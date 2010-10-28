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Мечты сбываются, и не сбываются...

28.10.2010 21:41 13 1 659 просмотров
Я, пожалуй, продолжу тенденцию многих блоггеров, говорить о работе, но не совсем, о жизни, но затрагивая работу. Хотелось бы поговорить о мечтах и о том, исполнились ли они?
Каждому человеку свойственно мечтать. О чем? Ну конечно же о лучшей жизни, о детях, деньгах, карьере, о хорошем здоровье и т.д. и т.п. Вообще то хотелось бы спросить у посетителей, о многом ли они мечтают и что им надо для счастья? Вопрос, конечно же интимный в какой то мере, но попробую ответить на него сама.
В 22 года, закончив институт мечтала о карьере, головокружительной, чтобы по головам, сшибая все вокруг, ковать себе счастье, деньги. Деньги были, но ценность их впоследствие упала в сравнении с семьей, ребенком. Сейчас по головам не то, чтобы не хочется, в принципе не понимаю, как могла так рассуждать ранее. Хочется комфорта, чтобы была гармония во всем, в семье, в работе. Кстати, могу поделится радостью, со следующей недели выхожу на работу после отпуска по уходу за ребенком.
В общем, понятие мечта - относительно. Оно трансформируется в зависимости от вашего состояния, вашего желания, вашего настоящего местонахождения и прочего. Что думаете?

Комментарии 13

Шарухин Антон  (toshik80)
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Не зря ведь сказано... Если долго мучиться, что-нить получится
В меня папа с детства вдалбливал одну мысль: "Тебе никто ничего не должен. Если чего-то хочешь, то добивайся сам". И все время показывал на более удачливых сверстников.
Кто-то говорит, что так нельзя, а мне кажется взрастил он во мне тот стержень за счет которого вроде как получилось выйти в люди.
Когда был студентом в 1996м пределом мечтаний были собственные Жигули. Как я завидовал своему другу который торгуя спиртом заработал на машину. Его девушка тогда еще обронила фразу: "Не парься! У тебя будет и машина и квартира и еще много чего. Научись ждать". И жигули появились спустя 3 года. Следующей мечтой стала квартира. Затем захотелось хорошую машину.
Потом пошли мечты привлечь покупателей. Все думал как до них дотянуться? Опять же подождал, и больше половины из них пришли ко мне сами.
А сегодня действительно хочется равновесия между семьей и работой и чтобы у моих покупателей все было хорошо. А еще мечтаю найти человека с которым можно было бы совместно строить бизнес, а то тащить его самому все тяжелее и тяжелее.
Так, что мечты действительно меняются, ценности тоже. Ничто не вечно. Все когда-то начинается и заканчивается...
Евгений  (Адреналин1)
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Согласене с Вами Антон, золотые слова "Тебе никто ничего в этой жизни не должен", только поняв это можно всего добиться, с умилением смотрю на людей, которые считают что они такие писец замечательные, а счатья нет ни в личной жизни ни в доходах. А все от того, что к своей замечательности, нужно еще и усилия прилагать. Я лично доволен своей жизнью и семья прекрасная и работа и постепенно добиваюсь всего чего хотел, я ни о чем не мечтаю, моя жизнь меня вполне устраивает smile8)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Евгений а вы Предприниматель или наемный работник? А чем занимаетесь если не секрет. И вы к утверждению "никто тебе ничего не должен сами пришли" или тоже кто-то "вдолбил?"
Евгений  (Адреналин1)
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Я наемный работник занятый в Банковской сфере. К данному утверждению пришел сам и достаточно давно, наверно с тех пор как поступил в институт и паралельно начал работать, т.к. деньгами особо никто не помогал.По стечению обстоятельств к сожалению никто особо ничего в меня не вдалбливал, поэтому пришлось самому разбираться -)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Наверное Вас зарплатой не обижают. Я начинал на гос.предприятии, затем перешел в коммерческое и везде выжимали все соки а зарплату повышать не спешили. И мои проблемы никого не интересовали. Поэтому ПРИШЛОСЬ стать предпринимателем. Заработок можно регулировать и в принципе его хватает. Да и время тратишь как хочешь
Евгений  (Адреналин1)
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Да как сказать, пока хватает, но естественно должность уже давно не рядовая.Предпринимательство это следующий этап в моей жизни, просто я пока к нему не готов ни морально ни материально, хотя много думал уже над этим. А Вы в какой области создали свой бизнес?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Сопровождение программ 1С
Меня последнее время отождествляют с врачом. Например среди моих коллег большинство - узкие специалисты (кто-то хорошо разбирается в зарплате, кто-то в бух-ии, кто-то в торговле)
А терапевтов и врачей общей практики, кто бы мог масштабно решать комплексные задачи очень мало. Я пока не вижу рядом с собой равного себе. И от этого страдаю. Положиться не на кого.
Смотрели когда-нибудь "Мегастройки" на Discovery? Мою работу также можно сравнить с тем что происходит на этих мегастройках. Сжатые сроки и постоянно сваливающиеся проблемы, которые нужно очень быстро разруливать. И удовольствия то больше морального, когда завершаешь масштабный проект и понимаешь, что жизнь у людей этого предприятия стала чуть проще и они благодарны тебе за это
Шарухин Антон  (toshik80)
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Одно только никак не пойму...
Я предприниматель, работаю на себя, Произвожу продукт интеллектуальной деятельности, который во-первых уменьшает трудозатраты, а во-вторых позволяет не быть слепыми и смотреть и оценивать свою деятельность под любым углом и вовремя принимать нужное управленческое решение. И многие люди говорят мне "Антон спасибо, что Вы есть. Сожалеем только о том, что раньше не встретились"
Но банки...
Нет не все, но очень многие смотрят на меня почему-то с недоверием. Им почему-то гораздо приятнее иметь дело с держателем зарплатной карты, а не с человеком, который реализует себя сам. И вроде как успешно реализует.
Я им говорю "У меня же расчетный счет открыт у вас несколько лет", почему вы меня не рассматриваете наравне с держателем зарплатной карты. Все мои доходы и обороты у вс как на ладони. А в ответ тишина...
В понимании многих банкиров (еще раз повторю - не всех) если ты предприниматель, то ты либо торгаш, либо производитель не очень высокотехнологичной продукции (пиломатериалов например). Многие требуют товары и оборудование в залог. И все банковские продукты рассчитаны исходя из такой модели.
С другой стороны я ведь человек. Мне хочется увеличить кв.метры, хочется новую машину, для супруги шубу и т.п. из потребительского кредитования. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. Дайте справочку 2-НДФЛ. Не можете. Предприниматель значит. Ну мы Вам только на развитие бизнеса можем дать. У Вас есть товары или оборудование в залоге? НЕТУ у меня такого, я умом зарабатываю. НУ ИЗВИНИТЕ
Елена подключайтесь. Раз начальник кредитного отдела, то интересно Ваше мнение. Если Вы меня поддерживаете, не могли бы создать отдельный пост, чтобы "поднять" эту тему а то smile:wall:
Елена Пушникова  (Алёна))
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Антон, я вам отвечу, но чуть позже, что я думаю по вашему вопросу.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Антон, поверьте, многие банки хотели бы работать с предпринимателями. Вот только вопрос прозрачности отчетности остается открытым. Вот представьте, банк несет кредитные риски и рассматривая вас, как заемщика, он должен обеспечить себе гарантию возврата. Вот тут хоть каким - то гарантом является обеспечение. Раз у вас его нет, так доходы покажите "белые". Это невозможно? или вы на ЕНВД? А как же быть банкам? Ведь мы не видим реальной картины того, как вы работаете... а 100% резервы не всякий капитал вынесет. Еще вариант, закладывать риски в повышенную процентную ставку, но, насколько я понимаю, такие банки есть, но 39% годовых наверное не устроит вас. Вот и бьемся... вы за кредит, мы за заемщиков.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Елена за пост спасибо, буду отслеживать...
Белые доходы показать... пожалуйста. Декларацию по УСНО хотите, нет вопросов, банковскую выписку - нет проблем. Даже за 2 последних года!
А в выписке по счету увидите, что покупателями являются весьма солидные учреждения городского масштаба (здравоохранение например). И таких покупателей штук 40. Можно ведь взять и в эти учреждения позвонить и порасспрашивать про меня - звонят ведь на работу физикам (один банк догадался это сделать).
А если физик лишится работы.... И как говорится "пошла пеня". А мне лишиться 40 работодателей гораздо сложнее! Как считаете?
Не надо в 2-НДФЛ упираться, немного ширше нужно смотреть.
А еще искренне не понимаю, почему физику дают кредит на квартиру на 30 лет, а предпринимателю конечно дают инвестиционные кредиты, но максимум на 7 лет. Ну чем ИП хуже физика??? Тем что на себя работает? А дохода каждый лишиться может
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