют простейший метод - накладывают на линию тренда длиннющую линейку, и уверенно продолжают её. А аргументов, как за, так и против,не меньше, чем джокеров у шулера в рукаве Надо думать, примерно такая же хрень и во всех других сферах
Вот и я никогда их не вижу) Мы, наверное, куда-то не туда смотрим)))
Однако эту тему, в последнее время, очень часто обсуждаем с подругами. И дообсуждались до того, что если не «катит», то не стоит и форсировать события.
Одна моя подруга, после того как ее муж залепил ей пощечину, подала на развод. Все сочувствующие были против, уж очень гармоничной была эта пара. Так вот, в день суда, в прекрасный летний день, новенькая машина Светланы отказалась заводиться. Но мы же везде прорвемся, про коня и избу повторять не буду. На такси, опоздав, она примчалась в суд и получила таки развод. Теперь она второй раз замужем, но опять за тем же мужем под номером 1. И зачем надо было мчаться и мучаться?
Вторая подруга купила себе домик. При покупке было много препятствий, то одно не получалось, то другое. Но и тут прорвались! Но теперь, приезжая к ней на шашлыки, мы постоянно слышим «лай» (простите) умалишенной старухи – матери хозяина, которая больна и ненавидит всех, а особенно свою соседку, за то, что она постоянно, круглосуточно «жрет шашлык».
Даже я, которая всегда привыкла добиваться своего, наверное, теперь не буду так настойчиво идти напролом. Я решила на ДР сестре моей бабули, подарить новую красивую газовую плиту. Заказала в Интернет – магазине на определенное число, а магазин, гад, перезвонил и сказал, что нет этой модели, будет через 2 дня. Не проблема, решила я, и помчалась в другой магазин, где эта модель была в единственном экземпляре и с помятым боком. Так как время поджимало, расстроившись, я поехала в гости с деньгами, в качестве подарка. Бабуся была счастлива, она хотела диванчик, а плита нужна была ТОЛЬКО МНЕ.
Поэтому, Елена, думаю, что знаки =ответы на ваши вопросы будут обязательно, но позже.
Простите за много букффф
Говорят, иногда помогает))
Если потом суммировать общее число "положительных" баллов и сравнить его с общим числом "отрицательных" баллов той же опции (например, старого места работы), то Вы получите свое общее отношение к этой опции. А если сравнить общее число "положительных" баллов одной опции (например, старого места работы) с общим числом "положительных" баллов другой опции (например, нового места работы), то Вы поймете, насколько одна из них лучше /интереснее для Вас, чем другая. И "отрицательные" баллы тоже надо сравнить))
То, о чем я писала, - это всего лишь способ оценки ситуации, позволяющий человеку лучше разобраться в собственных ощущениях.
Не знаю, что Вы называете "верным" или "неверным" решением, потому что не определены критерии "верности" и "неверности". По-моему, здесь имеет смысл говорить о том, устроило ли в конечном итоге принятое решение самого человека, принявшего его. И если устроило, то, возможно, именно такое решение и следовало принять, даже если все остальные считают его "неверным".
А вообще - любая методика имеет свои ограничения: использовать эту для выбора, например, мужа никоим образом не рекомендую, но для того, чтобы решить, кого покупать ребенку - морскую свинку или щенка, - вполне подойдет))
Смысл моего поста был в том, что не всегда целесообразно тратить слишком много времени на анализ ситуации, если все равно невозможно предусмотреть все факторы. Кроме того, любое решение надо принимать вовремя - в той же ситуации с работой, пока будешь размышлять, сравнивать все условия работы, вплоть до места, где расположен стол, вакансия может заполниться другим, менее разборчивым кандидатом. Впрочем, Вы сами озвучили эту же мысль - о применимости метода:
Передо мной сейчас стоит выбор, нужно принять решение, которое может изменить мою жизнь. Вопрос главный: В лучшую или в худшую сторону? Выбор работы, своего предназначения - это ответственный шаг в жизни каждого. И сейчас, заканчивая университет, нужно принять верное решение. С одной стороны стоит семейный бизнес и помощь маме в нашем общем деле. Ведь действительно мне придется продолжить ее дело, придется занять ее место, так как ее возраст и силы уже не молодые. И кто, кроме меня сможет достойно продолжить ее начинания?
С другой стороны стоит выбор свободного плавания, начать гнуть свою линию в данном вопросе. Линия жизни в отличной сфере от нашего магазина, скорее всего банковская. И начинать придется со специалиста, это в лучшем случае. Выбор передо мной стал сейчас актуален и скорее всего я склоняюсь пойти работать в банк.
Это мое решение. И оно будет лучшим. Потому что, что не делается, все к лучшему. Делайте свой выбор без всякого сомненья, он будет самый правильный!