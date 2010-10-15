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Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову свернешь. Проблема выбора.

15.10.2010 13:18 23 3 707 просмотров
Все мы рано или поздно в своей жизни сталкиваемся с проблемой выбора чего-либо. Касается это и работы, и партнера, и других вещей, дел, планов, короче, всего, всего. Как сделать правильный выбор, не ошибиться, не жалеть потом. У меня сейчас как раз такая ситуация. Что то изменилось во мне. Мудрость, наверное, зарождается. Раньше я принимала решения быстро, спонтанно. И часто ошибалась. Сейчас не могу так, да и не хочу. Слушаю свою интуицию, молчит, пытаюсь искать знаки, как советуют нам специалисты по эзотерике, ничего. Как вы принимаете решения, советуетесь, слушаете себя? Поделитесь, пожалуйста.

Комментарии 23

Лоймила  (Лоймила)
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Лён, я человек аналитического склада ума.
Это имеет кк свои +, так и -.
Я не принимаю спонтанных решений, но и любое решение даётся мне тяжело.
Делать выбор ещё тяжелее потому, что ты ограничен в ресурсах, в осн. финансовых конечно.
Для примера. Абрамовичу потерять в рез. кризиса пару ярдов баксов, это фигня.
Мне при неправильном выборе элементарно будет негде жить, или нечего есть.
Поэтому любое решение для меня вымучено. И редко жалею о принятых решениях.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да дело тут как раз не в финансах, а скорее вопрос морального комфорта.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Ох!И я ,наверное,очень мудрая smile:oops: smile:D ,так как прежде,чем что-либо сделать,ломаю себе всю голову и нервы...Думаю,что быстро на все решается только младенец или безумец.
Екатерина Суворова  (28_888)
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В этом плане очень коварная штука - сопричастность. Опросить максимальное количество авторитетных людей (ну это, по сути, принцип, на котором строится вся журналистика) и, так сказать, принять решение. И ответственность диверсифицирована, и решение принято. smile;)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Опросить максимальное количество авторитетных людей (ну это, по сути, принцип, на котором строится вся журналистика) и, так сказать, принять решение.


Если таким принципом будет пользоваться инвестор, то увы, очень скоро его ждёт полный крах. Ну вот последний пример - когда в начале года рушилось евро, авторитетные люди очень даже аргументированно убеждали срочно избавляться от него, пророчили если не 0,8 то паритет однозначно. Сейчас, когда евро 1,4, те же гиганты мысли с пеной у рта убеждают избавляться уже от доллара. И конечно весьма аргуметированно! Такие же истории на фондовом рынке постоянно. То есть несмотря на все свои регалии, авторитеты при прогнозе используют простейший метод - накладывают на линию тренда длиннющую линейку, и уверенно продолжают её. А аргументов, как за, так и против,не меньше, чем джокеров у шулера в рукаве smile:) Надо думать, примерно такая же хрень и во всех других сферах smile:(
Мария Якушкина  (spitza)
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оригинально, когда начальник кредитного отдела принимает решения, основываясь на эзотерике...
Iriema  (Iriema)
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Я думаю, Елене приходится принимать не только решения, связанные с работой в кредитном отделе. smile:) А если в жизненных ситуация помогает эзотерика - то почему бы и нет.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ну что за люди? Причем здесь начальник отдела? Я что, не человек. И, кстати, я не опираюсь на эзотерику, а пишу, что специалисты в этой области советуют во всём видеть знаки. Так вот я их как раз и не вижу. Так что Иван, не переживайте, когда идете в банк за кредитом. Никто вашу ауру оценивать не будет, хотя было бы неплохо видеть, что за человек перед тобой.
Iriema  (Iriema)
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Цитата
Так вот я их как раз и не вижу.

Вот и я никогда их не вижу) Мы, наверное, куда-то не туда смотрим)))
Iriema  (Iriema)
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По теме: решения стараюсь принимать сама. Совет послушаю, но решу сама. Ибо не люблю в случае неправильного решения мучаться вопросом "кто виноват?". Предпочитаю вопрос "что делать?". smile:D Если есть время подумать обязательно воспользуюсь такой возможностью, буду анализировать информацию и стараться выбрать "правильное решение". Ну а если решение надо принимать быстро - куда деваться, приходится полагаться на личный опыт и интуицию. smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да, все правильно, никто тебе не посоветует лучше, чем ты сам. Согласна.
Алинаа  (Алинаа)
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А я все решения принимаю сама, подумаю-подумаю и … И даже стараюсь не раскрывать карты до последнего. Только когда сам факт уже свершился.
Однако эту тему, в последнее время, очень часто обсуждаем с подругами. И дообсуждались до того, что если не «катит», то не стоит и форсировать события.
Одна моя подруга, после того как ее муж залепил ей пощечину, подала на развод. Все сочувствующие были против, уж очень гармоничной была эта пара. Так вот, в день суда, в прекрасный летний день, новенькая машина Светланы отказалась заводиться. Но мы же везде прорвемся, про коня и избу повторять не буду. На такси, опоздав, она примчалась в суд и получила таки развод. Теперь она второй раз замужем, но опять за тем же мужем под номером 1. И зачем надо было мчаться и мучаться?
Вторая подруга купила себе домик. При покупке было много препятствий, то одно не получалось, то другое. Но и тут прорвались! Но теперь, приезжая к ней на шашлыки, мы постоянно слышим «лай» (простите) умалишенной старухи – матери хозяина, которая больна и ненавидит всех, а особенно свою соседку, за то, что она постоянно, круглосуточно «жрет шашлык».
Даже я, которая всегда привыкла добиваться своего, наверное, теперь не буду так настойчиво идти напролом. Я решила на ДР сестре моей бабули, подарить новую красивую газовую плиту. Заказала в Интернет – магазине на определенное число, а магазин, гад, перезвонил и сказал, что нет этой модели, будет через 2 дня. Не проблема, решила я, и помчалась в другой магазин, где эта модель была в единственном экземпляре и с помятым боком. Так как время поджимало, расстроившись, я поехала в гости с деньгами, в качестве подарка. Бабуся была счастлива, она хотела диванчик, а плита нужна была ТОЛЬКО МНЕ.
Поэтому, Елена, думаю, что знаки =ответы на ваши вопросы будут обязательно, но позже.
Простите за много букффф
smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
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Вот именно про эти знаки я и говорю, их надо уметь услышать вовремя, и ключевое слово здесь именно ВОВРЕМЯ. Потому что потом анализировать и понимать, что да, это был знак, иногда может быть поздно. Почему некоторые люди рассказывают, что им чудом удалось избежать, например, авиакатастрофы, в последний момент перед вылетом забывают паспорт, попадаают в пробку или еще что-то.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Что имеем в результате:Все представительницы прекрасного пола вдумчивые,рассудительные и неподдающиеся чужому влиянию smile:!: Ну а знаки,что есть знаки?!Мы сами с мозгами! smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
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Алена), можно попробовать самый простой вариант. Если Вам надо выбрать одну из двух опций (например, "делать/не делать" или "поступить так/поступить иначе"), возьмите лист бумаги и для каждой из опций в одной графе распишите все "плюсы" этой опции, которые можете придумать, а в другой - все "минусы". Как правило, это делает выбор более очевидным, потому что позволяет взвесить все "за" и "против".

Говорят, иногда помогает))
kimpatsu  (kimpatsu)
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Алена), на самом деле для того, чтобы повысить эффективность этого способа, надо каждому отдельному "плюсу" и "минусу" придать определенный вес (в баллах, например, по 10-балльной шкале). Скажем, то, что на новой работе рабочий день будет заканчиваться вовремя, - это плюс; то, что рабочее место будет у окна, - это тоже плюс. Очевидно, что вес этих двух плюсов для каждого человека неодинаков: возможно, для Вас первый из этих плюсов имеет вес 8 баллов, а второй - 3.

Если потом суммировать общее число "положительных" баллов и сравнить его с общим числом "отрицательных" баллов той же опции (например, старого места работы), то Вы получите свое общее отношение к этой опции. А если сравнить общее число "положительных" баллов одной опции (например, старого места работы) с общим числом "положительных" баллов другой опции (например, нового места работы), то Вы поймете, насколько одна из них лучше /интереснее для Вас, чем другая. И "отрицательные" баллы тоже надо сравнить))
Елена Пушникова  (Алёна))
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Обалдеть, прямо скоринговая методика получается, надо заняться этим smile:idea:
Iriema  (Iriema)
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Угу, а потом окажется, что есть множество неучетенных при "скоринге" факторов: например, на новой работе вы будете сидеть у окна, для вас это плюс, вот только из него дует, а рядом с вами сидит какой-нибудь скунс. А на старой работе через месяц после вашего ухода весь офис перевели в новой здание в центре города, и всех сотрудников рассадили у окон)))) Нет, на 100% никогда не предугадаешь, какое решение в итоге окажется верным. smile:(
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Iriema, никакой факторный анализ не может быть исчерпывающим, потому что всегда найдутся факторы, которые по той или иной причине невозможно учесть. А предсказывать что бы то ни было со 100%-ной вероятностью могут только шарлатаны (возможно, что могут и гении, но они вряд ли станут этим заниматься).

То, о чем я писала, - это всего лишь способ оценки ситуации, позволяющий человеку лучше разобраться в собственных ощущениях.

Не знаю, что Вы называете "верным" или "неверным" решением, потому что не определены критерии "верности" и "неверности". По-моему, здесь имеет смысл говорить о том, устроило ли в конечном итоге принятое решение самого человека, принявшего его. И если устроило, то, возможно, именно такое решение и следовало принять, даже если все остальные считают его "неверным".

А вообще - любая методика имеет свои ограничения: использовать эту для выбора, например, мужа никоим образом не рекомендую, но для того, чтобы решить, кого покупать ребенку - морскую свинку или щенка, - вполне подойдет))
Iriema  (Iriema)
#
kimpatsu, я даже не пыталась с Вами спорить. Более того, согласна, что
Цитата
устроило ли в конечном итоге принятое решение самого человека, принявшего его. И если устроило, то, возможно, именно такое решение и следовало принять, даже если все остальные считают его "неверным".

Смысл моего поста был в том, что не всегда целесообразно тратить слишком много времени на анализ ситуации, если все равно невозможно предусмотреть все факторы. Кроме того, любое решение надо принимать вовремя - в той же ситуации с работой, пока будешь размышлять, сравнивать все условия работы, вплоть до места, где расположен стол, вакансия может заполниться другим, менее разборчивым кандидатом. Впрочем, Вы сами озвучили эту же мысль - о применимости метода:
Цитата
А вообще - любая методика имеет свои ограничения: использовать эту для выбора, например, мужа никоим образом не рекомендую, но для того, чтобы решить, кого покупать ребенку - морскую свинку или щенка, - вполне подойдет))
smile:idea:
bushok  (bushok)
#
Не зря говорят, что каждый человек создан для выполнения определенной цели на земле. И наши решения могут лишь приблизить либо наоборот отдалить эту цель от тебя. Так как же сделать правильный выбор, чтобы приблизить себя в выполнению своей миссии, реализовать все свои максимальные возможности? smile:!:
Передо мной сейчас стоит выбор, нужно принять решение, которое может изменить мою жизнь. Вопрос главный: В лучшую или в худшую сторону? Выбор работы, своего предназначения - это ответственный шаг в жизни каждого. И сейчас, заканчивая университет, нужно принять верное решение. С одной стороны стоит семейный бизнес и помощь маме в нашем общем деле. Ведь действительно мне придется продолжить ее дело, придется занять ее место, так как ее возраст и силы уже не молодые. И кто, кроме меня сможет достойно продолжить ее начинания? smile:?:
С другой стороны стоит выбор свободного плавания, начать гнуть свою линию в данном вопросе. Линия жизни в отличной сфере от нашего магазина, скорее всего банковская. И начинать придется со специалиста, это в лучшем случае. Выбор передо мной стал сейчас актуален и скорее всего я склоняюсь пойти работать в банк.
Это мое решение. И оно будет лучшим. Потому что, что не делается, все к лучшему. Делайте свой выбор без всякого сомненья, он будет самый правильный! smile;)
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